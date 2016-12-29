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8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 1.

Футболка и тайтсы UA HG CoolSwitch 

2 790 рублей и 3 890 рублей

Футболка и тайтсы CoolSwitch выполнены из суперобтягивающего материала. Ткань освобождает кожу от лишнего тепла, помогая тренироваться дольше, а также предотвращает появление микробов, вызывающих запах пота.

 

 

 

8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 2.

Шорты UA HIIT Woven Shorts

2 599 рублей

Мягкое и влагоемкое покрытие с диафрагмой для максимальной вентиляции помогает меньше потеть во время тренировок, а легкая ткань, из которой сделаны шорты, не сковывает движения, что так важно во время интенсивных занятий спортом.

8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 3.

Кроссовки UA Curry 3

11 690 рублей

Главный баскетболист современности Стефен Карри — лучший друг Under Armour. Очередным результатом коллаборации плеймейкера «Голден Стэйт Уорриорз» с балтиморским брендом стали кроссовки с системой ускорения первого шага. А благодаря anafoam — разработанному в лаборатории Under Armour пенистому материалу на основе эластичного текстиля — модель принимает форму стопы.

 

Мужская и женская толстовки Swacket

9 390 рублей

Swacket сделана в двух версиях — для мужчин и для женщин. Идеально подойдет для пробежек зимой и осенью. Высокотехнологичный вязаный материал сохраняет тепло и не пропускает влагу, а значит, в толстовке можно бегать и в снег, и в дождь. Плотные верхние слои обеспечивают дополнительную защиту, а рукава реглан гарантируют свободу движения.

8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 4.

 

8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 5.

Кроссовки UA W Charged Bandit 2

7 790 рублей

Верхняя часть беговых кроссовок Bandit 2 оснащена легким дышащим и ультраэластичным слоем из гладкого материала термической сварки, а невидимая внутренняя вставка повторяет анатомическую форму стопы. Зафиксированная пяточная часть дает дополнительную поддержку, а составная подошва тверже в области каблука и мягче в передней части, что обеспечивает хорошую амортизацию.

 

8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 6.

Топ Crossback 

2 299 рублей

Спортивное бра из легкого и мягкого двухслойного материала обеспечивает максимально комфортное ощущение на коже, вбирает в себя пот и сохраняет тело сухим во время тренировки.

8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 7.

Майка UA HG CoolSwitch Tank

2 790 рублей

Благодаря технологии CoolSwitch, ткань, соприкасаясь с потом и выделяемым организмом теплом, предохраняет кожу от перегрева, помогая тренироваться дольше, а диафрагма по бокам способствует дополнительной вентиляции.

 

Леггинсы UA ColdGear Armour Legging

3 999 руб.

Женские легинсы ColdGear Armour Legging выполнены из суперобтягивающего материала, способствующего развитию эластичности мышц во время тренировки и уменьшающего вероятность травм. Двухслойная конструкция совмещает мягкое внутреннее покрытие и гладкое внешнее.

8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 8.

 

  

Материал подготовлен при поддержке 

 8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба. Изображение № 9.

 

 