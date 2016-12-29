Мужская и женская толстовки Swacket

9 390 рублей

Swacket сделана в двух версиях — для мужчин и для женщин. Идеально подойдет для пробежек зимой и осенью. Высокотехнологичный вязаный материал сохраняет тепло и не пропускает влагу, а значит, в толстовке можно бегать и в снег, и в дождь. Плотные верхние слои обеспечивают дополнительную защиту, а рукава реглан гарантируют свободу движения.