New Year8 высокотехнологичных предметов спортивного гардероба
В какой одежде тренироваться в 2017 году
Смена календарного года — хорошее время, чтобы воплотить в жизнь планы заняться спортом, будь то тренажеры, бег или кроссфит. Для серьезных тренировок нужна высокотехнологичная одежда, поэтому совместно с брендом Under Armour, начавшим официальные продажи на Lamoda.ru, мы подобрали восемь предметов гардероба, которые сохраняют тепло, поглощают пот и уменьшают вероятность травм.
Шорты UA HIIT Woven Shorts
2 599 рублей
Мягкое и влагоемкое покрытие с диафрагмой для максимальной вентиляции помогает меньше потеть во время тренировок, а легкая ткань, из которой сделаны шорты, не сковывает движения, что так важно во время интенсивных занятий спортом.
Кроссовки UA Curry 3
11 690 рублей
Главный баскетболист современности Стефен Карри — лучший друг Under Armour. Очередным результатом коллаборации плеймейкера «Голден Стэйт Уорриорз» с балтиморским брендом стали кроссовки с системой ускорения первого шага. А благодаря anafoam — разработанному в лаборатории Under Armour пенистому материалу на основе эластичного текстиля — модель принимает форму стопы.
Мужская и женская толстовки Swacket
9 390 рублей
Swacket сделана в двух версиях — для мужчин и для женщин. Идеально подойдет для пробежек зимой и осенью. Высокотехнологичный вязаный материал сохраняет тепло и не пропускает влагу, а значит, в толстовке можно бегать и в снег, и в дождь. Плотные верхние слои обеспечивают дополнительную защиту, а рукава реглан гарантируют свободу движения.
Кроссовки UA W Charged Bandit 2
7 790 рублей
Верхняя часть беговых кроссовок Bandit 2 оснащена легким дышащим и ультраэластичным слоем из гладкого материала термической сварки, а невидимая внутренняя вставка повторяет анатомическую форму стопы. Зафиксированная пяточная часть дает дополнительную поддержку, а составная подошва тверже в области каблука и мягче в передней части, что обеспечивает хорошую амортизацию.
Топ Crossback
2 299 рублей
Спортивное бра из легкого и мягкого двухслойного материала обеспечивает максимально комфортное ощущение на коже, вбирает в себя пот и сохраняет тело сухим во время тренировки.
Майка UA HG CoolSwitch Tank
2 790 рублей
Благодаря технологии CoolSwitch, ткань, соприкасаясь с потом и выделяемым организмом теплом, предохраняет кожу от перегрева, помогая тренироваться дольше, а диафрагма по бокам способствует дополнительной вентиляции.
Леггинсы UA ColdGear Armour Legging
3 999 руб.
Женские легинсы ColdGear Armour Legging выполнены из суперобтягивающего материала, способствующего развитию эластичности мышц во время тренировки и уменьшающего вероятность травм. Двухслойная конструкция совмещает мягкое внутреннее покрытие и гладкое внешнее.
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