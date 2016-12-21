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Если не знаете, что дарить, вас выручит один из главных символов праздника — Дед Мороз. Елка в середине декабря есть почти в каждом доме, так что седовласый дедушка в серебряной шубе придется как нельзя кстати. Может, именно эта игрушка положит начало семейной традиции и будет передаваться из поколения в поколение.