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Весь декабрь мы публиковали подборки новогодних подарков. Среди них — одежда, обувь, бытовая техника и многое другое. На очереди — универсальные подарки, которые придутся по душе каждому независимо от возраста. Для совместного проекта с «Азбукой вкуса» мы подобрали лучшие игрушки к Новому году. Полную коллекцию игрушек можно посмотреть на сайте магазина.

 

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 1.

Для путешественников

 785 рублей

Деревянный поезд с новогодними пассажирами-снеговиками станет хорошим подарком для детей к Новому году. Игрушка, впрочем, может понравиться не только детям, но и их родителям.

 

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 2.

Для искателей приключений 

1 549 рублей

Про детские увлечения друзей напомнит елочная игрушка в виде экзотического попугая. Не лишним будет заодно пересмотреть кинотрилогию про путешествия Синдбада и перечитать «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Время кричать: «Пиастры, пиастры!»

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 3.

Для романтичных натур

1 557 рублей

Симпатичный мишка — хороший подарок для любителей рождественского декора «как встарь». Замените надоевшего плюшевого на аккуратную керамическую фигурку, которую можно повесить на елку рядом с Щелкунчиком.

 

Для гармонии души и тела

1 585 рублей

Тем, кому среди зимы хочется ярких красок, восточной экзотики, специй и солнца, можно подарить абонемент на йогу и нарядного слона в индийском стиле, украшенного замысловатыми узорами. В восточной традиции слон символизирует удачу, мудрость и процветание.

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 4.

 

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 5.

Для любителей витаминов

1 665 рублей

Зимой порадовать друзей можно напоминанием о летних фруктах и ягодах. Подойдет игрушка в виде красного яблока, которая украсит любую елку.

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 6.

Для сов и жаворонков

2 195 рублей

Судя по количеству фотографий сов в интернете, они догоняют по популярности главных героев мемов — котиков. Мудрая птица из стекла в образе пажа станет оригинальным подарком и придется по вкусу многим.

 

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 7.

Для любителей европейского Рождества

2 450 рублей

Тем, кто хочет провести Рождество в Европе с ее традиционными ярмарками, жареными каштанами и красивыми новогодними игрушками, можно положить под елку эту музыкальную шкатулку в виде старинной карусели из сада Тиволи. Звуки музыки напомнят о площадях и улочках праздничного Брюгге или Кельна.

 

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 8.

Для поклонников мультфильмов

3 160 рублей

Если под Новый год ваши друзья ностальгически накрывают стол «как у бабушки» и пересматривают советские картины, подарите им трогательных героев мультфильма Эдуарда Успенского.

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 9.

Для «веселого Роджера»  

3 587 рублей

В новом году на экраны выходит продолжение «Пиратов Карибского моря». Скрасить ожидание поклонникам приключений «Черной жемчужины» поможет набор стеклянных елочных игрушек ручной работы.

 

Для ценителей традиций

 4 975 рублей

Если не знаете, что дарить, вас выручит один из главных символов праздника — Дед Мороз. Елка в середине декабря есть почти в каждом доме, так что седовласый дедушка в серебряной шубе придется как нельзя кстати. Может, именно эта игрушка положит начало семейной традиции и будет передаваться из поколения в поколение.

Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 10.

 

  

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 Что дарить: 10 игрушек к Новому году. Изображение № 11.

 

 