New YearЧто дарить: 10 игрушек к Новому году
Игрушки к празднику, которые порадуют всех
В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Весь декабрь мы публиковали подборки новогодних подарков. Среди них — одежда, обувь, бытовая техника и многое другое. На очереди — универсальные подарки, которые придутся по душе каждому независимо от возраста. Для совместного проекта с «Азбукой вкуса» мы подобрали лучшие игрушки к Новому году. Полную коллекцию игрушек можно посмотреть на сайте магазина.
Для путешественников
785 рублей
Деревянный поезд с новогодними пассажирами-снеговиками станет хорошим подарком для детей к Новому году. Игрушка, впрочем, может понравиться не только детям, но и их родителям.
Для искателей приключений
1 549 рублей
Про детские увлечения друзей напомнит елочная игрушка в виде экзотического попугая. Не лишним будет заодно пересмотреть кинотрилогию про путешествия Синдбада и перечитать «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Время кричать: «Пиастры, пиастры!»
Для романтичных натур
1 557 рублей
Симпатичный мишка — хороший подарок для любителей рождественского декора «как встарь». Замените надоевшего плюшевого на аккуратную керамическую фигурку, которую можно повесить на елку рядом с Щелкунчиком.
Для гармонии души и тела
1 585 рублей
Тем, кому среди зимы хочется ярких красок, восточной экзотики, специй и солнца, можно подарить абонемент на йогу и нарядного слона в индийском стиле, украшенного замысловатыми узорами. В восточной традиции слон символизирует удачу, мудрость и процветание.
Для любителей витаминов
1 665 рублей
Зимой порадовать друзей можно напоминанием о летних фруктах и ягодах. Подойдет игрушка в виде красного яблока, которая украсит любую елку.
Для сов и жаворонков
2 195 рублей
Судя по количеству фотографий сов в интернете, они догоняют по популярности главных героев мемов — котиков. Мудрая птица из стекла в образе пажа станет оригинальным подарком и придется по вкусу многим.
Для любителей европейского Рождества
Тем, кто хочет провести Рождество в Европе с ее традиционными ярмарками, жареными каштанами и красивыми новогодними игрушками, можно положить под елку эту музыкальную шкатулку в виде старинной карусели из сада Тиволи. Звуки музыки напомнят о площадях и улочках праздничного Брюгге или Кельна.
Для поклонников мультфильмов
3 160 рублей
Если под Новый год ваши друзья ностальгически накрывают стол «как у бабушки» и пересматривают советские картины, подарите им трогательных героев мультфильма Эдуарда Успенского.
Для «веселого Роджера»
3 587 рублей
В новом году на экраны выходит продолжение «Пиратов Карибского моря». Скрасить ожидание поклонникам приключений «Черной жемчужины» поможет набор стеклянных елочных игрушек ручной работы.
Для ценителей традиций
4 975 рублей
Если не знаете, что дарить, вас выручит один из главных символов праздника — Дед Мороз. Елка в середине декабря есть почти в каждом доме, так что седовласый дедушка в серебряной шубе придется как нельзя кстати. Может, именно эта игрушка положит начало семейной традиции и будет передаваться из поколения в поколение.
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