New Year10 технологичных бьюти-продуктов
Кремы, маски и масла для предпраздничного хаоса и постновогодней спячки
Чем ближе праздники, тем больше приходится крутиться, перерабатывать, недосыпать и — что уж там — выпивать тоже. По иронии судьбы именно в этом хаосе принято выглядеть свежим и бодрым, даже когда хочется забиться под одеяло со всеми своими недостатками. На помощь приходит косметическая индустрия. Привести себя в порядок за две недели — вполне реальная задача, если правильно подобрать уход. Мы выбрали из ассортимента технологичной марки Ren десять средств, направленных на борьбу с главными декабрьскими проблемами: недосыпом, шелушениями, воспалениями и непрошеным блеском. Дарить их знакомым страдальцам или оставить себе — решать вам.
Очищающий лосьон для комбинированной кожи Ren Clarimatte
1300 рублей
Многие считают тонизирование необязательным этапом ухода, хотя оно необходимо для нормализации pH-баланса кожи после умывания. Этот лосьон не содержит спирта, а значит, не иссушит даже измученную лечением или погодой жирную, проблемную и комбинированную кожу. Салициловая и гликолевые кислоты — любимцы косметологов при лечении акне — не дают отмершим клеткам забить поры.
Изысканное сухое масло для кожи и волос Moroccan Rose Gold Glow Perfect Dry Oil
2350 рублей
А этот флакон, наоборот, смело можно взять с собой в Юго-Восточную Азию — он заменит масло для кончиков волос, крем для тела, средство для увлажнения кутикулы и хайлайтер для области декольте. Масла арганы и дамасской розы придают этому многостаночнику приятный цветочно-травный аромат, так что духи тоже остаются дома.
Молочко для снятия макияжа Ren Rosa Centifolia
1200 рублей
Еще один способ снятия макияжа, на этот раз более привычный. На молочко зимой стоит перейти даже любителям мицеллярной воды, если кожа вдруг начала шелушиться и вести себя неподобающе. Оно мягко растворяет тон, тушь и стойкую помаду, которые потом просто удаляются ватным диском. Не забудьте умыться.
Средство для очищения с горячей салфеткой Ren Rosa Centifolia
1450 рублей
Кремовые средства для очищения с горячим полотенцем или муслиновой салфеткой популярны в Великобритании: почему-то англичане предпочитают их гидрофильному маслу и мицеллярной воде. Процесс снятия макияжа с ними напоминает спа-процедуру. Сначала на лицо наносится ароматное молочко (у Ren оно пахнет розой). Его нужно помассировать и аккуратно стереть с лица горячим влажным полотенцем, которое идет в комплекте. Такое очищение получается достаточно мягким, но при этом позволяет снять макияж, грязь и омертвевшие клетки. Идеально подходит обладательницам сухой, чувствительной и проблемной кожи в сезон холодов и отопительных страданий.
Гель для кожи Ren Vita Minerals
1400 рублей
Охлаждающий гель для кожи вокруг глаз относится к тем SOS-средствам, которые в декабре нужны чаще всего. Он и припухлости снимет, и с синяками будет бороться. Так что можно назначать рабочие встречи на утро после вечеринки, засиживаться у компьютера и учиться варить глинтвейн, зная, что никто не догадается об этом по вашему внешнему виду.
Восстанавливающий бальзам для губ Ren Vita Mineral
600 рублей
Сложно переоценить важность бальзама для губ в середине декабря. Поэтому мы просто положим его здесь — рядом с напоминанием о том, что витамин Е в его составе волшебным образом превращает губы из потрескавшихся в пригодные к использованию.
Ежедневный увлажняющий крем для лица Ren Vita Mineral
1500 рублей
Легкое повседневное увлажнение для тех, кому масло кажется слишком тяжелым. В составе — антиоксиданты, витамины, микроэлементы и прочие приятности, которые помогут противостоять негативному воздействию снежного мегаполиса.
Масло для ухода за кожей лица Ren Vita Mineral
2200 рублей
Масло претендует на звание продукта года: его мажут на нос, на пятки и на концы волос — и везде одинаково успешно. Коктейль с кислотами омега-3, 6 и 9 ожидаемо хорошо работает на сухой коже — здесь он помогает укротить шелушинки и снять неприятное ощущение стянутости. Но и жирную он укрощает хорошо, ведь, как известно, такая кожа выделяет больше себума, когда нуждается в увлажнении. А легкое масло помогает держать сальные железы в узде.
Ночная маска Ren Wake Wonderful
2550 рублей
Ночные маски — еще один жанр, который в 2016 году из корейской диковинки превратился в хит. Версия Ren содержит молочную и гликолевую кислоты из класса АНА-кислот: они позволяют отшелушивать отмершие клетки без физического воздействия. Такие средства показаны тем, кто хочет выровнять тон лица, ускорить процесс рассасывания постакне, воздействовать на неглубокие морщинки и в целом выглядеть свежее и бодрее. АНА-кислоты лучше не совмещать с пляжным отдыхом и летним солнцем, зима — идеальное время для таких средств.
Маска для сияния и обновления кожи Ren
2350 рублей
Не любите ночные маски — не беда. Те же АНА-кислоты есть и в привычной маске-десятиминутке. Гликолевая, молочная, лимонная и винная кислоты обновляют кожу, рассасывают пятна и постакне, слегка осветляют и предотвращают появление новых воспалений. Такой химический пилинг — хорошая альтернатива глиняным маскам, которые зимой слишком сильно сушат кожу. Но не стоит совмещать его с отдыхом в жарких странах. В крайнем случае обзаведитесь солнцезащитой с мощным SPF.
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