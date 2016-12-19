Чем ближе праздники, тем больше приходится крутиться, перерабатывать, недосыпать и — что уж там — выпивать тоже. По иронии судьбы именно в этом хаосе принято выглядеть свежим и бодрым, даже когда хочется забиться под одеяло со всеми своими недостатками. На помощь приходит косметическая индустрия. Привести себя в порядок за две недели — вполне реальная задача, если правильно подобрать уход. Мы выбрали из ассортимента технологичной марки Ren десять средств, направленных на борьбу с главными декабрьскими проблемами: недосыпом, шелушениями, воспалениями и непрошеным блеском. Дарить их знакомым страдальцам или оставить себе — решать вам.