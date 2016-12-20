New YearПодарки для любителей конструкторов
Незаурядные подарки на Новый год
В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Среди многообразия подарков нам не всегда удается выбрать что-то оригинальное. Чтобы помочь вам в этом нелегком деле, совместно с брендом Ugears, чья продукция продается в 80 странах, мы подобрали десять деревянных 3D-конструкторов. Игрушки, которые собираются без клея, не только помогут скоротать холодный зимний вечер, но и станут хорошим украшением интерьера.
Механическая шкатулка
2 490 руб.
Механическая шкатулка станет отличным аксессуаром для рабочего стола: можно хранить в нем визитки, банковские карты, ключи. Надежный механизм, открывающий шкатулку, способен прослужить долгие годы.
Механический цветок
2 690 руб.
Механическая шкатулка в форме цветка впишется в любой интерьер. По мере поворота маховика лепестки раскрываются — и фигурка балерины вращается вокруг своей оси.
Кодовый замок
1 490 руб.
Это не только механизм, который наглядно объясняет принцип действия кодового замка, но еще и надежная шкатулка для ваших ключей.
Комбайн
2 990 руб.
Все механизмы комбайна приводятся в действие одним движением — необходимо просто откатить его назад и отпустить. Машина многофункциональная: отдел для зерна, который находится позади кабины, можно использовать как шкатулку.
Локомотив с тендером
5 990 руб.
Механизмы настолько реалистичны, что в процессе сборки вы наглядно сможете изучить принцип работы паровых машин. Более 400 деталей за несколько часов сборки складываются в стильный поезд образца начала прошлого века.
Трактор
2 490 руб.
Небольшой трактор сделан так, что можно наблюдать за движением всех механизмов. Модель оснащена полным приводом и коробкой передач. К трактору можно приобрести прицеп, который подходит для хранения мелких вещей.
Театр
2 690 руб.
Движущиеся детали создают атмосферу волшебства и праздника. Этот маленький механический театр — универсальный подарок на Новый год.
Грузовик UGM-11
5 990 руб.
Грузовик способен развивать скорость в 1,8 км/ч. Автомобиль оборудован механическим двигателем, трансмиссией и независимой подвеской. Его можно превратить в пожарную машину или автоцистерну, способную перевозить небольшую банку газировки.
Сейф
3 990 руб.
В собранном виде вы сможете хранить в сейфе ценные вещи — он оснащен кодовым замком, а разобрать его без повреждений невозможно. Трехзначный код устанавливается в процессе сборки.
Трамвай с рельсами
2 990 руб.
Трамвай способен перевозить легкие предметы на короткие расстояния. Его кабина сконструирована таким образом, что видны все механизмы.
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