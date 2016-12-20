Среди многообразия подарков нам не всегда удается выбрать что-то оригинальное. Чтобы помочь вам в этом нелегком деле, совместно с брендом Ugears, чья продукция продается в 80 странах, мы подобрали десять деревянных 3D-конструкторов. Игрушки, которые собираются без клея, не только помогут скоротать холодный зимний вечер, но и станут хорошим украшением интерьера.