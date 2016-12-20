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Среди многообразия подарков нам не всегда удается выбрать что-то оригинальное. Чтобы помочь вам в этом нелегком деле, совместно с брендом Ugears, чья продукция продается в 80 странах, мы подобрали десять деревянных 3D-конструкторов. Игрушки, которые собираются без клея, не только помогут скоротать холодный зимний вечер, но и станут хорошим украшением интерьера.

 

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 1.

Механическая шкатулка

 2 490 руб.

Механическая шкатулка станет отличным аксессуаром для рабочего стола: можно хранить в нем визитки, банковские карты, ключи. Надежный механизм, открывающий шкатулку, способен прослужить долгие годы.

 

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 2.

 Механический цветок

2 690 руб.

Механическая шкатулка в форме цветка впишется в любой интерьер. По мере поворота маховика лепестки раскрываются — и фигурка балерины вращается вокруг своей оси.

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 3.

Кодовый замок

1 490 руб.

Это не только механизм, который наглядно объясняет принцип действия кодового замка, но еще и надежная шкатулка для ваших ключей.

 

Комбайн

2 990 руб.

Все механизмы комбайна приводятся в действие одним движением — необходимо просто откатить его назад и отпустить. Машина многофункциональная: отдел для зерна, который находится позади кабины, можно использовать как шкатулку.

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 4.

 

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 5.

Локомотив с тендером

5 990 руб.

Механизмы настолько реалистичны, что в процессе сборки вы наглядно сможете изучить принцип работы паровых машин. Более 400 деталей за несколько часов сборки складываются в стильный поезд образца начала прошлого века.

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 6.

Трактор

2 490 руб.

Небольшой трактор сделан так, что можно наблюдать за движением всех механизмов. Модель оснащена полным приводом и коробкой передач. К трактору можно приобрести прицеп, который подходит для хранения мелких вещей.

 

 

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 7.

Театр

2 690 руб.

Движущиеся детали создают атмосферу волшебства и праздника. Этот маленький механический театр — универсальный подарок на Новый год.

 

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 8.

Грузовик UGM-11

5 990 руб.

Грузовик способен развивать скорость в 1,8 км/ч. Автомобиль оборудован механическим двигателем, трансмиссией и независимой подвеской. Его можно превратить в пожарную машину или автоцистерну, способную перевозить небольшую банку газировки.

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 9.

Сейф

3 990 руб.

В собранном виде вы сможете хранить в сейфе ценные вещи — он оснащен кодовым замком, а разобрать его без повреждений невозможно. Трехзначный код устанавливается в процессе сборки.

 

 

Трамвай с рельсами

2 990 руб.

Трамвай способен перевозить легкие предметы на короткие расстояния. Его кабина сконструирована таким образом, что видны все механизмы.

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 10.

 

  

Материал подготовлен при поддержке

Подарки для любителей конструкторов. Изображение № 11.

 

 