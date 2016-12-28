New YearНовогодние елки, каток, детские спектакли и другие развлечения
Что делать в преддверии праздника и на каникулах в торговом центре
Елка наряжена, гирлянды развешаны, а игристое охлаждается, дожидаясь боя курантов? Если вы уже успели подготовиться к празднику и не знаете, где провести время с семьей и близкими, — отправляйтесь на новогодние елки в «Авиапарк». Для совместного проекта мы собрали самые интересные новогодние развлечения торгового центра.
Для праздничной атмосферы организаторы подвесили под потолок десять шестиметровых елей, большие светящиеся подарки, огромных белых зайцев с золотыми бантами и многое другое.
Спектакль «Время историй. Белые волшебники»
Бесплатный музыкальный спектакль актеров театра Freak Fabrik – про домик на колесах, который путешествует по улицам и площадям города. На каждой новой остановке артисты рассказывают историю жителей.
Представление на четвертом этаже будет проходить дважды в день — в 12:00 и 14:00 — с 24 по 30 декабря, а также 2, 3, 4, 6, 7 и 8 января.
«Зайцы на каникулах»
Детский бесплатный новогодний спектакль театра «Каникулы Про». История о храбрых зайцах, которые спасают праздник, пытаясь вернуть зиму. Выступление пройдет 5 января в 12:00 и 14:00 на четвертом этаже центра.
Спектакль «Серебряное копытце»
Интерактивный спектакль по мотивам сказки Павла Бажова. Рассказ о старике, который взял жить к себе в лесную хижину сиротку, и вместе в лесу они увидели козленка с серебряным копытцем. В каком месте топнет козлик этим копытцем — там появится драгоценный камень. Спектакль пройдет 7 января в кулинарной студии Юлии Высоцкой в 13:00 и 18:00.
Ярмарка «Путешествие в Новый год»
Канун Нового года — время радостных ожиданий и приятных сюрпризов. На ярмарке в «Авиапарке» с 17 декабря по 15 января можно приобрести нетривиальные подарки — от пряников, леденцов и других вкусностей до вязаного свитера с оленями, варежек и украшений ручной работы.
Вечерние катания на катке
Для тех, кто любит кататься на коньках, но трудно переносит холод. Теплый каток окружен большими светящимися деревьями. Коньки можно взять напрокат или принести свои.
Music Happy Hour
Каждую пятницу, субботу и воскресенье с 18:00 до 19:00 в центральном атриуме «Авиапарка» выступают такие коллективы, как джаз-бенд Bingo Paprika, «StradiВаленки», IVB и LRK Trio.
Елки в «Кидзании»
С 24 декабря по 8 января в «Кидзании» пройдут новогодние елки. Сеансы — в утреннее и вечернее время: в 10:30 и 17:30. Кроме того, состоятся мастер-классы для детей и взрослых, уроки художественной росписи пряников, турниры по настольным играм.
Trend Island
Если тема подарков все еще актуальна, то в универмаге Trend Island можно приобрести зимние коллекции одежды, обуви и аксессуаров более чем 30 брендов, а также много вещей для новогоднего декора и интерьера Designboom.
Покупая подарки, можно выиграть Mercedes
7 января «Авиапарк» разыгрывает автомобиль Mercedes-Benz GLA 200. Для участия нужно собирать и регистрировать чеки после декабрьских покупок. Регистрировать можно суммы от 10 тысяч рублей, действует правило кратности чека на 10 тысяч (например, на чек в 35 тысяч покупатель получит три купона для розыгрыша).
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