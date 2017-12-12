В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
В суете часто не хватает времени, чтобы подготовиться к праздникам. Вместе с брендом натуральной косметики Weleda предлагаем дарить близким заботу и красоту, а чтобы выбрать подарок было проще, мы составили для вас подборку из десяти универсальных и натуральных бьюти-продуктов. До 7 января их можно купить со скидкой 30 % по промокоду VILLAGE.
Розовый разглаживающий концентрат
1 020 рублей
Декабрь — месяц тяжелый: низкая температура и ветер сушат кожу. Масло семян розы москета в концентрате содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые восстанавливают кожу, возвращают ей тонус, гладкость и упругость. Средство с эффектом лифтинга спасет после праздников.
Увлажняющие бальзамы для губ
680 рублей
Зимой без бальзама для губ не обойтись, даже если обычно вы им не пользуетесь — тонкой коже нужна защита. Масло ши питает и заживляет, жожоба регенерирует, а олива препятствуют старению. Воск семян подсолнечника в составе защищает от ультрафиолетовых лучей.
Детский шампунь-гель
590 рублей
Шампунь-гель с новогодним ароматом апельсина и мягкой кремовой текстурой подходит детям с трех лет, хорошо очищает кожу и волосы и не раздражает глаза. Версии с лаймом и ванилью не менее нежные.
Деликатное молочко для тела
1 280 рублей
Осенью и зимой кожу нужно увлажнять. С этим хорошо справится органическое миндальное масло и пчелиный воск. Совет: после душа нанесите средство на влажную кожу, не нужно вытирать ее насухо, так эфирные масла впитаются лучше.
Гранатовая интенсивная сыворотка-лифтинг
2 240 рублей
Ненасыщенные жирные кислоты регенерируют кожу, антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и защищают от старения. Масло граната, экстракт терна и сок алоэ подтягивают и разглаживают кожу.
Универсальный питательный крем Skin Food
870 рублей
Хороший подарок для тех, кто не любит сложный уход: мультифункциональный крем регенерирует даже огрубевшие участки тела (локти, колени, пятки), защищает от ветра и холода, освежает утомленную и тусклую кожу, а еще его можно использовать как праймер или хайлайтер.
Лавандовое масло для тела
1 120 рублей
Идеальное средство после тяжелого рабочего дня — аромат лаванды поможет успокоиться и снять напряжение. А растительные масла миндаля и кунжута с ненасыщенными жирными кислотами сохраняют кожу гладкой и упругой.
Карандаш для ухода за ногтями
670 рублей
Важное преимущество карандаша перед разного рода бутылочками в том, что вторые не очень удобные в ежедневной практике. Впрочем, дело не только в этом: средство с гранатом быстро впитывается и хорошо увлажняет кутикулу. Дарите тем, кому важен идеальный маникюр.
Облепиховый питательный крем для рук
650 рублей
Зимой без крема для рук не обойтись: гидролипидный баланс на холоде нарушается, из-за чего кожа сохнет, а масла облепихи и кунжута как раз этому противостоят. Пчелиный воск защищает от обезвоживания, холода и ветра. Универсальный подарок — подходит как женщинам, так и мужчинам.
Мягкое очищающее молочко
860 рублей
Нежное молочко мягко очищает кожу без риска пересушить ее и нарушить липидный барьер. Так что если боитесь раздражения, отшелушивания и размножения бактерий — это то, что нужно.
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