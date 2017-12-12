В суете часто не хватает времени, чтобы подготовиться к праздникам. Вместе с брендом натуральной косметики Weleda предлагаем дарить близким заботу и красоту, а чтобы выбрать подарок было проще, мы составили для вас подборку из десяти универсальных и натуральных бьюти-продуктов. До 7 января их можно купить со скидкой 30 % по промокоду VILLAGE.