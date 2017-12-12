В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам
Мучаетесь, что выбрать для самых близких на Новый год? Небольшие подарки подойдут, скорее, для коллег и приятелей. А вот друзьям и родственникам лучше подарить что-нибудь функциональное и полезное — например, гаджеты для дома. Вместе с Dyson мы выбрали девять качественных устройств, которые сделают жизнь ваших близких лучше.
Dyson Supersonic (фуксия и белый)
29 990 рублей
Dyson Supersonic замеряет температуру исходящего воздуха 20 раз в секунду и не дает потоку перегреть и испортить волосы. А двигатель находится не в голове фена, как обычно, а в рукоятке. Поэтому, во-первых, его удобно держать, во-вторых, это решение избавляет вас от проблемы застрявших в решетке волос.
Dyson Supersonic (фуксия) в ультрамариновом или платиновом чехле
29 990 рублей (лимитированная коллекция)
Несмотря на компактный мотор, фен очень мощный, а значит, волосы сушит быстрее, по утрам можно будет подольше поспать. А в стильных чехлах устройство удобно хранить.
Dyson Supersonic (пурпурный) в черном чехле
31 990 рублей
(эксклюзивно на сайте и в фирменных магазинах Dyson)
У фена четыре режима температуры, три настройки скорости воздуха, три магнитных насадки для создания укладок на разные случаи. Весит Dyson Supersonic всего 630 граммов.
Беспроводной пылесос Dyson V8 Carbon Fibre
49 990 рублей (41 990 рублей — специальное предложение, только на сайте и в фирменных магазинах Dyson)
Пылесос мощный, легкий и удобный. Система фильтрации улавливает мельчайшие аллергены и бактерии, так что воздух, выходящий из пылесоса, чище того, которым мы дышим. Работает без подзарядки и потери мощности до 40 минут — этого хватает на большую квартиру. В наборе десять аксессуаров: можно пылесосить все от матраса до пола и потолка.
Беспроводной пылесос Dyson V8 Absolute Pro
49 990 рублей (41 990 рублей — специальное предложение на сайте и в фирменных магазинах Dyson)
Dyson V8 Absolute Pro, как и другие модели в линейке V8, работает до 40 минут без потери мощности, а также оснащен системой гигиеничной очистки контейнера. Пылесос легко превратить в ручной, которым можно, например, пропылесосить диваны или сделать уборку в машине.
Беспроводной пылесос Dyson V7 Motorhead Extra
29 990 рублей (26 990 рублей — специальное предложение)
Dyson V7 работает до 30 минут без подзарядки. Насадок в его комплектации меньше, чем в Dyson V8, но мощность, фильтрация, удобная система очистки контейнера — все реализовано и здесь. Авторитетное издание Wired оценило пылесос на девять из десяти.
Cinetic Big Ball Animalpro
44 990 рублей
Пылесос не требует обслуживания (в нем нет фильтров, которые надо заменять или промывать) и не теряет мощность во время работы. Хороший подарок для жителей загородных домов с большой площадью, владельцев домашних животных (в комплекте насадки для уборки шерсти с любых поверхностей) и аллергиков (задерживает даже мельчайшие частички пыли).
Очиститель воздуха Dyson Pure Hot + Cool ™ с функциями обогрева и вентилятора
34 990 рублей
Воздух в доме может быть в несколько раз грязнее, чем на улице. Этот очиститель воздуха примечателен тем, что он герметичен, а его фильтр надежно задерживает мельчайшую пыль, бактерии, аллергены и газообразные вещества из воздуха.
Увлажнитель воздуха Dyson AM10
34 990 рублей
Маст-хэв во время отопительного сезона. Из-за сухого воздуха шелушится кожа, першит в горле, а просыпаться утром сложно. Dyson AM10 проблему сухого воздуха эффективно решает: равномерно распределяет предварительно очищенную УФ-лампой от бактерий водную дымку по всей комнате, а не только вокруг себя.
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