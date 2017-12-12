49 990 рублей (41 990 рублей — специальное предложение, только на сайте и в фирменных магазинах Dyson)

Пылесос мощный, легкий и удобный. Система фильтрации улавливает мельчайшие аллергены и бактерии, так что воздух, выходящий из пылесоса, чище того, которым мы дышим. Работает без подзарядки и потери мощности до 40 минут — этого хватает на большую квартиру. В наборе десять аксессуаров: можно пылесосить все от матраса до пола и потолка.