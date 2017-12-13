Во всем нужно экономить, твердит коллективное бессознательное. Но в противовес этому есть другая позиция: экономить можно по-разному, и часто экономить — значит не разбрасываться деньгами на дешевые вещи, а покупать лучшее. Вместе с BORK мы подобрали десять качественных вещей, которые прослужат вам или вашим близким вечность.