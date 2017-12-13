В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Во всем нужно экономить, твердит коллективное бессознательное. Но в противовес этому есть другая позиция: экономить можно по-разному, и часто экономить — значит не разбрасываться деньгами на дешевые вещи, а покупать лучшее. Вместе с BORK мы подобрали десять качественных вещей, которые прослужат вам или вашим близким вечность.
Гриль BORK G802
Главная фишка модели — термощуп, который выставляет правильную температуру в зависимости от типа мяса (пять видов: говядина, баранина, свинина, дичь, рыба) и нужной прожарки. BORK G802 можно использовать как контактный гриль, пресс для сэндвичей, гриль-барбекю.
Чайник BORK K781
За свои деньги чайник имеет пять температурных режимов для разных сортов чая и кофе: белый, зеленый, улун, травяной, черный. Так, например, можно нагреть воду до температуры, нужной для правильного заваривания и полного раскрытия вкуса.
Тостер BORK T781
У тостера четыре режима: классические тосты, булочки для бургеров с односторонним поджариванием, разморозка и подогрев хлеба. А чтобы хлеб не сгорел и не испортил вам утро, интеллектуальная система автоматически скорректирует время приготовления.
Кофейная станция BORK C804
Если покупать кофемашину, то лучше не бюджетную. Плохая — источник ежедневной фрустрации. BORK C804 нашпигован наворотами: кофемолка с 18 степенями помола зерна, точный контроль температуры и давления, предварительное заваривание, чтобы кофе разбухал и был ароматным.
Фитнес-блендер BORK B804
Начинать утро, скажем, с шейка из кочанной капусты — правильная и здоровая традиция. Фитнес-блендер BORK B804 как раз для таких целей: во-первых, он мощный, а стало быть, быстро делает шейки и экономит вам время. Во-вторых, с комплектом из трех чаш и набором съемных крышек коктейли и свежевыжатые соки удобно брать с собой.
Воздухоочиститель-увлажнитель BORK A802 Rain
Как BORK A802 Rain очищает воздух: сперва энзим-фильтр уничтожает бактерии, вирусы и споры плесени. Затем предварительно очищенный воздух проходит через водяной фильтр и насыщается влагой. Что касается увлажнения, то этот процесс происходит путем естественного испарения воды. Это самый комфортный вариант для всех.
Воздухоочиститель BORK A803 AirEngine
Фильтр устройства не только задерживает мельчайшие частицы, но и нейтрализует, скажем, запахи еды, домашних животных и табачного дыма. А интеллектуальные датчики отслеживают состояние воздуха и автоматически подбирают нужный режим.
Увлажнитель воздуха BORK H701
У устройства четыре режима увлажнения воздуха: «Детская комната», «Здоровье», «Ночной» и «Энергосбережение». BORK H701 равномерно распределяет пар по помещению до 70 квадратных метров, так что подходит даже для очень большой комнаты.
Мойка воздуха BORK Q710
Врачи рекомендуют увлажнять воздух путем естественного испарения воды — лучше и для детей, и взрослых, и домашних животных. Вода очищает воздух от аллергенов, пыли, табачного дыма, пыльцы растений, шерсти животных.
Утюг BORK i780
Парогенератор утюга гладит даже пересушенные ткани. А если вы, скажем, постоянно забываете выключить утюг, умная система автоматически прекращает подачу пара, когда устройство находится в неподвижном состоянии без контакта с ручкой.
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