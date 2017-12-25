В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Новый год — один из тех случаев, когда можно позволить себе эксперименты с внешним видом. Но если вы пока не готовы прийти на праздник в остромодной шелковой пижаме или прозрачном платье, попробуйте сделать ставку на необычную обувь и сумку. Совместно с Rendez-Vous мы составили пять подходящих комплектов. Сейчас в магазине вовсю идет распродажа — сумма минимальной скидки составит 25 %. Более подходящий момент придумать сложно.
Ботинки Isabel Marant Dicker
23 030 руб. вместо 38 390 руб.
Сумка Kenzo
19 040 руб. вместо 25 390 руб.
Базовый набор, который пригодится и после праздника. Любые элементы ковбойского стиля — будь то бахрома или ремни с большой пряжкой — популярны у дизайнеров этой зимой.
Казаки — не исключение. Эти сочетаются и с офисным костюмом, и с платьями миди, и c обрезанными джинсами. Вместе с жесткой сумкой они создадут интересный образ.
Ботфорты Rendez-vous by Massimo Santini
8 170 руб. вместо 10 890 руб.
Сумка Gianni Chiarini
8 470 руб. вместо 11 290 руб.
Ботфорты из темно-зеленой замши и серебряная сумка, которую можно носить как клатч, — комплект, место которого на сцене. Если собираетесь провести новогоднюю ночь в караоке — это ваш вариант.
После праздника эти ботфорты можно носить и с пуховиком, и с шубой. Выглядеть они будут одинаково эффектно.
Ботильоны Ash Diamond Bis
9 370 руб. вместо 12 490 руб.
Сумка MM6 Maison Margiela
18 710 руб. вместо 31 190 руб.
«Сумка-ведро» практична и подходит к разным образам. Играйте на контрасте: подберите к ней бархатные ботильоны в духе 2000-х.
Сочетайте со строгим «деловым» образом — например, белой блузой и брюками-дудочками.
Сумка Marc Jacobs
21 130 руб. вместо 30 190 руб.
Ботильоны MM6 Maison Margiela
28 420 руб. вместо 37 890 руб.
Ботильоны с блестками сделают любой образ праздничным. Подберите к ним кожаную сумку на широком ремне, наш выбор — вариант цвета фуксии.
Одежда при этом может быть на ваш вкус: и платье с цветочным принтом, и облегающий комбинезон будут выглядеть остромодно и ярко.
Босоножки Marc Jacobs
22 270 руб. вместо 29 690 руб.
Сумка Kenzo
22 110 руб. вместо 31 590 руб.
Не бойтесь ярких принтов и сочетания аксессуаров, отсылающих к разным эпохам. Эти босоножки на платформе в духе 70-х сочетайте с минималистичной сумкой-пакетом. Выбор тех, кто ценит эклектику. Носите с брючным костюмом или платьем-комбинацией.
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