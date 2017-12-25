Базовый набор, который пригодится и после праздника. Любые элементы ковбойского стиля — будь то бахрома или ремни с большой пряжкой — популярны у дизайнеров этой зимой.

Казаки — не исключение. Эти сочетаются и с офисным костюмом, и с платьями миди, и c обрезанными джинсами. Вместе с жесткой сумкой они создадут интересный образ.