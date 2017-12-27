Отсчет до Нового года пошел на дни. Для тех, кто до сих пор не определился с подарком и не хочет оставлять под елкой рождественские носки с конфетами, мы с «Республикой» составили универсальный список. Предлагаем подборку неочевидных вещей от фотоаппарата Hello Kitty до свечи-скелета. Используйте промокод RXTHEVILLAGE, чтобы получить скидку 15% на новогодние покупки. И следите за обновлениями в инстаграме магазина.