New Year10 классных подарков из магазина «Республика»
Фотоаппарат Hello Kitty, неоновый кактус и 8 других
В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Отсчет до Нового года пошел на дни. Для тех, кто до сих пор не определился с подарком и не хочет оставлять под елкой рождественские носки с конфетами, мы с «Республикой» составили универсальный список. Предлагаем подборку неочевидных вещей от фотоаппарата Hello Kitty до свечи-скелета. Используйте промокод RXTHEVILLAGE, чтобы получить скидку 15% на новогодние покупки. И следите за обновлениями в инстаграме магазина.
Свеча со скелетом
Мы хотели обойтись без спойлеров, но не получится: красивая геометрическая свеча в виде черной кошки не без сюрприза. В процессе горения она превращается в железный скелет с жутковатым черепом. Но адресат подарка не скоро об этом узнает — свеча горит около 20 часов.
Бокалы для шампанского
Реквизит из комедийного хоррора вроде «Семейки Аддамс». Черный бокал — один из тех подарков, которые в последний момент хочется оставить себе. Мы понимаем ваше искушение, однако лучше все-таки приберечь его для первоначального адресата.
Камера Hello Kitty
Пленка и винил не сдают позиций: компактный ломо-фотоаппарат уже свел с ума токийских модников и подбирается к московским. Широкоугольный объектив с охватом 170 градусов выдает четкие снимки. Попробуйте проявить их вручную — это интереснее, чем накладывать фильтры в инстаграме.
Набор ластиков манэки-нэко
Манэки-нэко, он же «манящий кот», — японский талисман, который, как считается, приносит владельцу удачу. Мы точно знаем, что один из ластиков в этой банке счастливый — попробуйте определить, какой именно.
Коллекция тетрадей
Коллекция Made in R* по-скандинавски лаконичная, но придумана в России. В этом году «Республика*» запустила собственный бренд и линейку тетрадей. На мелованных страницах ваши друзья или близкие могут делать глубокомысленные записи, вести дневник или, скажем, выписывать цитаты из книг. Тетради, кстати, бывают четырех видов: в клетку, линейку, точку и нелинованные.
Неоновый кактус
Чем ближе Новый год, тем очевиднее, что без неонового кактуса в праздники вам или вашим амигос не обойтись — это идеальная декорация для мексиканской вечеринки. Советуем добавить к кактусу фламинго из той же серии, особенно если остаетесь в пасмурной Москве.
Музыкальная колонка
Портативная USB-колонка умещается в ладони, устройство довольно мощное: если слушать музыку на громкости 50 % (а этого более чем достаточно для домашней вечеринки), зарядки хватает на десять часов. А гаджет в оттенке с поэтичным названием «розовый кашемир» еще и водостойкий, так что выдержит брызги шампанского.
Записная книжка
Во всех смыслах блестящая серия, выпущенная к вековому юбилею немецкого бренда Leuchtturm 1917. Предупреждаем: за лимитированными лехтурмами в творческой среде охотятся почти как за редкими кроссовками.
Наушники
Plattan 2 — пожалуй, самая популярная модель скандинавов Urbanears. Вы можете сколько угодно убеждать себя, что верны им за четкий и детализированный звук, но мы-то знаем, что главная причина — приятный цвет и минималистичный дизайн.
Книга Magnum
Magnum — международное агентство, которое подписывает лучших репортажных фотографов. Компания подобралась славная: среди амбассадоров агентства в свое время значились Анри Картье-Брессон, Дэвид Сеймур, Роберт Капа. Под глянцевой обложкой — кадры, которые действительно меняли мир.
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