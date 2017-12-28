В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Новогодние подарки в косметических отделах могут быть не только красивыми и развлекательными, но и полезными. Финская марка Lumene знает толк в зимнем уходе, так что если вы хотите, чтобы ваш подарок пошел в дело сразу после новогодней ночи — выбирайте между универсальными масками, добросовестными сыворотками и продуктами для макияжа, которые умеют ухаживать за кожей.
Восстанавливающая очищающая маска на основе торфа Lumene Harmonia
1 699 рублей
Очищающую маску для всех типов кожи использовать можно даже в сложный зимний период. В составе торф и экстракт гриба чаги. За бережное отношение к коже отвечают и цинк с магнием. Средства линейки Harmonia натуральные: содержат до
99 % ингредиентов природного происхождения. Маску можно без зазрения совести дарить веганам и приверженцам экологичного подхода к косметике. А если задумали, скажем, пойти в баню после новогодних праздников, высокие температуры усиливают эффект маски.
Утоляющая жажду сыворотка Lumene Lahde Arctic Dew
1 499 рублей
Сыворотка идеально подходит для ежедневного ухода за обезвоженной кожей: мгновенно смягчает и разглаживает ее, а еще долго поддерживает увлажненной. Средство на основе арктической воды подойдет даже для чувствительной кожи.
Глубоко очищающее масло Lumene Sisu
1 610 рублей
Гидрофильные масла для очищения кожи сегодня выбирают обладатели самых разных ее типов. Такое средство не нарушит естественный защитный барьер и не пересушит кожу, но без следа удалит макияж и загрязнения — лучший выбор для сезона снега и холодов. В составе есть омега-кислоты, витамин E и важные антиоксиданты.
Придающий сияние коктейль для лица Lumene Valo
1 566 рублей
Красивый флакон с двухфазной жидкостью — серьезный помощник в поддержании здорового сияния кожи. В этом средстве, помимо ухаживающих масел, содержится витамин C: он умеет выравнивать цвет лица и выступать в качестве проверенного антиоксиданта. А поддержать важный процесс обновления кожи помогут фруктовые кислоты.
Интенсивный SOS-крем Lumene Lempea Ultra Sensitive
1 152 рубля
Обезвоживание может быть вызвано разными факторами, а восстанавливаться довольно сложно. Это интенсивное средство может убрать шелушения и восстановить баланс влаги при регулярном применении. А еще поможет восстановить и поддержать страдающий от холодов защитный барьер кожи — это главный ключ к успеху в зимнем уходе.
Палетка хайлайтеров и румян Lumene Invisible Illumination
2 013 рублей
В компактной и удобной палетке — кремовые хайлайтеры в двух оттенках и румяна, пластичные и деликатно пигментированные, так что их удобно наносить пальцами. Бонус — опять же ухаживающие компоненты: декоративные средства содержат экстракт арктической морошки, выступающий мощным антиоксидантом. Так что ежедневный макияж дополнительно защитит кожу.
Увлажняющий праймер, придающий сияние, Lumene Nordic Chic
827 рублей
Праймер нередко приходится кстати в зимнем макияже, особенно если кожа склонна к сухости или жирности. Увлажняющий праймер Lumene — как раз для тех, кто замечает сухость и шелушения. И для всех остальных, кто любит макияж с эффектом аккуратного естественного сияния.
Невесомая рассыпчатая пудра Lumene Nordic Nude
1 712 рублей
Гипоаллергенная фиксирующая пудра — универсальный оттенок подойдет и очень светлокожим, а еще она не ляжет плотным слоем порошка, а слегка выровняет тон кожи (действительно невесомая). Хорошо матирует умеренно жирную кожу и фиксирует макияж.
Стойкие тени-карандаш Lumene Nordic Noir
1 069 рублей
Кремовые тени в стике стоит дарить по паре штук сразу: темные и светлые оттенки подобраны так, что с ними можно легко сделать гармоничные смоки. Впрочем, отдельно друг от друга они тоже хороши — к тому же действительно легко ложатся и наслаиваются без пятен.
Матовая помада Lumene Nordic Seduction
1 107 рублей
Помада Lumene умеренно матовая и создает отличное плотное покрытие без сияния. Выбирайте между яркими насыщенными цветами и элегантными нюдами: отличный подарок для тех, кто вечно торопится, поскольку все оттенки легко наносятся без карандаша.
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