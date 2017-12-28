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Очищающую маску для всех типов кожи использовать можно даже в сложный зимний период. В составе торф и экстракт гриба чаги. За бережное отношение к коже отвечают и цинк с магнием. Средства линейки Harmonia натуральные: содержат до

99 % ингредиентов природного происхождения. Маску можно без зазрения совести дарить веганам и приверженцам экологичного подхода к косметике. А если задумали, скажем, пойти в баню после новогодних праздников, высокие температуры усиливают эффект маски.