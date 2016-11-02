Существует немало стереотипов относительно связи между характером человека и его стилем. Считается, что поэтам и художникам присуще кутаться в драпировку, а люди из офисной среды носят только тесные и неприметные вещи. Очевидно, что это далеко не так. На наш стиль влияет все – от погоды до внутреннего стремления к эпатажу, а внешний облик может быть не связан ни с характером, ни с профессией.

Чтобы доказать это, мы придумали игру совместно с UNIQLO. Четыре совершенно разных человека рассказали нам о своих предпочтениях в одежде, а читателю на основе этих рассказов предстоит выбрать наряд для каждого из них и проверить, насколько хорошо он разбирается в людях – и в стиле.

В конце материала вас ждёт тест на внимательность. Те, кто угадает три вещи, которые подойдут выбранному вами герою в определенной жизненной ситуации, получит возможность выиграть сертификат на покупки в магазинах UNIQLO.