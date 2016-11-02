СпецпроектыУгадай мелодию: Как связаны внешний облик и характер человека
Проверьте себя и выберите наряд для четырех представителей разных профессий
статьи и получи возможность
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Существует немало стереотипов относительно связи между характером человека и его стилем. Считается, что поэтам и художникам присуще кутаться в драпировку, а люди из офисной среды носят только тесные и неприметные вещи. Очевидно, что это далеко не так. На наш стиль влияет все – от погоды до внутреннего стремления к эпатажу, а внешний облик может быть не связан ни с характером, ни с профессией.
Чтобы доказать это, мы придумали игру совместно с UNIQLO. Четыре совершенно разных человека рассказали нам о своих предпочтениях в одежде, а читателю на основе этих рассказов предстоит выбрать наряд для каждого из них и проверить, насколько хорошо он разбирается в людях – и в стиле.
В конце материала вас ждёт тест на внимательность. Те, кто угадает три вещи, которые подойдут выбранному вами герою в определенной жизненной ситуации, получит возможность выиграть сертификат на покупки в магазинах UNIQLO.
Мой стиль называется «Мне всегда 16», или «Кто эта шведская девочка». Я хочу оставлять после себя легкое впечатление и стараюсь каждый день одеваться хорошо, пусть и просто. И моя музыка, и моя работа, конечно, влияют на выбор одежды: я должна выглядеть модно. Мне очень нравится стиль Алены Долецкой. Она всегда великолепно одета.
Я люблю функциональную и стильную одежду. У меня много кроссовок, это удобно. И много пальто — черные, белые, цветные, — потому что мне кажется, что пальто — самая красивая одежда, которая создает идеальный силуэт. Хорошее пальто сделает красивым любого. Еще у меня много кардиганов в пол, которые вяжет моя мама. Еще одна важная деталь — я ношу только белые носки.
Мне близок минимализм в одежде, я не люблю слишком яркое, зато очень люблю белый цвет, черный, серый цвета.
Базовые вещи — главная составляющая моих образов. У меня очень много белых футболок и серых джинсов. Вот что я люблю больше всего!
Шура Кузнецова
Работа аниматором не влияет на мой стиль — разве что на принты на майках: у меня есть майка с лого Monsters, Inc. из UNIQLO, которую мне привез из Японии друг. Мой выбор на каждый день — джинсовая рубашка, серая футболка, черные джинсы и скейтерские кроссовки. Жена называет этот стиль «серый костюмчик».
У меня куча одинаковой одежды: покупаю по две штуки сразу, если что-то очень нравится. Любимый аксессуар — скейтборд, особенно сейчас, потому что я занимаюсь дизайном досок. И еще ранец с ноутбуком. Последние четыре года хожу в худи и джинсах, но сейчас думаю, может, пора начать носить классические костюмы.
Мне неплохо подходит абсолютно классический образ, например, старые пиджаки. Но вот совершенно не идёт клубный стиль нулевых: мотня, высокие ботинки, все разноцветное. Я не ношу ярких принтов и цветов — мне нравятся приглушенные оттенки и узор а-ля шум телевизора.
Не люблю, когда надпись на вещи выдает люксовую марку: чем бренд дешевле, тем лучше. Надпись «Ашан» на майке была бы идеальной.
Я хочу выглядеть обычным, нормальным, мне нравится, когда ценят мою работу, а не внешний вид. Это, мне кажется, важно в мужчинах, а не тряпочки.
Миша Петрик
Мне нравится свободная одежда, которая не стесняет движения. Она может быть даже на размер больше. Это отражает мой стиль жизни — спонтанный и быстрый. Недавно мне сказали, что я похож на главного героя французского фильма «Санса». И правда, даже в одежде у нас много общего: пальто до пола, кепка, широкие штаны или джинсы, свободные рубашки. В любом моем образе присутствует черный. И обязательно — головные уборы марки Kangol: береты, которые изначально производили для британской армии, а потом они стали просто классным аксессуаром для гражданских. Это классика, и все это очень мне близко.
В целом я не придерживаюсь какого-то определенного стиля. Если из моей небрежной одежды, купленной в секонд-хенде, вырисовывается какой-то общий стиль, то только в глазах смотрящего.
Сам я его не придумываю. Я стараюсь ни к чему не привязываться: храню воспоминания, яркие моменты жизни, письма, фотографии, но не одежду.
Виталий Акимов
Мне всегда хочется выглядеть стильной, независимо от того, где я нахожусь: на природе у костра, на берегу моря, на красной дорожке, с барабаном в руках (это, кстати, мое хобби). А если выдается свободное время, то я люблю задуматься на тему «Как бы мне сегодня еще лучше принарядиться?»
Мне нравится экспериментировать, а еще я человек настроения, поэтому в моем гардеробе есть и мужские костюмы, и пижамы, и яркие пиджаки, и косухи, и комбинации, и платья а-ля рюс, и наряды аристократки. Есть и классические простые вещи. Не хотелось бы останавливаться на чем-то одном.
Из-за того, что я в коляске, мне идут не все вещи. Например, короткие платья и юбки могу носить только с высокими сапогами или гетрами. Зато длинные платья — это моё: сев в коляску, я первое время носила только их. Но сейчас я уже могу позволить себе все, что душе угодно, просто учитываю свои особенности — тонкие ноги и силуэт, который нужно зрительно вытянуть. Люблю головные уборы, очки, перчатки и вообще украшать свою одежду аксессуарами и яркими деталями.
В моем гардеробе обязательно есть несколько белых и черных топов, футболок, разные модели черных брюк. Никуда без белых кед и кроссовок. Всегда есть длинная юбка или платье. У меня миллион шарфов и шляп — обожаю моду на шляпы, которая вернулась в нашу жизнь. Я люблю быть разной. У меня в гардеробе есть все: и маленькие шапочки, и большие шляпы с широкими полями. Люблю береты — такой стиль а-ля лондонская молодость — классно смотрится с платьями. Стремлюсь выглядеть смело и броско.
Ксения Безуглова
Конкурс: выиграй сертификат от UNIQLO
Прими участие в конкурсе и получи возможность выиграть сертификат от UNIQLO
правила конкурса
Вооружившись корзиной для покупок, попытайтесь поймать три вещи, которые подойдут герою в выбранной жизненной ситуации.
Подсказка: чтобы понять, какие вещи выбрал сам герой, внимательно прочтите его интервью.
Обратите внимание на то, что образ героя будет состоять из нескольких предметов гардероба (верхняя одежда, брюки и т.д) и не будет включать в себя повторяющихся элементов (например, двух футболок).
Количество попыток неограничено.
Угадав три вещи, которые подойдут выбранному вами герою в определенной жизненной ситуации, вы получите возможность выиграть один из 15 сертификатов на покупки в магазинах UNIQLO.
ужин с любимым
Это будет одежда, которая стройнит. Возможно, платье с декольте или стильные брюки, подчеркивающие силуэт. Красные губы. Какое-нибудь классное пальто — кстати, в таком виде я и ходила на свидание к своему будущему мужу. Красное пальто я бы с удовольствием надела на свидание, а вот зеленое никогда бы не стала. У меня вообще ни одной зеленой вещи, я никогда этот цвет не выбираю, скорее выбираю темно-синее, синее, бежевое, белое, черное. Ну и, конечно, как человек из Петербурга я выбираю черное — мы там все будто подписали контракт на черные вещи.
театр
Бабушка водила меня в театр и воспитала во мне хороший вкус. В театр принято ходить в строгой одежде, так что я туда хожу в брюках и в пиджаке. Главное в этом наряде — не переусердствовать: можно и футболку под пиджак надеть, не обязательно рубашку, а брюки и пиджак могут быть зеленого цвета (люблю зеленый — подходит под глаза) или винного. А вот в ярко-красных брюках я бы не пошел в театр: однажды я в штанах такого цвета отправился на спектакль с бабушкой, и ей было за меня стыдно. И в спортивной одежде — сноубордической, например — я бы тоже не пошел. Театр — настолько традиционная штука, что не стоит туда надевать специализированную спорт-одежду.
поход в кино
Если бы я шел в кино в Петербурге, я бы надел дождевик. Мне нравятся вещи свободного кроя, которые были бы мне на размер больше. Я раньше рисовал граффити, поэтому выбираю вещи в хип-хоп стиле. Я не стал бы носить вещи ярких цветов — желтого, розового, синего. Вещи из животных материалов — меха и кожи — я также никогда бы не надел. А все неяркое и искусственное — мое. Люблю нейтральные цвета: черный, бежевый, оттенки города. Никаких принтов с яркими колокольчиками, никаких гавайских рубашек — и так далее.
выставка
На выставку я бы надела что-то или очень яркое, броское или, наоборот, что-то черное: черные брюки, футболку и, например, смокинг без рукавов, а также обычные черные кроссовки. И сверху — черную шляпу. Выставка — это искусство, которому хочется соответствовать. Поэтому я бы выбрала что-то сдержанное и очень стильное.
Мне кажется, неприемлемо одеться на выставку в ярком или голографическом розовом цвете. Также неуместно было бы явиться в топе, шортах и каблуках.
Вообще, можно выбрать стиль smart casual — джинсы, белую футболку, кеды и пиджак. Этот стиль сейчас наиболее приемлем вне зависимости от случая: я хожу так даже на заседания и в администрацию президента и отлично себя чувствую. Я люблю хулиганить: например, несмотря на дресс-код black tie, могу надеть яркое платье, потому что так проявляется моя индивидуальность. Когда все в черном, круто прийти в платье с ярко-красными совами.
Вы проиграли
Вы поймали слишком много неподходящих вещей.
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