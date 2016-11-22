СпецпроектыОсобый случай: Как одеться на новую работу, в бар и театр
Какая одежда поможет произвести правильное впечатление
В гардеробе горожанина обычно довольно много разных вещей, но это не спасает его от мук выбора: что надеть на деловую встречу, свидание или светское событие. Сделать этот выбор помогают знание неписанных правил дресс-кода, вкус и чувство меры. В совместном проекте с Tom Tailor мы попросили четырех героев, которые всегда выглядят модно и все успевают, нарядиться для трех важных мероприятий.
Условия эксперимента
Наши герои составили комплекты одежды для трех разных случаев. Мы выбрали знакомые каждому горожанину ситуации — первый день на новой работе, поход в бар и вечер в современном театре. Мы также попросили их рассказать о своем отношении к моде и обосновать свой выбор, а приглашенные эксперты объяснили, как стоит одеваться в таких случаях.
Первый день на работе
Егор Пискунов
журналист
Первый день на работе волнительный: надо произвести хорошее впечатление, но чувствовать себя комфортно. И так стресс — не хочется еще и на неудобную одежду отвлекаться. Я выбрал джинсы — не рваные, конечно, а приличные — и уютный свитер: когда ты в нем, кажется, что тебя бабушка вот-вот обнимет и накормит пирожками.
Кстати, у меня есть история о том, как встречают по одежке: когда я устраивался на работу, у меня возникли проблемы с выпускающим редактором, который не хотел меня брать. Один раз я пришел на работу в очках с линзами без диоптрий — она тоже носила очки — и ее отношение ко мне сразу изменилось в лучшую сторону. Как это ни печально, надо признать, что в первые дни на новой работе внешний вид играет даже большую роль, чем знания и умения.
Дара Мускат
дизайнер
Выбирая наряд, я просто прислушиваюсь к себе. Нужно сделать максимально возможное, чтобы одежда передавала мое внутреннее состояние. Я люблю комфорт и функциональность: никогда не стану жертвовать этим ради трендов или потому что кто-то посчитал, что женщина должна носить это, а не то. Главное то, как вы сами себя ощущаете, чувствуете ли вы себя в этом собой.
В первом наряде для офиса мне хотелось совместить комфорт, расслабленную классику и добавить деталь, которая не будет относиться к офисному стилю. Свободные и мягкие брюки я дополнила водолазкой, а в качестве детали мы выбрали короткий бомбер, заменив им классический для офиса пиджак или кардиган. Это абсолютно комфортный образ, в нем можно отправиться гулять после работы или зайти в соседнюю кофейню с друзьями.
Юлия Прудько
основатель PR-агентства
Я не люблю слишком правильные и до деталей выверенные образы. Например, в классическом уравнении строгий пиджак, зауженные брюки и гладкий пучок — это деловой стиль — я обязательно заменю одну из составляющих на элемент из «другой сказки». Шпильки проиграют кедам, а аккуратные волосы — нарочито лохматой челке. Поэтому я предпочитаю классические по крою вещи неклассических цветов: таким образом ты как бы обманываешь скучный деловой дресс-код, формально оставаясь в рамках не только приличий, но и трендов. Алый пиджак — наглядное тому подтверждение.
Обыграть деловой стиль можно нестандартными решениями кроя. Классические брюки из плотного шелка, скроенные на манер треников, — моя персональная идеальная находка: они добавляют аккуратности даже стоптанным конверсам и в то же время нейтрализуют эффект чрезмерной женственности, если надеть их с лодочками.
Андрей Байда
фотограф
Самое главное для меня условие — в одежде должно быть, в первую очередь, удобно. Обычно я придерживаюсь стиля smart classic. Любимый цвет — синий, особенно его темные оттенки и те, что ближе к серому.
Подбирая одежду для первого дня на работе, я исходил из того, что нужно будет провести весь день сидя, не ограничивая себя в движениях и с максимальным комфортом. Зачастую в таких помещениях довольно прохладно, поэтому вязаный свитер и джинсы были очевидным выбором.
Мнение эксперта
Ася Солнцева
HR-директор
В компаниях из креативных областей или индустрий с демократичной корпоративной культурой нет требований к одежде сотрудников. Там считают, что нельзя рекомендовать людям, в какой одежде появиться на работе. Это личное дело каждого.
В первый день на работе важно помнить, что пока люди не знают вас лично, они обязательно обратят внимание на вашу одежду. Постарайтесь избежать стандартного формального стиля — костюмов, строгих платьев, каблуков, «белого верха, черного низа», галстуков. В креативных компаниях все это выглядит слишком формально. В такой одежде вы будете «белой вороной» и все обратят на это внимание. Помните, что в первый рабочий день одежда расскажет вашим новым коллегам о том, что вы за человек. Поэтому выберите стиль smart casual — границы у такого дресс-кода очень размыты. Это могут быть как джинсы с рубашкой, так и платье с кроссовками. Правильно подобранная одежда поможет вам держаться увереннее. При этом я не советую экспериментировать со стилем и надевать в такой день экстравагантные вещи, если вы не привыкли их носить. Вы будете чувствовать себя некомфортно и это будет заметно.
Бар Motel
Егор Пискунов
журналист
Мне нравится выражение «We work hard, we play hard»: те, кто много работают, отдыхать тоже умеют. Для похода в бар или клуб мне нравится выбирать более расслабленный образ, чем в случае с работой, но и более вызывающий: хочется же быть замеченным. Здесь нужно что-то неформальное и при этом комфортное — поэтому я остановился на красной олимпийке из 80-х и красной же футболке. Выбирая, в чем идти в бар, я обращаю внимание на свободу движений: надо, чтобы было удобно и потанцевать, и поваляться, и посидеть с друзьями.
Дара Мускат
дизайнер
Второй образ, в котором мы собирались в бар или клуб, также хотелось сделать максимально комфортным, добавив к нему какую-то простую, но интересную деталь, как это получилось с принтованной футболкой. В клубе почти всегда довольно жарко и людно. Поэтому, если цель просто встретиться с друзьями и отдохнуть, то лучше выбрать то, в чем можно чувствовать себя уверенно и комфортно, даже когда время близится к рассвету.
Юлия Прудько
основатель PR-агентства
Несмотря на то что бомберы уже стали моветоном, они мне по-прежнему нравятся. Я ношу их везде и всюду, во всех сочетаниях. На мой взгляд, эта вещь настолько самодостаточная, что ее и сочетать-то ни с чем не нужно. В чем сейчас ходят в бары, я не очень в курсе, так как все чаще предпочитаю книгу в кровати виски на танцполе. Но уверена, что в тот светлый пятничный вечер, когда я все же не свалюсь с ног в 11, а доеду до Love Boat, я буду в узких джинсах, бомбере и на каблуках. А разве возможно танцевать без них?
Андрей Байда
фотограф
Выбор наряда для похода в бар был очевиден — поверх футболки я надел легкий бомбер, который легко скинуть во время танцев. И в нем удобно выскочить на улицу: хоть я и не курю, выходить приходится часто: на улице всегда не так шумно, как в баре, а я предпочитаю живое общение.
Мнение эксперта
Филипп Алексеев,
фейсконтроль
Внешний вид, конечно, имеет значение. Мы обращаем внимание на привлекательность, опрятность, осознанный стиль. Это может быть и яркая индивидуальность и, наоборот, нарочито скромный casual, дизайнерские спортивные вещи или black tie — вариантов много. Хотя есть некоторые строгие ограничения: мокасины, топсайдеры, кеды или кроссовки на танкетке, стразы у парней, рубахи в огурцах — это однозначное «нет».
Но главное для меня — настрой человека, огонек в глазах, доброжелательность, атмосфера праздника, исходящая от него, и, конечно, интеллигентность, которая проявляется во взгляде, речи и манерах. Станет ли атмосфера внутри клуба лучше от этого человека? Впишется ли он в концепцию проекта? Это главные вопросы, которые я задаю себе перед тем, как решить — пустить человека в клуб или нет.
Спектакль «Черный русский»
Егор Пискунов
журналист
Это, конечно, не Большой театр — смокинг здесь не нужен, но сам образ должен быть более вечерним и формальным, чем в остальных случаях. Поэтому джинсы я сменил на брюки, а футболку — на рубашку и бомбер. Мне важно, чтобы в одежде, даже относительно торжественной, сохранялся комфорт, и при этом чтобы я выглядел цивилизованно. Ну и, собираясь в театр, я стараюсь не одеваться вызывающе — все-таки нужно, чтобы внимание окружающих фокусировалось на спектакле, а не на твоем гардеробе.
Дара Мускат
дизайнер
Одежду для театра мы оставили максимально простой и классической, выбрав платье средней длины из черной ткани с металлической ниткой и дополнив классическим черным блейзером, который я просто накинула на плечи. Вообще, все мои образы здесь довольно простые и подходящие для комфортной жизни в ритме города. Иногда я могу надеть что-то странное, но для меня важно, чтобы это соответствовало моему настроению и тому месту, куда я пойду. Конечно, надо уважать комфорт окружающих, поэтому, так или иначе, самовыражение стоит корректировать под место и людей, с которыми планируется встреча. В этот раз мы подбирали только базовые вещи, которые впишутся практически в любой день.
Юлия Прудько
основатель PR-агентства
К сожалению, время, когда люди «наряжались» в театр, давно прошло. В моей скейтерской молодости мы с другом, заядлым театралом, даже в Большой приезжали на скейтах и в соответствующем кедово-джинсовом прикиде. Признаться, я скучаю по искристо-белым колготкам и платьям-колокольчикам, в которых мама водила меня в театры. И стараюсь выбирать если и не вещи в формате black tie, то точно что-нибудь, до чего обычно не доходят руки.
Андрей Байда
фотограф
В театре, само собой, нужно выглядеть опрятнее, поэтому я выбрал классическую голубую приталенную рубашку и брюки на несколько тонов темнее. В таком костюме есть риск выглядеть как офисный клерк — чтобы этого избежать, я выбрал лакированные лоферы.
Мнение эксперта
Елена Новикова
креативный продюсер спектакля
Спектакль «Черный русский» проходит в особняке XIX века, атмосфера у нас торжественная. Мы заявляем ее в правилах посещения спектакля. Единственное исключение — это обувь на каблуках, поскольку наши гости перемещаются по особняку. В правилах говорится так: «В этом доме нельзя предсказать, куда вас заведет судьба и собственное любопытство. Поэтому советуем выбирать удобную обувь без каблуков».
В целом мы преследовали цель погрузить зрителей в другую реальность, оторвать их от повседневности. Поэтому многие выбирают торжественный стиль: у нас можно встретить женщин в платьях в пол, пышных юбках, вечерних украшениях. Безусловно, это радует глаз и создает определенную атмосферу. Мы также рекомендуем черно-белый дресс-код, который подходит под наши черно-белые маски — так гости становятся частью спектакля и инсталляции. Многие дресс-код соблюдают: людям нравится этот элемент игры и погружения в атмосферу.
Для современного театра предпочтителен стильный повседневный образ. Особых правил нет. Чего точно делать не стоит — это брать сумку, превышающую размером книгу. Женщины с рюкзаками или же сумками, в которых есть все, в театре выглядят нелепо.
Где бы герои материала ни были, в одежде Tom Tailor они всегда уверены в себе и выглядят уместно. Деловое утро в офисе, обед с друзьями, романтическое свидание, вечеринка, поездка загород или путешествие, Tom Tailor – это качественная базовая для любого случая.
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