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Первый день на работе волнительный: надо произвести хорошее впечатление, но чувствовать себя комфортно. И так стресс — не хочется еще и на неудобную одежду отвлекаться. Я выбрал джинсы — не рваные, конечно, а приличные — и уютный свитер: когда ты в нем, кажется, что тебя бабушка вот-вот обнимет и накормит пирожками.

Кстати, у меня есть история о том, как встречают по одежке: когда я устраивался на работу, у меня возникли проблемы с выпускающим редактором, который не хотел меня брать. Один раз я пришел на работу в очках с линзами без диоптрий — она тоже носила очки — и ее отношение ко мне сразу изменилось в лучшую сторону. Как это ни печально, надо признать, что в первые дни на новой работе внешний вид играет даже большую роль, чем знания и умения.