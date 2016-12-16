Рано пришедшая в этом году зима уже надоела, а Новый год в компании мандаринов встречать не хочется. Для совместного проекта с «Крокус Сити Моллом» мы подобрали десять направлений и образов к ним для тех, кто собирается убежать от морозов в поисках лета посреди зимы.