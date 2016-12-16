Спецпроекты10 теплых направлений, где встречать Новый год
Где забыть о парках и сменить снежки на пальмы и песок
Рано пришедшая в этом году зима уже надоела, а Новый год в компании мандаринов встречать не хочется. Для совместного проекта с «Крокус Сити Моллом» мы подобрали десять направлений и образов к ним для тех, кто собирается убежать от морозов в поисках лета посреди зимы.
Майами, CША
Бросайте чемоданы в одном из отелей в стиле ар-деко (в Майами большой квартал в стиле модерн) и ищите развлечение по вкусу. Здесь каждый найдет свое: от пляжей Саут-Бич до винтажных магазинов на Линкольн-роуд и галерей в Дизайн-Дистрикте.
Марокко
Обязательно сходите на разноцветный восточный базар, попробуйте традиционный мятный чай и полюбуйтесь Сахарой с высоты полета на воздушном шаре. Не зря Марокко так любила богема — Ив Сен-Лоран, Матисс, Экзюпери.
Гавайи
В путешествии на Гавайи можно удачно совместить два в одном — проникнуться духом true Americana по дороге в Лос-Анджелес, а оттуда уже отправиться на острова. В тропический рай на Тихом океане стоит лететь не только ради пляжей, но и ради активного отдыха: серфинг, дайвинг, походы в джунглях.
Доминикана
Если у вас нет проблем с длинными перелетами, то в Доминиканской Республике обязательно стоит побывать. Помимо красивых пляжей Пунта-Каны, страна привлекает загадочными пещерами, старинными дворцами и крепостями из списка ЮНЕСКО и фантастической природой — чего стоят одни только киты в заливе Самана.
Индия
Если хотите сбежать от московского бешеного ритма и стресса, выбирайте Кералу с ее аюрведическими курортами. Любителям модернизма — в Чандигарх — город, спроектированный Ле Корбюзье на севере страны и ставший воплощением идеологии архитектора.
Бали
Индонезийский остров подходит не только для медового месяца (когда-то тут сыграл свадьбу Мик Джаггер, и с тех пор паломничество не прекращается), тут ждут и любителей серфинга и йоги (на юго-западе хорошие серф-школы), шумных вечеринок и, наоборот, тех, кто ищет себя в старинных храмах и ретритах в тропических лесах.
Австралия
На восточном побережье занимаются серфингом, а север страны привлекает любителей дикой природы — отсюда рукой подать до поселений аборигенов и заповедников с богатой флорой и фауной. Кроме того, Австралия — рай для фотографов-натуралистов: кенгуру, коалы, тасманский дьявол.
Вьетнам
Вьетнам — страна контрастов. В Сайгоне — пальмы на так похожих на европейские мощеных бульварах, остров Муйне — Мекка для серферов и любителей покататься на мопедах по дюнам, на Фукуоке — джунгли и бамбуковые заросли. И везде колоритные местные рынки, свежая еда и известный красный рыбный соус ныок-мам.
Ямайка
Несмотря на шумный нрав местных жителей, наслаждаться тишиной вам тут никто не помешает — выбирайте уединенные виллы в джунглях, отели на побережье Голубой лагуны, ставшей декорацией к одноименному фильму с Брук Шилдс, или современные дизайнерские апартаменты на берегу залива в Порт-Антонио.
Куба
Поторопитесь проникнуться революционной романтикой Кубы, пока сюда не набежали девелоперы. Посетите дом Хемингуэя в пригороде Гаваны, поныряйте с аквалангом у рифов Карибского моря, почувствуйте себя пиратом в старинной крепости XVI века в окрестностях Сантьяго.
Благодарим за предоставленные вещи для съемки:
John Varvatos, U-boat, Emilio Pucci, Roberto Cavalli, Giuseppe Zanotti Design, Sergio Rossi, Casadei, Brunello Cuccinelli, Peserico, Loro Piana, Tardini, Le Silla, Ravazzolo, Alberto Guardiani, Artioli, Cesare Paciotti, Tony Ward, DeNoVo, Eres, Moschino, Missoni.
Материал подготовлен при поддержке КРОКУС сити молл
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