Образ жизни творческих людей может сильно отличаться от привычного многим графика с девяти до пяти. Для совместного проекта с Tom Tailor мы поговорили с актером «Гоголь-центра» Филиппом Авдеевым, сценаристом сериала «Интерны» Дарьей Грацевич и композитором Еленой Федоровой о ежедневных ритуалах и о том, как им удается сочетать творчество и рутину.

Филипп Авдеев

актер «Гоголь-центра»

Я с детства увлекался творчеством. Бабушка работала воспитателем в детском саду, и мы вместе учили стихи, песни. Затем передо мной встал выбор: идти в обычную или в театральную школу, с творческими уроками, и я выбрал второе.

Театр — не профессия, это образ жизни, и он выбивается из системы привычных координат. У меня нет выходных, помимо эмоциональных, я трачу много физических сил. Организм, разумеется, по-разному реагирует на такой темп жизни. Я стараюсь находить время, чтобы отдохнуть и абстрагироваться, но это временная пауза перед очередным рывком, который заберет много сил.

Типичного, обычного дня, который бы повторялся, у меня нет. Интервью, встречи, приходится изворачиваться, чтобы успеть сделать все. В последнее время я снимаюсь в кино — просыпаюсь в пять-шесть утра, еду на смену, оттуда на репетицию. Очень мало сплю, ночные смены, иногда теряется нить с тем, какой день и какие сутки идут.

Когда есть периодичность спектаклей, придерживаюсь правил: стараюсь хорошо выспаться, отдохнуть в первой половине дня, а вечером еду в театр — когда у всех рабочий день заканчивается, у меня только начинается. Правда, из-за нестабильного графика эти правила не всегда получается соблюдать.

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Нельзя быть затворником в работе, иначе можно потерять связь с жизнью. Актеру нужна структура, чтобы восстановить силы, но если мне предлагают что-то сделать спонтанно, я скорее соглашусь, нежели откажусь.

Раньше я был заложником ритуалов: какого цвета зажигалку купить, какие сигареты курить перед спектаклем... Меня это даже мотивировало, но затем я понял, что мои ритуалы — иллюзия. Сейчас же я просто не делаю некоторых вещей перед важным спектаклем. Например, точно не буду играть с похмелья. Не ем перед спектаклем в течение дня — все силы уходят на то, чтобы переварить еду. Это скорее не привычки, а наблюдение за моим психическим аппаратом, чтобы понять, как накопить энергию.

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Дарья Грацевич

сценарист сериала «Интерны»

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Я пишу сценарии для телеканала ТНТ. Например, я автор сериалов «Интерны» и «Измены». Мой любимый сериал — «Анатомия страсти», девять сезонов которого я смотрела два раза. Это учебник по драме отношений, пособие для сценаристов: очень много персонажей, то, как они вводятся и выводятся из сюжета, то, как выстраиваются их отношения... Сценаристы прописали восемь-девять любовных отношений, не похожих друг на друга, — это невероятно трудно.

Наша работа проходит так: сперва креативная группа из двух-четырех человек придумывает сюжет. Когда поэпизодный план готов, к работе приступают диалогисты. После того как они придумают диалоги, их редактирует креативный продюсер. Затем диалоги отправляют на съемочную площадку.

Если у меня нет вдохновения, я просто ставлю таймер 45 минут и пишу. Если вообще не пишется, буду смотреть на белый лист. Неслучайно академический час — 45 минут. Человек способен сохранить концентрацию на одной задаче ровно столько. Потом я делаю перерыв 15 минут. Третья 45-минутка — критическая. Больше трех часов писать невозможно. Потом обычно занимаюсь рутиной: редактура, встречи с авторами.

Я работаю с утра, пишу чаще всего дома. Ритуал простой: найти самое тихое место, всем объявить, что пошли первые 45 минут. В два часа я еду в офис, где начинается коллективная работа. Самое главное — любому творческому человеку нужно спать не менее девяти часов.

Самое сложное в профессии? Нужно быть готовым писать независимо от настроения и желания. Кроме того, между созданием сценария и его воплощением проходит много времени. Твоя работа закончена, и от тебя ничего не зависит.

Ты не можешь выбирать актеров и режиссеров. Иногда ты видишь готовый материал и хочешь снять свое имя с титров. Когда проект снят плохо, он больше не будет сделан хорошо. Но бывает еще хуже, когда ты видишь, что сам сделал работу плохо, но сериал уже снят. В сценарий может вносить правки, например, продюсер или режиссер. Ты должен принимать и понимать это, а не видеть оскорбление, справляться с критикой.

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Елена Федорова

композитор, основатель школы музыки «Форте»

Композицией я серьезно никогда не думала заниматься, даже стеснялась этого. Мне казалось, что таланта у меня нет, хотя окружающие говорили о его наличии. Сейчас я много импровизирую, пытаюсь передать мысли, чувства и эмоции — то, что я не могу выразить словами, — на языке музыки. В академической музыке мне ближе всего минимализм и неоклассицизм, такие композиторы, как Филипп Гласс и Нильс Фрам.

Идея повторения музыкальных кусков близка, потому что, как мне кажется, мы ходим по кругу, живем в зацикленном состоянии, преодолеваем одни и те же препятствия. Занятия музыкой для меня — это попытка выйти из этого цикла, найти решение проблемы, и, когда это получается, я чувствую эмоциональное облегчение, перехожу на другой уровень.

Мой день неизменно начинается с кофе. Утром я настраиваюсь на то, что я хочу от сегодняшнего дня. Списка нет, но это некий образ. Я знаю свою цель на год, куда, собственно, и встраиваю эту историю. Обязательное правило — вечером планирую следующий день. Неважно, заболела я или мне плохо — все, что я спланировала, обязательно делаю.

Блуза, 3999 ₽

Брюки, 4999 ₽

Когда есть задача что-то написать, никто не спрашивает, есть вдохновение или нет. Я приучила себя к тому, что в определенное время сажусь и пишу. Дисциплина — важное качество для любого человека, в том числе и творческого.

У меня нет дневной нормы, но считаю, что это хорошая мысль. Мне либо нужно сделать конечный продукт, и тогда я все время уделяю ему, либо я в свободном полете — тогда ставлю временные рамки.

Мой график довольно хаотичный. Я преподаю музыку, поэтому отталкиваюсь от расписания занятий. Обычно музицирую в перерывах между уроками. День всегда заканчиваю импровизацией, которую я записываю, — иногда итог выливается в симпатичный черновик. День не играешь — навык теряется. Если не сочинять, фантазия атрофируется. Хотя иногда, конечно, перерыв помогает многое переосмыслить.

Рубашка, 3999 ₽

Юбка, 4999 ₽

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• Футболка TOM TAILOR Denim

• Джинсы TOM TAILOR Denim

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• Бомбер TOM TAILOR Contemporary

• Блуза TOM TAILOR

• Брюки TOM TAILOR

На Лене:

• Блуза TOM TAILOR

• Брюки TOM TAILOR

На Филиппе:

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На Даше:

• Рубашка TOM TAILOR Denim

• Футболка TOM TAILOR Denim

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