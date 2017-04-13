Я с детства увлекался творчеством. Бабушка работала воспитателем в детском саду, и мы вместе учили стихи, песни. Затем передо мной встал выбор: идти в обычную или в театральную школу, с творческими уроками, и я выбрал второе.

Театр — не профессия, это образ жизни, и он выбивается из системы привычных координат. У меня нет выходных, помимо эмоциональных, я трачу много физических сил. Организм, разумеется, по-разному реагирует на такой темп жизни. Я стараюсь находить время, чтобы отдохнуть и абстрагироваться, но это временная пауза перед очередным рывком, который заберет много сил.

Типичного, обычного дня, который бы повторялся, у меня нет. Интервью, встречи, приходится изворачиваться, чтобы успеть сделать все. В последнее время я снимаюсь в кино — просыпаюсь в пять-шесть утра, еду на смену, оттуда на репетицию. Очень мало сплю, ночные смены, иногда теряется нить с тем, какой день и какие сутки идут.

Когда есть периодичность спектаклей, придерживаюсь правил: стараюсь хорошо выспаться, отдохнуть в первой половине дня, а вечером еду в театр — когда у всех рабочий день заканчивается, у меня только начинается. Правда, из-за нестабильного графика эти правила не всегда получается соблюдать.