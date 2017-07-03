СпецпроектыКак избежать нелепых ошибок во время ремонта
Чтобы не пришлось тратить деньги и все переделывать
Начиная делать ремонт, мы думаем что-то вроде: «Зачем нам дизайнер? У нас самих со вкусом все в порядке». Все так, но дизайнер не только подбирает мебель и обои, но и занимается проектированием пространства, учитывая особенности помещения. Если делать это самим — получается трудно, долго и чревато нелепыми проколами. Совместно с центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» мы расспросили специалистов о самых распространенных ошибках, посчитали их цену и разобрались с последствиями.
01
Мебель останется в подъезде
Предусмотреть все детали ремонта непросто, ошибки могут поджидать буквально за каждым углом. Самая распространенная — забыть соотнести размеры мебели и дверных проемов. В результате после отделки оказывается, что шкафы и диваны в квартиру не занести. Их приходится разбирать в подъезде, а затем собирать в квартире. Проблема возникает и с цельными каменными панелями (облицовывают пол, так что не видны швы), большими зеркалами и каминами. Занести их можно только через окно, так что готовьтесь вызывать подъемный кран. А если квартира находится выше третьего этажа, придется покупать новую мебель и предметы декора.
Цена ошибки
Сборка мебели стоит от 10 тысяч рублей. Реставрация обойдется в стоимость самого предмета и продлится не один день.
Подъем через окна: цена зависит от способа (лебедка или кран), а также от габаритов и веса груза. Может варьироваться от 15 до 50 тысяч рублей.
Как сделать все правильно
Нужен точный расчет длины, ширины, глубины мебели, дверей и окон, а также понимание того, как внести предметы в квартиру в целости.
02
Паркет и обои, купленные на всякий случай, останутся с вами
В некоторых салонах менеджеры предлагают купить на 10 % материала больше: «Про запас, мало ли что». Кажется, это немного, но с дома в 300 квадратных метров, например, остается 30 квадратных метров паркета — это площадь маленькой квартиры. Такая же история с обоями, плиткой, камнем... Продать их нельзя, выкинуть жалко, и материалы годами лежат в кладовках.
Цена ошибки
Лишние 10 %: средняя стоимость высококачественного зарубежного паркета и плитки — 6–7 тысяч за квадратный метр. Итого 30 квадратных метров — 180–210 тысяч рублей.
Как сделать все правильно
Неотъемлемая часть профессионального дизайн-проекта — точный расчет нужного количества материалов и их стоимости, так что хранить ничего лишнего не придется.
03
Розетки спрячутся за шкафами
Габариты мебели тяжело рассчитать заранее — во-первых, ее долго выбирают, во-вторых, потом еще дольше решают, что куда поставить. А план электрики строители рисуют в самом начале ремонта. Выходит, что зачастую делают это на глаз, а многие розетки оказываются за шкафами и тумбочками.
Цена ошибки
Перенос розетки — 100–200 рублей, если ремонт еще идет и работает та же бригада, и 1 300 рублей, если вызывать нового мастера. После переноса нужно будет заново шпаклевать стены и обновлять их покрытие.
Как сделать все правильно
Дизайнер сделает план размещения розеток и выключателей с учетом расстановки бытовой техники, мебели и освещения, до того как в квартире начнется ремонт — в результате все будет на своих местах.
04
Светло или темно: решит точный просчет
Один из самых сложных вопросов в ремонте — расчет освещенности. Зачастую все совершают одни и те же ошибки.
Во-первых, без просчета освещенности невозможно оценить комфортное для глаз количество светильников для каждой зоны: отдыха, чтения, работы.
Во-вторых, важно учитывать, что светлые поверхности свет отражают, а темные — поглощают. Кроме того, типы освещения по функциональности разные: общий, местный, декоративный. Они могут взаимодополнять, но никак не заменять друг друга. Вывод: при неправильно подобранном свете будет либо слишком темно, либо слишком светло.
Цена ошибки
Демонтаж одного светильника — 200 — 1 000 рублей, стоимость дополнительных светильников — 2–7 тысяч рублей. А если у вас был натяжной потолок, придется делать новый.
Как сделать все правильно
Дизайнер совместно с техническим специалистом разработает схему расположения светильников, просчитает необходимую мощность каждого прибора. В результате в интерьере будут правильно расставлены акценты.
05
Споры до хрипоты
Планируя ремонт в квартире, мы ищем и собираем в копилку идей фото, делаем подборки предметов интерьера. Все они по отдельности красивы, но зачастую несовместимы друг с другом. Дизайнер найдет способ объединить различные элементы вокруг главной идеи, убрав лишние детали.
А еще сколько людей — столько и мнений. Понадобятся многочасовые споры, чтобы семье из трех-четырех человек договориться о цвете стен или выбрать диван, который бы устроил всех. Этого можно избежать: дизайнер сможет учесть интересы каждого, предложить компромиссное решение, вернуть мир в семью. При разработке проекта он учитывает особенности характера, темперамент, привычки заказчиков и даже такие кажущиеся мелочами обстоятельства, как левша вы или правша.
Стоимость услуг дизайнера
Средняя стоимость разработки дизайн-проекта — от 2 до 4 тысяч рублей за 1 квадратный метр (зависит от степени детализации проекта). Итого за квартиру, скажем, в 60 квадратных метров — 120–240 тысяч рублей.
Как сделать все правильно
Если посчитать все ошибки, то заплатить за них придется несоизмеримо больше. Вы можете сэкономить деньги, нервы и время.
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