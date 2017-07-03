Предусмотреть все детали ремонта непросто, ошибки могут поджидать буквально за каждым углом. Самая распространенная — забыть соотнести размеры мебели и дверных проемов. В результате после отделки оказывается, что шкафы и диваны в квартиру не занести. Их приходится разбирать в подъезде, а затем собирать в квартире. Проблема возникает и с цельными каменными панелями (облицовывают пол, так что не видны швы), большими зеркалами и каминами. Занести их можно только через окно, так что готовьтесь вызывать подъемный кран. А если квартира находится выше третьего этажа, придется покупать новую мебель и предметы декора.

Цена ошибки

Сборка мебели стоит от 10 тысяч рублей. Реставрация обойдется в стоимость самого предмета и продлится не один день.

Подъем через окна: цена зависит от способа (лебедка или кран), а также от габаритов и веса груза. Может варьироваться от 15 до 50 тысяч рублей.

Как сделать все правильно

Нужен точный расчет длины, ширины, глубины мебели, дверей и окон, а также понимание того, как внести предметы в квартиру в целости.