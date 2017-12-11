В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Обратный отсчет до Нового года пошел. Время задуматься о подарках — если продумать все заранее, удастся избежать предпраздничной толкотни в магазинах и на почте и сэкономить на этом время и нервы. Вместе с сетью салонов маникюра и педикюра «Пальчики» мы подготовили восемь простых идей подарка для женщин, воплотить которые в жизнь вы сможете буквально за пять минут.
Бьюти-бокс
2 950 рублей
Зимний набор самого необходимого: питательный крем для рук, такой же — для ног, соль для горячей ванны, скраб для тела (ведь в холод кожа шелушится чаще). Тонизирующее масло подойдет для уставших от поиска подарков ног, а увлажняющее — для замерзших рук. Все средства одинаково полезны в отпуске у моря и в декабрьской Москве.
Сертификат в салон красоты
1 000, 2 500, 3 000 рублей
Обычный уход за собой может быть отдыхом, если доверить его мастеру и сосредоточиться на просмотре ромкома. Избавьте близких от необходимости возиться с пилками самостоятельно или топать в ближайший торговый центр, вручите им сертификат на маникюр, педикюр или все сразу — пусть немного расслабятся.
Мастер-класс
4 000 рублей
Если ваша подруга постоянно жалуется, что у нее не получается красивый маникюр, отправьте ее учиться. За два часа мастера салона покажут, как самостоятельно обрабатывать заусенцы, отличать лак от гель-лака, массировать руки с кремом, делать ванночки и поливать кутикулу маслом.
Косметичка
900 рублей
Дорожная или домашняя — косметичка пригодится всегда. В ней подруга сможет хранить инструменты для маникюра — не зря же вы отправили ее на мастер-класс.
Зонт
950 рублей
Подарок, который всегда с собой (примерно до следующего лета). Изображение разноцветных флаконов на нем — дело рук Антона Тотибадзе, молодого художника, передающего повседневные предметы на холсте. Коллекция маленькая — когда закончится, повторять не будут.
Сумка-шопер
800 рублей
Приобщите близких к ответственному потреблению — пусть ходят в магазин с красивой сумкой. В ней носить красную икру к праздничному столу будет куда приятней, чем в пластиковых пакетах, которые к тому же вредят экологии. И снова дизайнерский принт Антона Тотибадзе — опять же лимитированный.
Сезонный абонемент
10 000 рублей (в продаже с 15 декабря)
Работает так же, как сертификат, но дольше: от трех до пяти маникюров и такое же количество педикюров (число процедур можно менять: три маникюра и пять педикюров или наоборот). Да и цвета проще чередовать — в салонах новые коллекции появляются чаще, чем у большинства людей дома.
Уход для лица Faceology
2 700 рублей
Возвращает коже тонус и здоровое сияние как после отпуска. В комплекс входит «контрастный душ» кубиками льда с огурцом и горячим полотенцем; сыворотка, которую наносят аэрографом; альгинатная маска и крем, приготовленный по личному бьюти-коду, который определяет врач-косметолог.
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