Дорожная или домашняя — косметичка пригодится всегда. В ней подруга сможет хранить инструменты для маникюра — не зря же вы отправили ее на мастер-класс.

950 рублей

Подарок, который всегда с собой (примерно до следующего лета). Изображение разноцветных флаконов на нем — дело рук Антона Тотибадзе, молодого художника, передающего повседневные предметы на холсте. Коллекция маленькая — когда закончится, повторять не будут.

800 рублей

Приобщите близких к ответственному потреблению — пусть ходят в магазин с красивой сумкой. В ней носить красную икру к праздничному столу будет куда приятней, чем в пластиковых пакетах, которые к тому же вредят экологии. И снова дизайнерский принт Антона Тотибадзе — опять же лимитированный.