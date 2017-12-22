Черные джинсы, серая рубашка и ультралегкий пуховик — простые и удобные вещи на все случаи жизни. Это набор, который не скажет о его обладателе ровным счетом ничего — тем он и ценен. Так можно прийти на вечеринку, в кафе или на выставку. Все эти вещи прекрасно вписываются в любой гардероб, поэтому любую из них без опаски можно подарить другу или коллеге.