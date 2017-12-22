Есть вещи, которые могут порадовать кого угодно: яркий плед, классический ремень, теплые перчатки, флисовый свитер, носки с этнопринтом и многое другое. Вместе с UNIQLO мы выбрали комплекты подарков на любой вкус и кошелек.

Ультралегкий пуховик — универсальный зимний подарок и главный хит марки, который любят абсолютно все. Носить его можно под пальто или куртку, создавая многослойные образы, и сам по себе. Яркая водолазка, ультралегкий пуховик, теплый шарф и базовые брюки — вот практичный комплект и для работы, и для отдыха.

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Яркая пижама с контрастной окантовкой, тапочки в форме валенок и огромный плед помогут согреться, принесут новогоднее настроение и ощущение уюта, благодаря которому не захочется выходить из дома.

Женская пижама, женские домашние тапочки, плед из флиса

Если не знаете, какого цвета подарить вещь, делайте ставку на красный. Это не только самый модный, но и самый праздничный цвет. Рубашка в клетку, шапка бини в мелкий рубчик, красные брюки и ультралегкий пуховик точно порадуют порадуют ценителей красоты и комфорта.

Женская шапка из кашемира, женский ультралегкий пуховик, женский свитер из мериносовой шерсти, женская рубашка из фланели, женские легинсы HEATTECH

Классические серые околоспортивные брюки и теплая водолазка понравятся и любителям горных лыж, которым они пригодятся после активного катания, и тем, кто предпочитает отдыхать дома с книгой.

Женские брюки на искусственном меху, перчатки из кашемира, женская водолазка из кашемира

Флисовые и пуховые жилеты часто недооценивают, а зря! С ними можно создать нескучный образ для холодного времени года. Такому подарку особенно обрадуются любители долгих прогулок. Выбирайте модели теплых оттенков с функциональными воротниками. Жилет можно носить под любой верхней одеждой — шансы замерзнуть будут равны нулю.

Мужской ультралегкий пуховый жилет, мужской свитер из шерсти, мужские джинсы, греющий воротник HEATTECH, перчатки

Черные джинсы, серая рубашка и ультралегкий пуховик — простые и удобные вещи на все случаи жизни. Это набор, который не скажет о его обладателе ровным счетом ничего — тем он и ценен. Так можно прийти на вечеринку, в кафе или на выставку. Все эти вещи прекрасно вписываются в любой гардероб, поэтому любую из них без опаски можно подарить другу или коллеге.

Мужской ультралегкий пуховик, мужские джинсы, мужская рубашка из фланели, вязаная шапка

Уютные тапочки, носки с норвежским принтом и рубашка в клетку — набор на все времена. К слову, он подойдет как для мужчины, так и для женщины.

Мужские носки, мужская рубашка из фланели, домашние тапочки

Разделение цветов на женские и мужские, детские и взрослые — архаизм, который можно смело игнорировать. В выборе подарков для самых маленьких стоит руководствоваться лишь своим вкусом и, возможно, подсказками из письма Деду Морозу. Приглядитесь к однотонному теплому пуховику с капюшоном и рубашке в клетку — и тепло, и красиво.

Футболка из хлопка, легкая утепленная парка для мальчиков, рубашка из фланели, шапка BLOCKTECH

Рубашка, пуховик и однотонные брюки позволят детям выглядеть точь-в-точь как папа или мама. Впрочем, ничто не мешает дополнить этот серьезный комплект футболкой или свитшотом с персонажами любимых мультфильмов.

Легкая утепленная парка для девочек, утепленные брюки-джоггеры для девочек, рубашка из фланели для девочек

Проверьте, совпадает ли ваш вкус с нашим, — попробуйте угадать, какую вещь мы положили в закрытую коробку. Оставляйте свои варианты в комментариях к посту в инстаграме The Village. Первые три читателя, угадавшие содержимое коробки, получат подарочные сертификаты UNIQLO на 10 тысяч рублей.

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