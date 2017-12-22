СпецпроектыТеплые подарки, которым точно будут рады
Ультралегкий пуховик, теплый жилет и другие предметы гардероба
Есть вещи, которые могут порадовать кого угодно: яркий плед, классический ремень, теплые перчатки, флисовый свитер, носки с этнопринтом и многое другое. Вместе с UNIQLO мы выбрали комплекты подарков на любой вкус и кошелек.
Ультралегкий пуховик — универсальный зимний подарок и главный хит марки, который любят абсолютно все. Носить его можно под пальто или куртку, создавая многослойные образы, и сам по себе. Яркая водолазка, ультралегкий пуховик, теплый шарф и базовые брюки — вот практичный комплект и для работы, и для отдыха.
Яркая пижама с контрастной окантовкой, тапочки в форме валенок и огромный плед помогут согреться, принесут новогоднее настроение и ощущение уюта, благодаря которому не захочется выходить из дома.
Если не знаете, какого цвета подарить вещь, делайте ставку на красный. Это не только самый модный, но и самый праздничный цвет. Рубашка в клетку, шапка бини в мелкий рубчик, красные брюки и ультралегкий пуховик точно порадуют порадуют ценителей красоты и комфорта.
Классические серые околоспортивные брюки и теплая водолазка понравятся и любителям горных лыж, которым они пригодятся после активного катания, и тем, кто предпочитает отдыхать дома с книгой.
Флисовые и пуховые жилеты часто недооценивают, а зря! С ними можно создать нескучный образ для холодного времени года. Такому подарку особенно обрадуются любители долгих прогулок. Выбирайте модели теплых оттенков с функциональными воротниками. Жилет можно носить под любой верхней одеждой — шансы замерзнуть будут равны нулю.
Черные джинсы, серая рубашка и ультралегкий пуховик — простые и удобные вещи на все случаи жизни. Это набор, который не скажет о его обладателе ровным счетом ничего — тем он и ценен. Так можно прийти на вечеринку, в кафе или на выставку. Все эти вещи прекрасно вписываются в любой гардероб, поэтому любую из них без опаски можно подарить другу или коллеге.
Уютные тапочки, носки с норвежским принтом и рубашка в клетку — набор на все времена. К слову, он подойдет как для мужчины, так и для женщины.
Разделение цветов на женские и мужские, детские и взрослые — архаизм, который можно смело игнорировать. В выборе подарков для самых маленьких стоит руководствоваться лишь своим вкусом и, возможно, подсказками из письма Деду Морозу. Приглядитесь к однотонному теплому пуховику с капюшоном и рубашке в клетку — и тепло, и красиво.
Рубашка, пуховик и однотонные брюки позволят детям выглядеть точь-в-точь как папа или мама. Впрочем, ничто не мешает дополнить этот серьезный комплект футболкой или свитшотом с персонажами любимых мультфильмов.
Проверьте, совпадает ли ваш вкус с нашим, — попробуйте угадать, какую вещь мы положили в закрытую коробку. Оставляйте свои варианты в комментариях к посту в инстаграме The Village. Первые три читателя, угадавшие содержимое коробки, получат подарочные сертификаты UNIQLO на 10 тысяч рублей.
Полные правила конкурса смотрите по ссылке.
Материал подготовлен при поддержке
КомментарииПодписаться