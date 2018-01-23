В 2018 году сразу несколько классических групп выступят в Москве: Depeche Mode, Kraftwerk, Onyx, Guns N’ Roses, 30 Seconds to Mars. Мы решили не оставлять это без внимания и вместе с Panasonic придумали луки к каждому концерту. А еще, во всех образах использовали наушники RP-HD10E-K.