В 2018 году сразу несколько классических групп выступят в Москве: Depeche Mode, Kraftwerk, Onyx, Guns N’ Roses, 30 Seconds to Mars. Мы решили не оставлять это без внимания и вместе с Panasonic придумали луки к каждому концерту. А еще, во всех образах использовали наушники RP-HD10E-K.
Kraftwerk — 13 февраля, Кремлевский дворец
На концерт классиков немецкого нью-вейва и электропопа одевайтесь в стендалевское сочетание красного и черного. Вдохновила нас классическая афиша Kraftwerk, сделанная в именно такой цветовой гамме: музыканты в алых рубашках и черных галстуках.
Чтобы уловить настроение 70-х, рекомендуем искать одежду в винтажных магазинах. Мы выбрали красную водолазку с темными брюками — просто и соответствует духу времени Kraftwerk.
Depeche Mode — 25 февраля, СК «Олимпийский»
На семи фотографиях Depeche Mode из десяти вы, вероятно, увидите Дэйва Гаана в кожаной куртке и черных брюках. Еще музыканты любили жакеты и футболки без панковских принтов. А значит, и вам принты не нужны.
В то время (впрочем, как и сейчас) модная молодежь носила мартинсы, но для разнообразия советуем выбрать криперсы — рокерские ботинки на толстой подошве. И еще важный момент: никаких джинсов, депеши всегда носили брюки.
Onyx — 18 марта, «ГлавClub Green Concert»
Концерт Onyx в плане гардероба, пожалуй, самый удобный. Надевайте бесформенные худи, спортивные штаны и яркие олимпийки. Cейчас все это — добрая половина ассортимента винтажных магазинов, так что проблем с поиском не будет.
Цвета — чем кислотнее, тем лучше. Если чувствуете в себе смелость (а без смелости в рэпе никак!), купите тяжелую цепь — Onyx всегда носили цепи, перстни, банданы. Консервативность в данному случае ни к чему.
30 Seconds to Mars — 28 апреля, СК «Олимпийский»
Солист группы Джаред Лето отдает предпочтение довольно простым образам. Он, как правило, выступает либо во всем черном, либо в джинсовом, иногда усложняя лук шипами на одежде.
Между total black и total denim мы советуем последнее: черная одежда слишком универсальна. Образ сделает интереснее сетчатое боди, под которое можно надеть белый топ. Аксессуары (например, кольца) тоже не будут лишними.
Guns N’ Roses — 13 июля, «Открытие Арена»
Для съемки мы подобрали довольно консервативный (в масштабах Guns N’ Roses, разумеется) лук: футболка с принтом, кожаная юбка, косуха и массивный ремень. Косуху, кстати, советуем купить дорогую и качественную — она на всю жизнь.
Сами Guns N’ Roses, как правило, отдавали предпочтение джинсовым курткам, косухам, белым футболкам (либо футболкам с принтами), фланелевым рубашкам и различного рода леопардовой одежде. Все вышеперечисленное — как конструктор, можно сочетать как угодно.
материал подготовлен при поддержке
Благодарим за предоставленные вещи для съемки: ГУМ секция, Levi’s, hygge second hand, Modbrand, strogo vintage, On-off
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