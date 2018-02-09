Вы удивитесь, как изменится в лучшую сторону ваша жизнь, если вы начнете утро с шейка из кочанной капусты. Либо можно изменить к лучшему жизнь близких, подарив им этот блендер. Во-первых, он очень мощный, так что экономит время утром. Во-вторых, в комплекте три чаши и набор съемных крышек — так что коктейли удобно брать на работу, в спортзал и куда угодно.