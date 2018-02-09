В преддверии февральских праздников мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список необходимых подарков, чтобы у вас было больше времени на подготовку.
В наши дни, когда вокруг все быстро — быстрая еда, быстрая мода, быстрый ритм жизни, — приятно иметь обстоятельные и качественные вещи, сделанные будто бы вопреки духу времени. Вместе с BORK мы подобрали десять подарков, которые прослужат не один десяток лет.
Кофейная станция
Есть мнение, что домашние кофемашины — это полумеры в том смысле, что хорошего кофе в них не приготовить. Да, но это касается дешевых машин. BORK C805 нашпигован таким количеством датчиков, сенсоров и технологий, что при желании может полететь в космос. И делает чертовски хороший кофе, как говорил агент Дейл Купер в известном сериале.
Коптильный пистолет
Хороший подарок кулинарным энтузиастам: во-первых, пистолет обрабатывает продукты холодным дымом, то есть без контакта с огнем. Причем это касается не только мяса и рыбы, но и овощей, соусов и диетических блюд; во-вторых, можно выбрать вкус и аромат блюд: щепы из яблони, ольхи или бука. И наконец, дым можно направить в любую зону и не задымлять тем самым весь дом.
Гриль
Устройство многофункциональное: и контактный гриль (то есть еда на вкус будет, как если бы она была приготовлена на мангале), пресс для сэндвичей, гриль-барбекю. А хитрый термощуп подберет температуру в зависимости от типа мяса: говядины, баранины, свинины, дичи и рыбы.
Кожаный фартук для гриля
Мы ни в коем случае не утверждаем, что вы не сможете приготовить хороший стейк без этого фартука — нет. Но ко всякому делу, особенно такому, как, скажем, жарка мяса, важно подходить с обстоятельностью, толком и хорошим вкусом. И, в конце концов, такому подарку обрадуется каждый любитель гриля.
Декантер
Зрелые вина нуждаются в декантации, чтобы отделить пигментационный осадок, выпавший во время хранения на дно бутылки. Это устройство раскрывает вкус напитка и снижает негативные последствия алкоголя для организма. И делает это в 60 раз быстрее обычного графина.
Воздухоочиститель-увлажнитель
Устройство сперва уничтожает вирусы, бактерии и споры плесени. После этого водяной фильтр насыщает предварительно очищенный воздух влагой. Что касается увлажнения, то этот процесс происходит путем естественного испарения воды.
Блендер
Вы удивитесь, как изменится в лучшую сторону ваша жизнь, если вы начнете утро с шейка из кочанной капусты. Либо можно изменить к лучшему жизнь близких, подарив им этот блендер. Во-первых, он очень мощный, так что экономит время утром. Во-вторых, в комплекте три чаши и набор съемных крышек — так что коктейли удобно брать на работу, в спортзал и куда угодно.
Кухонные весы
Если вы хотите сбросить лишний вес, поверьте, вы вряд ли найдете более полезного помощника в этом нелегком деле, чем кухонные весы. Диетологи единодушно согласны с тем, что количество еды важно контролировать. А этот прибор взвешивает с точностью до грамма. А еще показывает вес продуктов в таре, синхронизируется со смартфоном и рассчитывает калорийность продуктов и БЖУ.
Вафельница
У вафельницы четыре программы — для классических, бельгийских, шоколадных или пахтовых вафель. Что, впрочем, не отменяет и то, что вы можете задать собственные настройки. Вариантов прожарки 12: от мягких светлых до зажаренных хрустящих.
Массажер для глаз
В наши дни, когда мы большую часть времени проводим перед мониторами, массажер станет хорошим подарком для всех. Он нормализует кровообращение, снимает напряжение, расслабляет мышцы вокруг глаз, а также с его помощью проходят головные боли.
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