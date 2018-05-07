Если классические розы вам не подходят, в интернете можно найти патчи на любой вкус, а когда устанете от total black, рубашку можно поменять на белую, а джинсы подобрать светло-голубые. Босоножки с открытыми пальцами не всегда подходят для московской погоды, на этот случай берите остроносые казаки или ботильоны на шнуровке с массивной подошвой.