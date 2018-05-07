Только хороший стилист может выстроить идеальный лук, твердит коллективное бессознательное. Но так ли это? Технологии заметно упрощают жизнь, и теперь, как конструктор, можно подобрать одежду, имея под рукой только мудборд. Lamoda
запустила функцию поиска вещи по картинке, и вместе с интернет-магазином мы решили проверить этот искусственный интеллект в деле. Две девушки нашли в интернете образы и попробовали их повторить, а стилист прокомментировал то, что вышло, а заодно дал советы.
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