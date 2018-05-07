Только хороший стилист может выстроить идеальный лук, твердит коллективное бессознательное. Но так ли это? Технологии заметно упрощают жизнь, и теперь, как конструктор, можно подобрать одежду, имея под рукой только мудборд. Lamoda запустила функцию поиска вещи по картинке, и вместе с интернет-магазином мы решили проверить этот искусственный интеллект в деле. Две девушки нашли в интернете образы и попробовали их повторить, а стилист прокомментировал то, что вышло, а заодно дал советы.
Анна Бирюза
Команда Noir Moscow
Я люблю темные цвета, кожаные куртки, массивные ботинки и панковский тартан. Для эксперимента я нашла легкий и летний образ, одежду, в которой могла бы встретиться с друзьями или выехать за город. Второй образ — дань любимому режиссеру Уэсу Андерсону, аллюзия на героиню фильма «Семейка Тененбаум» Марго.


Образ 1
В 2018 году самым модным приемом стало объединять все и сразу — джинсы с высокой талией, кроп-топ на длинных завязках, маленькие очки из 90-х. Для лета стилисты советуют выбирать жизнерадостные цвета, а весь драматизм вкладывать в аксессуары.
Блуза Topshop
Сабо LOST INK
Очки Vogue® Eyewear
Джинсы LOST INK
Уже сейчас становится понятно, что в этом сезоне все будут носить микроочки на кончике носа. Найти такие не составит труда не только в модных инстаграм-аккаунтах, но и в обычных магазинах.


Образ 2
Сейчас уже и не проследить, откуда именно пришел к нам этот образ — будь это Марго Тененбаум или героиня мамы Тони Хардинг в исполнении оскароносной Эллисон Дженни. 80-е везде — на подиумах, в магазинах, в кино и в музыкальных клипах.
Платье Imocean
Шуба Vero Moda
Образ делают детали, и в случае с 80-ми придется вспомнить ненавистные вещи из детства: крупные заколки странных форм, бархатные резинки для волос, рукава-воланчики и рюши.
Венера Исламова
Модель
Мне больше по душе спортивные вещи, а если хочу принарядиться, косплею сестер Олсен образца 2010 года. В моем образе просматривается стиль бохо: длинное кожаное пальто с меховыми вставками, темные цвета, объемная сумка и яркий аксессуар. Я выбрала яркие образы, одежду, в которой могла бы пойти в кафе с подругами или на спектакль на новой сцене Большого.


Образ 1
Беспроигрышное комбо: джинсовые вещи всегда хорошо смотрятся друг с другом. Если придерживаться одной гаммы, образ выйдет в стиле 90-х, а при разных оттенках деним будет в духе времени.
Рубашка Mango
Куртка джинсовая Topshop
Брюки Mango
Ботильоны MM6 Maison Margiela
Джинсовая куртка должна быть оверсайз, а вот брюки можно подобрать обтягивающие или прямые, слегка расклешенные книзу. Уверенно чувствуете себя на каблуках? Меняйте кроссовки на высокие ботильоны.


Образ 2
Универсальный наряд провинциальной американки — ковбойская шляпа и расклешенные джинсы. Свободная хлопковая рубашка с вышивкой дополняет образ и напоминает о летних хиппи-фестивалях.
Блуза Zarina
Шляпа Mango
Брюки Rinascimento
Босоножки Kurt Geiger
Если классические розы вам не подходят, в интернете можно найти патчи на любой вкус, а когда устанете от total black, рубашку можно поменять на белую, а джинсы подобрать светло-голубые. Босоножки с открытыми пальцами не всегда подходят для московской погоды, на этот случай берите остроносые казаки или ботильоны на шнуровке с массивной подошвой.
Получите скидку 1000 рублей на Lamoda по промокоду THEVILLAGE при заказе от 5000 рублей до 31 мая 2018 года включительно
Воспользуйтесь промо-кодом
*Вещи были подобраны стилистами во время съемок. Для того, чтобы посмотреть актуальную подборку, воспользуйтесь поиском по фото в мобильном приложении Lamoda.ru
Материал подготовлен при поддержке