Винтажные маркеты в Москве проходят регулярно: Vintage Marketplace, барахолка в «Олимпийском», «Ламбада» и многое другое. В секонд-хенды идут, чтобы воплотить подиумный образ за тысячу рублей. Покупать старые вещи — это важный шаг в борьбе с чрезмерным потреблением, а также возможность значительно сэкономить.

Кажется, уход за такими вещами — задача, которую не решить без химчистки. Вместе с Miele мы решили узнать, так ли это, и попросили владелицу Cream Moscow и соосновательницу Vintage Marketplace Татьяну Лягеру рассказать, как стирать и выводить пятна с винтажного костюма, пуховика, шелковой блузы и платья ручной работы.