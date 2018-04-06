Винтажные маркеты в Москве проходят регулярно: Vintage Marketplace, барахолка в «Олимпийском», «Ламбада» и многое другое. В секонд-хенды идут, чтобы воплотить подиумный образ за тысячу рублей. Покупать старые вещи — это важный шаг в борьбе с чрезмерным потреблением, а также возможность значительно сэкономить.
Кажется, уход за такими вещами — задача, которую не решить без химчистки. Вместе с Miele мы решили узнать, так ли это, и попросили владелицу Cream Moscow и соосновательницу Vintage Marketplace Татьяну Лягеру рассказать, как стирать и выводить пятна с винтажного костюма, пуховика, шелковой блузы и платья ручной работы.
Блуза
Эта блуза — из стопроцентного шелка. Такие вещи советуют чистить только в химчистке, но если ткань однотонная и светлая, то можно постирать ее дома. В других случаях лучше не рисковать, так как шелк легко теряет цвет. На блузе были следы от тонального средства, поэтому перед стиркой мы обработали пятно пятновыводителем в форме карандаша.
Мы выбрали режим ручной стирки без отжима — если отжать шелк в стиральной машине, вещь будет сложно гладить. Влажную после стирки блузу гладьте без отпаривания на низкой температуре или в режиме «шелк».
Платье с бисером
Это платье тоже из натурального шелка, с ручной вышивкой из бисера. Такие сложные материалы лучше сдавать в химчистку: при домашней стирке цветной шелк может поменять цвет, а фурнитура — повредиться или оставить зацепки.
Если найдете на такой вещи загрязнение, помните: локальное выведение пятен тут не поможет. После пятновыводителя могут появиться разводы или просветы. Если все же воспользуетесь таким средством, обязательно ополосните ткань.
Пуховик
В отличие от современных, винтажные пуховики обычно сделаны из хлопка и часто не имеют водоотталкивающей пропитки. Это значит, что их можно стирать дома. Чтобы вещь не потеряла форму, положите в барабан два-три теннисных или пластмассовых мячика. Вместо порошка используйте гель — так вы избежите разводов.
Перед стиркой заклейте фурнитуру обычным прозрачным скотчем — он не отклеится при отжиме и не оставит следов на ткани. Если этого не сделать, молнии, заклепки, пуговицы и кнопки могут окислиться в воде, поцарапать ткань или оставить следы ржавчины. Меховые детали нужно отстегнуть и постирать отдельно вручную.
Платье из вискозы
На этом платье мы нашли большое жирное пятно. Вывести его проще всего средством для мытья посуды: нанесите на пятно и замочите вещь. Через 1,5–2 часа промойте теплой водой ткань так, чтобы на ней осталось немного средства. После этого одежду можно отправить в машину.
Если на вашем изделии пятно от крови, промойте его холодной водой, а если нашли следы от фруктов — горячей. Желтые пятна в области подмышек или следы от дезодоранта с винтажных вещей уберут только в химчистке. Загрязнения у ворота, манжет и подола обрабатывайте пятновыводителем, подходящим для вашей ткани.
Костюм
Этот костюм состоит на 60 % из полиэстера и на 40 % — из вискозы. Так как пиджак не проклеен, его можно стирать в стиральной машине. Оптимальный режим — 30 градусов и 400 оборотов. После стирки повесьте вещь на широкие плечики и оставьте сушиться при комнатной температуре.
У винтажных вещей часто есть специфический запах залежалости. Чтобы от него избавиться, перед стиркой замочите вещь на один-два часа в растворе уксуса (из расчета литр уксуса на десять литров воды) и одной порции стирального порошка.
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