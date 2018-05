Вначале хип-хоп был междусобойчиком, позже нами заинтересовались бренды, мы начали зарабатывать. Одно время мы работали с Pepsi, ездили по московским школам и учили детей танцевать брейк-данс. Появились контракты с марками одежды. Мы и на Battle of the Year съездили (престижный чемпионат по брейк-дансу. — Прим. ред.). Это был шок. Позже мы поехали в Нью-Йорк с группой All the Most, пробыли там месяц, посмотрели на все классные тусовки, как ребята танцуют. Сильно вдохновились.