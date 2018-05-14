Баскет граффити-художник DJ Винилкин Таня Горелик хип-хоп-деятель, участница Wild Baby Crew Матрас брейк-данс, Da Boogie Crew, театр Alterum

Баскет граффити-художник Я познакомился с хип-хопом во времена первой волны, в середине 80-х. Началось все с брейкинга, первым в Союз пришел он — в школах танцевали, подражали парням из американских фильмов. Я мог прийти из школы и, не снимая формы, тренироваться, тренировался как сумасшедший. Потом сильно травмировал сухожилия руки, занимаясь резьбой по дереву. Так как танцевал я нижний брейк, в котором нагрузка идет на руки, пришлось завязать. Тогда я начал уделять внимание граффити. Краска стоила рубль девяносто пять, но денег ни у кого не было, достать где-то пять банок на один рисунок было невозможно. Да и цветовая гамма была скудной. Я начал ездить за красками в Ригу, там был завод по производству. Я даже придумал, как смешивать краску в баллончиках, это облегчило жизнь. Самый мощный и известный граффити-спот в Москве был на ВДНХ за павильоном «Москва». Стена там была первым легальным местом, где можно было спокойно разложиться и рисовать. Но рисунки долго не держались. Люди рисовали, фоткали, а через неделю были уже другие работы. В остальном рисовали вдоль железных дорог. Первые деньги на граффити я заработал, рисуя для группы «Пикник». 250 рублей, тогда это были две зарплаты Как ни странно, с властями проблем у меня не было, хип-хоп в России сперва не был политизированным или протестным, это был способ самовыражения. В каждом городе были комитеты по делам молодежи, которым выделялись бюджеты, они нас поддерживали, организовывали фестивали, оплачивали гостиницы, дорогу и суточные. Конечно, меня пару раз ловили, и в «аквариуме» я сидел. Но в целом все было нормально. Первые деньги на граффити я заработал, рисуя для группы «Пикник». Получил 250 рублей, тогда это были две зарплаты. Уже после распада СССР Влад Валов открыл хип-хоп-центр, который я разрисовывал, тогда же пошли и первые стабильные заказы. Но я еще до этого ездил на гастроли в составе Bad Balance, мы делали шоу с брейкингом, рэпом и граффити, чтобы полностью представлять хип-хоп-культуру. После этих концертов города начинали жить другой жизнью. Фестивали и конкурсы давали большой толчок развитию культуры. Одним из таких мероприятий был фестиваль Nescafe. Это был дурдом, мы рисовали граффити в минус 20. Но проводить конкурс начали довольно рано, еще, кажется, в конце 90-х, и он реально толкнул граффити в массы. Возможность порисовать появилась у ребят, которые раньше только скетчи в тетрадках делали. Еще запомнилось мероприятие «Крутись по-нашему» — ужасное название, но это был своего рода тур по провинциальным городам. На выходные в Курган или Волгоград приезжала группа диджеев, брейкеров и граффитчиков — и город переворачивался с ног на голову. Другие герои DJ Винилкин Таня Горелик хип-хоп-деятель, участница Wild Baby Crew Матрас брейк-данс, Da Boogie Crew, театр Alterum

Dj Винилкин Мое знакомство с хип-хопом началось в 90-х. В Россию начали просачиваться Cypress Hill, Beastie Boys. К 1996 году я увлекся диджеингом, вертушки привезли на самолете из Англии. Винил в то время достать было невозможно. Коллекция в 100–200 пластинок считалась внушительной (сейчас у меня больше 3 тысяч). Мои первые пластинки мне выдали на Polygram. Тогда начался подъем электронной музыки, везде играли хаус и техно, но мне не хотелось играть то, что играют все. К тому же я считал, что под хип-хоп можно танцевать не хуже. Хип-хоп-диджеи в России, конечно, были и до нас, но мы первые начали продвигать эту тему на танцевальных вечеринках. Мы играли по вторникам в «Пропаганде», и люди поначалу совсем не понимали, что делать под эту музыку. Бюджетов не было, возможности везти диджеев тоже. Сами покупали и ставили пластинки. На наши вечеринки всегда ходили All the Most и Da Boogie Crew. В зале образовывался круг, бибои показывали скиллы, охранников это очень пугало. Вскоре к нам стали приходить фанаты, граффитчики, которые разрисовывали туалеты тегами. Несмотря на то что вечеринка была коммерчески удачная, боссы «Пропаганды» решили, что это не их история, и перестали с нами сотрудничать. Охранников очень пугало, когда бибои показывали скиллы Появился «Культ», в котором мы делали тусовки по пятницам и субботам. Потом и «Солянка» открылась — наш любимый клуб, играли там больше двух лет. Наши вечеринки сильно отличалась от других тусовок в «Солянке», у нас была своя аудитория. К нам ходили в основном экстремалы, скейтеры, сноубордисты. Была еще когда-то «База 14» — первое интернет-кафе с диджеями в городе, вся культурная Москва там впитывала новую музыку. В «Симачеве» мы тоже в начале 2000-х много играли, совместно привозили артистов, делали вечеринки. Мы всегда пытались людей с улицы привести в клубы, чтобы разрозненные тусовки могли общаться, обсуждать новые вещи. Время от времени возникали проблемы. Как-то на вечеринке в «Пропаганде» толпа гопников, зная, что там идет наша тусовка, пыталась пробиться в клуб, охрана еле сдержала двери. В «Солянке» тоже бывали случаи. Ребята вроде граффитчики, карманы забиты маркерами, все из одной культуры, но и такие бывали столкновения… Если в «Пропаганде» это были непонятные ребята с улицы, то в «Солянке» — люди изнутри. Они часто туда ходили, модно одевались, а еще у них с собой иногда бывало холодное оружие. Сейчас это звучит смешно, а тогда было стремно. Не совсем было ясно, как можно слушать эту музыку, быть в этой тусовке и так себя вести. Другие герои Баскет граффити-художник Таня Горелик хип-хоп-деятель, участница Wild Baby Crew Матрас брейк-данс, Da Boogie Crew, театр Alterum

Таня Горелик хип-хоп-деятель,

участница Wild Baby Crew Мне с рождения нравились ломаные ритмы, жирные биты. Мама рассказывала, что я танцевала в коляске, только когда слышала, как ложкой бьют по фарфоровой чашке. Началось все классе в пятом, в 1995 году. Мы с подругой убегали с уроков на тусовки. Одна называлась «Мегадэнс». Там я впервые вживую познакомилась с творчеством DJ 108, Bad Balance, К&К и так далее. Позже начали ездить по разным местам, где тусовались рэперы — на Арбат, например. Примерно в 1996-м я впервые увидела, как ребята там танцуют брейк-данс. Тогда это были в основном две группировки: B. People и Da Boogie Crew. Они стали нас учить, занятия проводили в каком-то ДК. Позже мы организовали свою команду из девочек, которые там занимались, — Wild Baby Crew. Достать классные вещи для тренировок и выступлений был целый квест. Все передавали друг другу тайные явки: на склады (где можно было купить дешевле, чем в магазине), на магазины или точки, куда привозили клевые кроссы разбирающиеся продавцы и делали скидку для «своих». Одним таким местом был магазин-склад во Владыкине, на территории какой-то полузабытой промзоны. Когда мы стали более-менее узнаваемым коллективом, у нас появились спонсоры. Достать классные кроссовки было почти невозможно. Приходилось ездить в полузабытую промзону во Владыкине Выступали на разных мероприятиях, в передачи тоже приглашали, в «До 16 и старше...», например. На ТВ-6 тогда была еще передача Fresh, которую вели Da Boogie Crew, снимали ее почему-то в Ханты-Мансийске. Там я познакомилась с DJ 108, мы друг другу понравились, стали встречаться, позже он переехал в Москву, стал работать саунд-продюсером у «Bad B. Альянса». Благодаря этому мы довольно плотно познакомились со всей этой тусовкой вроде Шеффа, Децла, Жорика (если кто-то его еще помнит), ездили с ними на фестивали. Мы всегда все смеялись над тем, как Влад (Шефф) зазывал артистов выступать на мероприятиях, обычно это было что-то в стиле «мы же стояли у истоков хип-хопа, надо бесплатно выступить». Паша (108) предлагал нам одно время сделать песню, как Da Boogie Crew, выбиться на ТВ, тогда это была мечта каждого брейк-данс-крю. Но у нас ничего не вышло, мы переехали в Питер. Тусовки в городах довольно сильно различались стилистически: в Москве все были модные прозападные, в Питере было более самобытно. Мы и в Питере продолжали участвовать в фестах. Информации особо не было — чтобы как-то развиваться, все смотрели фильмы вроде «Бит-стрита» и кассеты с Mr. Wiggles. Позже ребята с Запада начали приезжать в Москву: Run DMC и The Roots. Вначале хип-хоп был междусобойчиком, позже нами заинтересовались бренды, мы начали зарабатывать. Одно время мы работали с Pepsi, ездили по московским школам и учили детей танцевать брейк-данс. Появились контракты с марками одежды. Мы и на Battle of the Year съездили (престижный чемпионат по брейк-дансу. — Прим. ред.). Это был шок. Позже мы поехали в Нью-Йорк с группой All the Most, пробыли там месяц, посмотрели на все классные тусовки, как ребята танцуют. Сильно вдохновились. Другие герои Баскет граффити-художник DJ Винилкин Матрас брейк-данс, Da Boogie Crew, театр Alterum