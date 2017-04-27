Предположим, вы нашли чемодан с деньгами. Что дальше? Можно, например, инвестировать в вещи, которые прослужат вам долгие годы. Чтобы вы не затерялись в дебрях интернет-селлеров, совместно с Farfetch предлагаем подборку вещей, которые вряд ли когда-нибудь потеряют актуальность.