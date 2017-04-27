Летний дайджестРаз и навсегда: 10 дорогих вещей, которые прослужат вечность
Alexander McQueen, Saint Laurent, Stone Island и другие бренды от Farfetch
В преддверии летнего сезона мы в сотрудничестве с разными брендами составляем списки всего необходимого, чтобы вы не тратили время на поиски и поскорее отправились в отпуск
Предположим, вы нашли чемодан с деньгами. Что дальше? Можно, например, инвестировать в вещи, которые прослужат вам долгие годы. Чтобы вы не затерялись в дебрях интернет-селлеров, совместно с Farfetch предлагаем подборку вещей, которые вряд ли когда-нибудь потеряют актуальность.
Alexander McQueen
20 061 рубль
Тренд на белые кроссовки пока не собирается сбавлять обороты, а классическая модель Alexander McQueen вряд ли уступит первенство в этой категории. Носите с подвернутыми джинсами, чтобы подчеркнуть высокую подошву.
Common Projects
17 014 рублей
Благодаря минималистичному дизайну и золотым тисненым цифрам у пятки кеды Common Projects стали обязательным предметом гардероба. К кедам подберите хороший костюм (например, что-нибудь из коллекции Margaret Howell).
Lanvin
113 306 рублей
Строгий и элегантный двубортный тренч подойдет к любой одежде, но все же мы рекомендуем носить его, например, с ботинками челси, черными подвернутыми джинсами и темно-серой водолазкой.
Saint Laurent
46 366 рублей
Подобрать нужный рюкзак очень трудно. Минималистичный черный рюкзак Saint Laurent с золотым тисненым логотипом, застежкой на пряжке и регулируемыми лямками — кажется, ответ на все вопросы модника.
Golden Goose Deluxe Brand
108 805 рублей
Рекомендовать косуху невероятно тяжело, ее обязательно нужно мерить перед покупкой. И тем не менее наряду с Saint Laurent и Balmain бренд Golden Goose Deluxe Brand делает лучшие косухи. Носите с голубой рубашкой Comme des Garçons, брюками и кедами Common Projects.
Lanvin
45 742 рубля
Без базового синего блейзера не обходится ни один мужской гардероб. Возможностей сочетать с другой одеждой бесчисленное количество, однако мы рекомендуем оксфордскую рубашку и белые кроссовки.
Comme des Garçons
12 236 рублей
Голубая рубашка с хитрым двойным рядом пуговиц подойдет к чему угодно, начиная со строгих брюк и заканчивая джинсами. Рекомендуем сочетать ее с косухой Golden Goose Deluxe Brand, представленной в нашей подборке.
Stone Island
36 779 рублей
Серое однобортное пальто Stone Island подойдет к кэжуальному образу, лучше всего — светло-синие джинсы (рекомендуем деним французского бренда A.P.C.), белые кроссовки и синяя водолазка.
Givenchy
45 957 рублей
Строгие черные брюки из мягкого хлопка можно носить как с классическими брогами, так и с более расслабленными белыми кроссовками или кедами.
Raf Simons
34 282 рубля
С каждой новой коллекцией бельгийский дизайнер Раф Симонс только подтверждает свой статус крестного отца в моде. Носите хлопковые выбеленные джинсы прямого кроя с чем-нибудь из коллекции Гоши Рубчинского.
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