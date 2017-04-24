Я занимаюсь йогой около двух лет, чередуя хатху и кундалини. При этом стараюсь не вникать в их эзотерические аспекты. А с пивом у меня более длительные и нежные отношения. Пивная йога будоражит мое воображение с тех пор, когда мне о ней впервые рассказала подруга. Ссылку на статью с немецкого портала она сопроводила словами «Единственная йога, на которую я готова с тобой пойти». Мы обе безгранично любим пиво и с нетерпением ждали появления этого прогрессивного опыта в местных йога-центрах. В той самой статье еще была громкая фраза «Пивная йога — это весело, но это вовсе не шутки!». Возможно, в Германии люди над таким и не смеются, но нам было очень весело, когда мы наконец дождались появления бир-йоги в Москве. К сожалению, в этот бой мне пришлось идти одной.

Насколько мне известно, истоки этого безумного явления пришли из музыкального фестиваля Burning Man. Видимо, какой-то кучке перетусивших отдыхающих совсем нечем было заняться и они решили размять кости не самым обычным образом. С поправкой на местные реалии я представляла себе воскресную йогу в клубе Rodnya, на которой я ни разу не была. Или скорее физкультуру с бутылкой пива в руке под хихиканье незрелых одноклассников. Сложно воспринимать ситуацию серьезно, когда у тебя в руке пол-литра пива и слова инструктора «Сделайте глубокий вдох, выдох и небольшой глоток», придающие абсурда образу непростого парня в позе лотоса.

Первым сюрпризом для меня стало то, что московские организаторы сделали пивную йогу с безалкогольным пивом. Вторым — что организовал занятие известный пивной бренд. Уверена, что в исходном фестивале пиво было алкогольное, что куда интереснее. Но, наверное, наши реалии не позволяют повторять иностранный опыт в полном объеме и градусе.

Место проведения зато выбрали совершенно идеальное: лофт с большими окнами и массивными железными сооружениями на потолке, сквозь которые в йога-класс попадал солнечный свет. Локейшен отлично бы вписался в антураж Outline, чтобы чиллить там лежа на спине в окружении своих непутевых друзей. Преподавала на занятии Марина Вовченко, прославившаяся в инстаграме любовью к «голым асанам», то есть йоге с раздеванием. Она же организует алко-ретриты на Кипре. Хотелось ее рассмотреть и понять, какие педагогические способности кроются за таким фасадом.

Народу было хоть отбавляй, публика — самая разнообразная, большая часть — новички. Работу инструктора в итоге оценить было сложно, ее практически не было видно за спинами йогов и йогинь. Обычно на занятиях юниорам уделяют больше внимания. Здесь же многие, как и я, просто не понимали, какую именно асану нужно выполнять в то или иное время, и ввиду отсутствия помощи делали как попало. Не хватало вводной информации про предлагаемый вид йоги, хотелось бы от инструктора услышать о ее особенностях и возможностях.

Если вы давно занимаетесь йогой, то на ее пивном шоукейсе наверняка будете чувствовать себя более чем глупо. Всегда нужно следить за тем, чтобы бутылка не опрокинулась и не залила коврик. После 15 минут мне захотелось обычной воды и в туалет. Все занятие меня преследовал один лишь вопрос: «Зачем мне это все?»

Практика длилась около часа. Уровень сложности был не самым высоким и позволял учитывать совершенно разные степени подготовки в классе. Но даже при таком раскладе за отведенное время осушить бутылку у меня не получилось. Для абсолютного большинства ситуация была той же. Почти под конец занятия один парень все-таки разлил пиво под громкий шквал аплодисментов и хохот соседей. Обычное занятие по йоге заканчивается 10-минутной шавасаной, это «поза трупа» — последняя асана, которая помогает достичь полной релаксации после класса. Вместо нее был минутный отдых, во время которого мы представляли море и пивко на берегу. Эта часть занятия удалась мне лучше всего.

Любое пиво, с градусом или без, не создано настраивать людей на рабочий лад — за это мы его и любим. Поэтому заниматься серьезно такой йогой совершенно невозможно. И если мне что-нибудь и пришлось бы вычеркнуть из ласкающего слух названия Beer Yoga, то я бы смело убрала вторую часть. Потому что, к сожалению, йога в данном союзе абсолютно лишняя. Организаторы спорить со мной не стали: в ответ на свою реплику я услышала, что это скорее пятничный сеанс расслабления, на котором люди смогут отдохнуть от скучного офиса.

Короче, пиво с йогой — это лишь повод создать побольше шума вокруг известного бренда, а не вокруг практики как таковой. Впрочем, как разовый опыт это все равно заслуживает интереса.

Фотографии: пивная йога от Efes Non Alcoholic