Первый мейджор

Берлин — это один из главных марафонов мира. В 2013-м в Берлинском марафоне участвовало порядка 35–40 тысяч человек, я бежал среди них и видел живой коридор длиной во все 42 километра — весь город вышел на улицы, чтобы поддержать участников.

Поездка туда стала моим первым опытом знакомства с представителями беговых клубов из других стран. Там были ребята из Амстердама, Лондона, Копенгагена, Парижа. Меня и еще восемь-десять человек из Москвы принимал клуб Berlin Braves — с вечерними напитки в пятницу в их собственном магазине и маленькой вечерней пробежкой по Берлину. На следующее утро был shakeout run — такая пробежка накануне забега, пять-шесть километров в легком темпе. Ее еще называют social run, она нужна, чтобы немного размять ноги перед забегом и пообщаться с ребятами из других клубов. После я ел, и ел, и ел весь день. Дорога до получения номеров на марафон заняла у меня часов пять, потому что я останавливался в каждой булочной, у каждого ларька и что-нибудь ел — это как ритуал, и мне это правда помогает.

Я не ставлю себя в пример, это индивидуально, с едой перед забегами у всех по-разному. Я знаю людей, которые едят нормально накануне забега, загружаясь углеводами, и еще могут завтракать перед марафоном и даже есть на самом марафоне. Я не могу есть ничего в день гонки — ни до забега, ни во время. Еще накануне марафона была тренировка в стиле Nike Training Club. Я никаких специальных упражнений до этого перед забегами не делал, и все эти отжимания и приседания меня немного расшатали. Мне это было очень странно, я думал: «Как же так, завтра марафон, а у меня уже сейчас сводит икроножные».

Первые десять километров мы бежали и просто друг другу жаловались на боль в ногах. Потом это как-то ушло на задний план, потому что ты постепенно вливаешься в атмосферу забега. Было буквально некогда устать, потому что каждый шаг кто-то тебе кричит: «Давай, ты сможешь!» Поэтому этот марафон не только стал моим самым быстрым, первым международным, но и марафоном, который я пробежал с ровным темпом за 3 часа 16 минут, попав в итоге в первые 10 % финишировавших.