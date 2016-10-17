Как приступить к тренировкам в холодное время года?

Если вы решили начать тренироваться только сейчас, никакой специальной подготовки вам не потребуется. Конечно, зимние тренировки сложнее, и лучше делать их чуть менее интенсивными.

Поможет правильно подобранная одежда. Обычно те, кто только приступает к тренировкам, совершают одну и ту же ошибку — боясь замерзнуть, одеваются слишком тепло. Это происходит, потому что люди не учитывают, что они не погулять вышли, а активно двигаться. В результате вы потеете, одежда намокает, вы замерзаете и простужаетесь.

Правильная одежда для холодных тренировок — многослойная. В первом слое —термобелье, которое отводит влагу. Лучше отдавать предпочтение комбинезонам, а не отдельным кофтам и штанам, потому что во время активной тренировки кофта может задраться и оголить поясницу, что совсем не хорошо. Дальше идет флисовый слой, который сохраняет тепло, и влагоотводящий и ветрозащитный слой. Не забывайте про шарф, шапку и перчатки. Еще зимой особенно важно правильно дышать: теплый воздух в организм попадает через нос, поэтому ни в коем случае не дышите ртом. После тренировки лучше как можно скорее вернуться в тепло, а не оставаться разгоряченным на улице.