С 12 по 15 октября в Москве проходит знаковая выставка интерьерного дизайна iSaloni WorldWide Moscow. На ней можно узнать, какие цвета, фактуры и материалы будут актуальны в будущем году. Редактор The Village Юля Ельцова выбрала тенденции, на которые стоит обратить внимание, если в ближайшем будущем вы планируете ремонт или обновление интерьера.



Терракотовые оттенки в отделке

Скандинавский холод в отделке, который был на пике популярности на протяжении нескольких лет, уступает место теплым оттенкам обожженной глины. Выбирая покрытие такого цвета — будь то краска для стен или напольная плитка, — отдавайте предпочтение матовым вариантам с не слишком выраженной фактурой. Если терракотовый вам совсем не близок, обратите внимание на горчичный, ореховый и теплый красный.

Бутылочный и темно-зеленый цвет в мебели

Гармонично разместить в интерьере насыщенный глубокий зеленый — сложная задача даже для профессионального дизайнера. Если вы отважитесь на такой акцент, то знайте, что лучше всего он сочетается с темным деревом, натуральной кожей в коричневых тонах, а также с оттенками латуни.

Розовое золото в предметах декора и сантехнике

Розовый цвет в интерьерах — тоже популярный тренд будущего года. Не нужно воспринимать его буквально и торопиться обустраивать квартиру в стиле барби-дома. Лучше присмотритесь к предметам декора и сантехнике в оттенках розового золота. Даже небольшие детали из розоватого металла могут преобразить интерьер и сделать его необычным.

Пробка

Предметы мебели из пробки отлично вписываются в любой интерьер и не требуют особого ухода. А если отделать одну из стен в квартире специальным пробковым покрытием, то вопрос, куда повесить фотографии, рисунки и записки, решится на долгое время. В общем, пробка — это красиво, относительно недорого и очень удобно.

Мрамор

Мраморные столешницы, столики, пол, стены и предметы декора — камень, который раньше ассоциировался лишь с богатыми дворцовыми помещениями, выходит в массы и вполне удачно занимает свое место в сдержанных скандинавских интерьерах. Стоит натуральный мрамор по-прежнему недешево, но современные технологии позволяют создать недорогой искусственный материал, который даже при ближайшем рассмотрении невозможно будет отличить от природного.

Ботаника

Тропический лес и ботанический сад в виде принтов активно используются в текстиле и оформлении интерьеров. Еще на многих стендах заметно обилие живых цветов и растений. Дизайнеры в очередной раз призывают нас стать ближе к природе и добавить в свое жилое пространство немного растительности.

Мягкое изголовье кровати

Это очень практичное и красивое решение. Мягкое изголовье делает спальню уютной, а кровать удобной не только для сна, но и для чтения или даже работы.

В 2017 году будут особенно популярны бархатные и плюшевые ткани. Но если к такому смелому варианту вы пока не готовы, мягких изголовий в скандинавском стиле со спокойным дизайном тоже предостаточно.

Фотографии: обложка, 1, 3, 4, 5 – www.flou.it, 2, 5, 6 – www.twils.it