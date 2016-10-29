Гид The VillageГде искать костюм, как украсить дом и что приготовить на Хеллоуин
Краткая инструкция для тех, кто собирается отмечать канун Дня всех святых
В эти выходные по всей Москве пройдут хеллоуинские вечеринки. Мы составили краткий гид по карнавальным магазинам, где можно купить подходящий наряд, а заодно вспомнили, как украсить квартиру и что приготовить, если отмечать вы планируете дома.
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Изображения: обложка – ocipalla - stock.adobe.com, 1 – Maya Kruchankova / Shutterstock.com, 2 – «Бурый лис и ленивый пёс», 3 – FashionStock.com / Shutterstock.com
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