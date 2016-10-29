В эти выходные по всей Москве пройдут хеллоуинские вечеринки. Мы составили краткий гид по карнавальным магазинам, где можно купить подходящий наряд, а заодно вспомнили, как украсить квартиру и что приготовить, если отмечать вы планируете дома.

Как декорировать пространство, если вы решили присоединиться к празднику только сейчас Дизайнерский дуэт Анны и Михаила Кошелевых рассказал The Village

Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом The Village продолжает серию материалов о местных продуктах, в новом выпуске — тыква

Где найти костюм на Хеллоуин в Санкт-Петербурге Костюмерная при «Ленфильме», «Театр имперских зрелищ» и ещё несколько мест, где можно найти костюм к Хеллоуину

Где купить хеллоуинский костюм в Москве The Village прошёлся по местам проката и продажи театральных костюмов, чтобы понять, где взять наряд на костюмированную вечеринку

Изображения: обложка – ocipalla - stock.adobe.com, 1 – Maya Kruchankova / Shutterstock.com, 2 – «Бурый лис и ленивый пёс», 3 – FashionStock.com / Shutterstock.com