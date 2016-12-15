Гид The VillageРедакция The Village советует, что дарить на «Сикрет Санту»
Идеи подарков для коллег, знакомых и большой компании
«Тайный Санта» (или «Секретный Санта») — рождественская церемония анонимного обмена подарками — для России относительно новая традиция. Чаще всего «Сикрет Санта» сопровождает новогодние корпоративы и вечеринки в больших компаниях. А значит, вручать подарок чаще всего приходится малознакомому (а порой и вовсе незнакомому) человеку. Осложняет поиски и ценовое ограничение — чаще всего презент не должен стоить дороже 1 000–1 500 рублей.
Чтобы вы не мучились муками выбора, редакция The Village вспомнила несколько не самых очевидных, но приятных сюрпризов, которые придутся по душе любому.
Новогодняя футболка
Настя Андреева, шеф-редактор раздела «Новости»: «Футболка в классических тонах в хозяйстве всегда пригодится. На кармане — новогодний принт, но не слишком навязчивый и не нелепый, что хорошо. Так что при желании такую вещь можно носить не только дома. При этом модель гендерно нейтральная, вариант работает для коллег обоих полов. В общем, универсальная вещь: если это и не то, о чем адресат подарка мечтал, то расстроен он в любом случае вряд ли будет».
Носки со смелой надписью
Наташа Федоренко, специальный корреспондент: «Идеальные носки для дома и даже выхода в свет, если вы не стесняетесь прослыть модником. Носки были замечены в районе Китай-города на стайке пронзительно красивых подростков и с тех пор стали предметом моих мечтаний. К сожалению, я пока не преодолела тонну комплексов и не купила их для себя, но точно подарю кому-то на Новый год.
Тем более цена в несколько раз ниже, чем в корнере Гоши Рубчинского, да и фраза уж больно пронзительна, а цветовое сочетание отсылает к амуниции русских анархистских объединений».
Бутылка для воды Mizu
Юля Ельцова, редактор: «Мне на „Сикрет Санту“ всегда попадаются люди, о которых я практически ничего не знаю. Поэтому приходится искать максимально нейтральный подарок, который не переходит личных границ. Минималистичная бутылка для воды отлично подойдет в качестве такого подарка. В ней удобно брать воду на работу, в дорогу или в спортзал — да куда угодно на самом деле».
Бомбочка для ванны Lush
Кристина Сафонова, специальный корреспондент: «Если вам повезло стать секретным Дедом Морозом для коллеги, которая (или который) любит все блестящее и роскошное, то смело бегите в Lush. Там по вполне демократичной цене от 200 рублей можно найти идеальный подарок — разноцветные бомбочки для ванны.
Лучше потратить немного больше и выбрать подарок с глиттером, тогда после приятного вечера в компании, к примеру, бомбочки „Интергалактик“ или „Северное сияние“ человек точно станет похож на прекрасного единорога. Только учтите, что тяжело смывающиеся блестки в ванной еще не один день будут напоминать о вас».
Коллекционные фигурки Funko
Антон Хитров, редактор: «У меня две субъективные причины фанатеть от фирмы Funko: во-первых, их фигурки самые стильные, а во-вторых, они делают почти все. Попробуйте найти успешную современную кинофраншизу, сериал, игру или мультфильм, чьих героев нет в их коллекциях.
Главный хит компании — серия 10-сантиметровых большеголовых виниловых кукол Funko Pop! Vinyl с огромным выбором персонажей: от банальных Мстителей до Трампа с Клинтон. Сам я наткнулся на них, когда, ломая голову над подарком подруге, вспомнил, что ее любимый супергерой — Железный человек».
Печенье с предсказаниями
Таня Клёнова, специальный корреспондент: «Чаще всего в „Сикрет Санте“ мне попадаются люди, о которых я мало что знаю. Поэтому важно приготовить коллеге максимально нейтральный подарок — но не без новогоднего настроения. В поисках очередного подарка я наткнулась на подарочный набор печенья с предсказаниями. В коробке-елочке — пять печений с предсказаниями, каждая печенюшка упакована в отдельный пакетик. Такой подарок можно открыть и опробовать сразу на новогодней вечеринке — и узнать, что тебе готовит наступающий год».
Игра Tamagochi, 400 рублей
Значок Heart of Moscow, 350 рублей
Тамагочи и значки с символами 90-х
Таня Решетник, старший редактор: «Функциональность и универсальность подарка — не те критерии, о которых стоит беспокоиться „Тайному Санте“ (это возьмут на себя друзья и близкие получателя), особенно если о человеке вы не знаете ровным счетом ничего. Выбирайте смешную безделушку и упаковывайте ее в самую большую коробку, плотно утрамбовав сверху конфетти и блестками.
Тамагочи, этакий привет из прошлого, порадует любого, чье детство или подростковый возраст пришлись на поздние 90-е. Тогда, кажется, о пиксельном черно-белом питомце мечтал любой ребенок на постсоветском пространстве.
Для тех, кто постарше, выбирайте другой символ 90-х — например, значок с самым известным в России пакетом „Марианна“ или Rave Girl. Все те же 300 с небольшим рублей, а украсить значком можно и любимый свитер, и воротник пальто».
Шерстяные носки
Анна Соколова, выпускающий редактор: «Универсальный подарок для российской зимы, который еще позволяет сделать доброе дело. Традиционные удмуртские носки табани вяжут из овечьей шерсти настоящие бабушки (об истории создания этого социального бизнес-проекта мы как-то писали). Цена изделий с трогательными названиями вроде „Воробьишкам холодно“ или „Вьюн над водой“ — 1 100 рублей за детские размеры и 1 400 рублей за взрослые. Эти носки можно носить с зимними ботинками или ходить в них дома. Красиво, и ноги в тепле».
Набор матовых помад NYX
Настя Андреева, шеф-редактор раздела «Новости»: «У Urban Outfitters в преддверии Нового года можно найти отличный и практически беспроигрышный подарок для коллег женского пола. Там продают наборы из трех матовых обычных помад по 12 долларов (примерно 740 рублей) и из трех помад серии „Жидкая замша“ — по 15 долларов (около 900 рублей).
У первого сета только один цветовой вариант, но зато на все случаи жизни: тут есть яркий фиолетовый оттенок, универсальный персиково-розовый нюд и более насыщенный лиловый. У „Жидкой замши“ палитры сразу три — в серо-черных гранжевых тонах, розовых конфетных и коричнево-нюдовых. Если боитесь не успеть с доставкой, можно поискать аналоги в российском корнере марки или на сайте ее интернет-магазина. Однако выйдет это точно дороже».
обложка: Heart of Moscow
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