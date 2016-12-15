«Тайный Санта» (или «Секретный Санта») — рождественская церемония анонимного обмена подарками — для России относительно новая традиция. Чаще всего «Сикрет Санта» сопровождает новогодние корпоративы и вечеринки в больших компаниях. А значит, вручать подарок чаще всего приходится малознакомому (а порой и вовсе незнакомому) человеку. Осложняет поиски и ценовое ограничение — чаще всего презент не должен стоить дороже 1 000–1 500 рублей.

Чтобы вы не мучились муками выбора, редакция The Village вспомнила несколько не самых очевидных, но приятных сюрпризов, которые придутся по душе любому.