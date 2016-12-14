Текст: Ирина Мельникова

На следующей неделе в Москве заработают елочные базары, на которых можно будет обзавестись живой елкой, искусственные же продаются практически во всех магазинах уже с середины ноября. Мы спросили у декоратора-флориста Ирины Мельниковой, как определиться с подходящим деревом и выбрать по-настоящему качественную ель.

Искусственная или живая?

Главный вопрос, из-за которого любители искусственных новогодних деревьев ссорятся с теми, кто предпочитает живые, — экология. Одни считают, что вырубать такое количество елей каждый год, чтобы они постояли в квартирах пару недель, негуманно.

Другие уверены, что один завод по производству искусственных деревьев наносит окружающей среде гораздо больший вред, чем вырубка выращенных специально для праздника настоящих. Получается, что в целях сохранения экологии Новый год лучше не праздновать вовсе, но мы такой вариант все-таки не рассматриваем.

И у живой, и у искусственной ели есть свои преимущества и недостатки. Главная прелесть настоящей елки — запах и атмосфера лесной сказки, которую она приносит. Ничто не сможет сымитировать эти непередаваемые моменты. Но есть и минусы. Живая елка требует ухода. Если вы хотите, чтобы она простояла подольше, то ее придется поставить в емкость с песком и постоянно поливать и опрыскивать. Иначе ель засохнет и быстро осыплется. Впрочем, иголки дерево все равно будет терять.

И это еще один минус — их придется убирать. Кроме того, настоящую новогоднюю елку нужно покупать каждый год. А это довольно затратно. Но зато не надо думать, где ее хранить весь остальной год.

Искусственную ель вы покупаете один раз на много лет вперед. Ухода она не требует, какой-то специальной емкости — тоже. Поэтому ее можно размещать хоть на потолке. Специальную уборку, чтобы избавиться от иголок, проводить не понадобится. Минусов получается два: елку придется собирать, разбирать и хранить, и она не будет пахнуть так же, как настоящая, даже если вы опрыскаете ее специальным ароматизатором.

Как выбрать размер ели?

После того как вы взвесили все за и против и выбрали подходящий вашему образу жизни вариант, самое время подумать о том, какого размера будет ваше дерево. Конечно, на Новый год хочется ель побольше и понаряднее, но не забывайте, что вы ограничены помещением. В магазине или на елочном базаре большое открытое пространство, там даже трехметровая ель будет казаться не слишком большой.

Но когда вы принесете ее в среднестатистическую квартиру, то обнаружите, что главное новогоднее украшение заняло собой абсолютно все пространство. Чтобы этого не произошло, я рекомендую заранее определиться с местом, где будет стоять дерево, и здраво оценить (а лучше — измерить рулеткой) размер помещения. В загородном доме и больших квартирах с высокими потолками можно разгуляться, а вот для типовой квартиры я бы рекомендовала дерево высотой один метр (максимум 1,5 метра).

Как выбрать живую ель?

Главное — не спешите, выбирая елку. Лучше одевайтесь на елочный базар потеплее и приходите на него, пока на улице еще светло. Так вы сможете пристально рассмотреть все деревья и выбрать лучшее. В первую очередь определитесь с деревом, подходящим вам по размеру и форме. Потом внимательно осмотрите иголки. Их цвет должен быть сочным, они не должны отваливаться при прикосновении. Аккуратно согните несколько веток — проверьте, упругие ли они и не ломаются ли. Сухое ломкое дерево рискует не дожить до праздника и вместо радости принесет только хлопоты. В целом важно, чтобы дерево выглядело свежим и здоровым. Без признаков плесени и паразитов.

Избегайте проблем с законом. Купив елку, не забудьте взять у продавца чек. Если чека не будет, а вас остановит полиция, вы не сможете доказать, что купили ель, а не срубили по-браконьерски в ближайшем лесу или парке. Это серьезное нарушение, за которым в преддверии Нового года очень следят.

Как выбрать искусственную ель?

Я бы порекомендовала в первую очередь обратить внимание на два фактора: отсутствие неприятного запаха и пожароустойчивость. На таких вещах все-таки лучше не экономить. Хорошая елка, которая прослужит семье не один год, не должна пахнуть никакой химией. Важно, чтобы она была сделана из качественных материалов, а на упаковке было написано, что они огнеупорные. Дальше действия покупателя искусственной ели почти не отличаются от действий покупателя натуральной. Дерево нужно потрогать, посгибать ветки, проверить, не осыпаются ли иголки. Если все хорошо, попросите продавца показать, сколько места занимает дерево в разобранном виде (в коробке), чтобы оценить, есть ли у вас место для его хранения.

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