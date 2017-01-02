Гид The VillageЛучшие квартиры 2016 года
Крошечные или просторные, в стиле лофт или образцы скандинавского дизайна, с элементами советского быта или суперсовременные — вспоминаем самые интересные выпуски рубрики «Квартира недели»
Лофт в сталинском доме
с элементами советского дизайна
Вещи из советского прошлого, неоновые вывески и трехметровый стол в просторной московской квартире в Краснопресненском районе Москвы.
Уютная квартира
с коллекцией советского дизайна
Геолог Егор Красинский решил соединить в одной небольшой квартире несколько эпох и дать вторую жизнь советским раритетам. Культовые предметы дизайна не просто занимают место в пространстве, но с честью выполняют свои основные функции.
Квартира с антикварной мебелью в высотке на Котельнической
Квартира дизайнера Ольги Кондратовой расположена в боковом корпусе знаменитого дома на Котельнической набережной. Ольга самостоятельно работала над проектом квартиры. Первоначальная планировка была неудачной, и квартира напоминала классическую коммуналку: шестиметровый коридор, небольшая кухня и комнаты, выходящие на одну сторону.
Просторная квартира
с отсылками к советскому авангарду
Большая гостиная, подчеркнутый аскетизм и мебель советской эпохи в трехкомнатной квартире в Басманном тупике.
Лофт на «Тульской»
в здании старинной кожевенной фабрики
Квартира расположена в отреставрированном здании бывшего кожевенного завода товарищества «М. Демент и сын» 1869 года постройки. Одна из стен здесь — оригинальная кирпичная кладка конца XIX века. Когда Дарья Тимошина, будущая хозяйка, увидела ее, то сразу поняла, что хочет купить именно это помещение.
Жилое пространство в арке дома на Русаковской набережной
Пространство, которое архитекторам Андрею Свиридову и Арсению Афонину предстояло превратить в квартиру, едва ли можно было назвать жилым. Помещение сложной формы располагается в арочном проеме «сталинки» на берегу реки Яузы и раньше выполняло роль художественной мастерской.
Загородный дом с мужской и женской спальнями
Просторный двухэтажный дом в современном стиле для семейной пары начинал строиться фактически в открытом поле: это было одно из первых зданий в новом коттеджном поселке. Изначально его владельцы выбрали типовой проект, а уже после окончания строительства, когда пришло время заняться внутренним ремонтом, приняли решение изменить и внешний вид постройки.
Просторная квартира с винтажной мебелью для большой семьи
Мебель по эскизам дизайнеров, предметы советского быта и произведения современных художников в светлом интерьере. Для работы над проектом пригласили Светлану Озерову и Наталью Юнг. Им предстояло разместить на 130 квадратных метрах три полноценные спальни, гостиную, кухню, два санузла и гардеробную.
Небольшая квартира с продуманной инженерией
Хозяева хотели получить простой, но функциональный интерьер и разместить на небольшой площади все необходимое для жизни. Кроме того, в приоритете было использование экологичных и природных материалов.
Светлая квартира в сталинском доме на Преображенке
До ремонта квартира была двухкомнатной со стандартной планировкой: изолированные вытянутые комнаты выходили в темный коридор. Дизайн-бюро предложило вариант, при котором квартира становилась трехкомнатной с небольшой спальней, детской и гостиной, совмещенной с кабинетом.
фотографии: обложка, 3, 4, 5, 9 - Катя Закливенец, 1 – Егор Рогалев, 2 – Яся Фогельгардт, 6 – Дима Цыренщиков, 7 – Михаил Степанов, 8 – Алена Винокурова, 10 – Рената Гарипова
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