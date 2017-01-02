Просторный двухэтажный дом в современном стиле для семейной пары начинал строиться фактически в открытом поле: это было одно из первых зданий в новом коттеджном поселке. Изначально его владельцы выбрали типовой проект, а уже после окончания строительства, когда пришло время заняться внутренним ремонтом, приняли решение изменить и внешний вид постройки.