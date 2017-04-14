MSGM

Купить: Farfetch, 21 882 рубля

Бренд MSGM — это микс, состоящий из отрешенности миллениалов и итальянского дизайна с его традициями и устоями. В этом году марка привлекла к себе особое внимание фэшн-сообщества, дополнив весенне-летнюю коллекцию в стиле спорт-шик буквально идеальной парой кроссовок. В них отлично все: материал, футуристический дизайн, расцветка, внутренний носок (это правда удобно), силуэт и легкий налет премиальности. Изначально модель позиционировалась как женская, но кто сейчас ориентируется на гендерные стереотипы?

Эту пару легче всего комбинировать с юбками в спортивном стиле и укороченными брюками, а смельчаки могут ориентироваться на лукбук марки и носить в сочетании с брюками клеш с глубокими разрезами.