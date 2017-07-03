Три года назад Чип Берг, СЕО Levi’s, опубликовал «Манифест грязных джинсов». Он выяснил, что на джинсы при стирке раз в неделю за два года в среднем расходуют 3,5 тысячи литров воды, и призвал покупателей стирать свои джинсы как можно реже. К тому же CEO Levi’s уверяет: чем реже вы их стираете, тем дольше они прослужат. За заявлением последовал личный пример Берга, который год не стирал свои джинсы, периодически просто освежая их в морозилке. Джинсы в морозилке — это такой известный анекдот про то, как холод якобы убивает вредные бактерии, скопившиеся на дениме во время носки. Потребительская мифология по части ухода за джинсами вообще полнится самыми разными ухищрениями. Кто-то готовит самодельные чистящие средства из эфирного масла, воды и соды, кто-то орошает любимые джинсы белым уксусом или водкой из пульверизатора. Со времен манифеста Чипа Берга утекло немало воды (примерно 5,2 тысячи литров с каждых джинсов, если верить его же расчетам), а как часто нужно стирать джинсы и какие из средств для ухода за денимом действительно смогут продлить ему жизнь, понятнее не стало. Разбираемся и развенчиваем мифы о джинсах, которые последнее время тиражируют с энтузиазмом неофитов тоталитарных сект, вместе с авторами блога Denimhead.

Владимир Кожевников основатель Denimhead Константин Кочетков главный редактор Denimhead

Когда стирать

Стирайте джинсы своевременно. Это не редко и не часто, а именно тогда, когда вещь требуется привести в надлежащее гигиеническое состояние. Если ваши джинсы не требуют стирки спустя год — отлично. Если же спустя месяц-другой вещь явно нуждается в водных процедурах, не слушайте фриков и религиозных фанатиков, аккуратно постирайте вещь, ничего ужасного с ней не произойдет.

Если стараться не частить со стирками, достаточно на ночь вешать джинсы на свежем воздухе — это вполне рациональный и естественный способ. Плюс вашей любимой затертой модели хотя бы на день-другой можно давать отдых, чередуя с другими джинсами (наверняка у каждого любителя в гардеробе не одни джинсы).

Как стирать

Стандартные джинсы с постобработкой довольно просты в обслуживании. Дело в том, что такой деним не требует усадки, а краситель индиго из них уже вымыт по максимуму, искусственная история нанесена стирками с пемзой, потертости сделаны наждачкой, пескоструем и тому подобным. Такие джинсы достаточно просто стирать по мере необходимости, учитывая рекомендации на этикетке, застегнув застежку-молнию или болты и вывернув их наизнанку. Делать это очень желательно при машинной стирке, чтобы снизить трение между лицевой стороной джинсов и барабаном стиральной машины. Все-таки это может отражаться как на деталях, так и на самом материале.

Совсем другое дело — джинсы из нестираного денима. Существуют тонкости в их усадке и особенности стирки — с учетом того, что их обладатель заинтересован в получении по-настоящему индивидуального экземпляра. Все это неразрывно связано именно со свойствами красителя индиго, и определенные знания здесь очень полезны.

Если вы посадили на такую пару пятно, однозначно не стоит сразу же пытаться оттереть его с помощью воды, поскольку можно протереть довольно некрасивое высветленное пятно, с которым просто придется смириться. Лучше дождаться, когда оно подсохнет и аккуратно (без излишних усилий, иначе результат будет аналогичен) стереть щеткой. В любом случае можно сделать внеочередную стирку, которая гарантированно избавит от пятен.

Из общих советов — избегайте горячих режимов машинной стирки (60 градусов — это предел, а лучше не более 40). В противном случае от температуры может повредиться кожаный патч (известны случаи его полного разрушения), да и цвет может стать несколько светлее, чем хотелось бы, а это критично, если вы стремитесь к максимально контрастному фейдингу (потере цвета в местах сгибов и на карманах по мере длительного износа. — Прим. ред.). Если стираете в машине, лучше не использовать отжим — редко, но иногда в результате можно получить некрасивые и неестественные высветленные заломы денима, которые выглядят не самым лучшим образом.

Стоит помнить, что первоначальный цвет сохранить вряд ли получится в любом случае. В классическом виде индиго не является стойким красителем. У некоторых производителей существуют специально окрашенные джинсы, чтобы индиго сохранялось как можно дольше, однако такие джинсы почти не дают фейд. Если он вам не так важен, как долгий срок службы самого изделия, постарайтесь выполоскать крахмал, которым покрыт необработанный деним, по максимуму. Джинсы гораздо быстрее станут мягкими и комфортными (даже тяжелые Oni Denim или Iron Heart). Более мягкий деним меньше протирается, а фейд в любом случае будет проявляться.

Какие средства использовать

Использование каких-то специальных средств для стирки необработанного денима — это вопрос личного выбора каждого, и здесь не может быть каких-то строгих правил. Кто-то стирает джинсы обычным бытовым порошком, не содержащим отбеливателей, кто-то обычным хозяйственным мылом, кто-то желает погрузиться в тему более глубоко и действительно покупает специальные средства для стирки денима. Основная цель здесь — по возможности максимально сохранить цвет индиго в незатертых местах для создания контраста (это не считая получения после стирки чистой и гигиенически приемлемой вещи).

Некоторые производители джинсов предлагают собственные моющие средства. Например, известная японская компания Momotaro Jeans предлагает средство SZ-001 Jeans Detergent, основанное на экстракте пальмового масла. Кроме удобства самой стирки (требуется всего 30 миллилитров жидкости на один раз), постиранные джинсы приобретают приятный персиковый запах, чем ни хозмыло, ни обычный порошок похвастаться, мягко говоря, не могут. Приобрести такое средство можно на японской торговой площадке Rakuten.

Такое средство не редкость и у одного из старейших производителей японских джинсов — компании Denime. Специальное моющее гипоаллергенное средство Laundry Detergent (D011E-4099-141) эффективно отстирывает изделие, при этом удерживая сам краситель от излишнего вымывания. Купить его можно в популярном японском магазине Denimio. Кстати, такими средствами можно стирать не только джинсы, но и любые другие вещи, цвет которых требуется сохранить.

У Samurai Jeans есть фирменное мыло Kaminari (Thunder) Soap, сделанное всего из трех компонентов: воды, соевого масла и каустической соды. По заявлению производителя, это идеальное джинсовое мыло, эффективно удерживающее цвет. Из недостатков — достаточно специфический запах. Есть такое мыло в интернет-магазине Okayama Denim.

Перечисленные средства предназначены для людей не чуждых энтузиазму, экспериментам или деним-пуристов, стремящихся получить максимальный результат. Но все-таки носить те же Momotaro c символикой персика, которые еще и будут пахнуть соответственно, наверное, довольно приятно.

На упаковках всех моющих средств, как правило, указана необходимая дозировка, ее и стоит придерживаться. Однако независимо от того, стираете вы мылом, порошком или специальным средством, стоит тщательно выполаскивать джинсы. Это очевидная и естественная процедура, применимая и для другой одежды.

Главный совет

Наконец, старайтесь руководствоваться логикой и здравым смыслом. Необработанный деним достаточно многолик, вы можете добиваться контраста, а можете почти выбеливать свои джинсы стирками — все зависит от вашего личного взгляда на предмет. Деним — это холст, на котором будет отражаться ваша собственная история жизни. Собственная история не нуждается в каких-то догмах и навязанных извне стереотипах и жестких правилах.

Джинсовые мифы

Необработанный деним обязательно надо брать на два размера больше (большинство производителей делают джинсы с запасом под усадку или представляют возможность выбора none wash или one wash, а вообще надо внимательно изучать размерные таблицы конкретной модели).

Такие джинсы непременно надо усаживать и стирать только на себе, чтобы было по фигуре (такое действительно массово практиковалось, но во времена ковбоев, когда размеров делалось гораздо меньше).

Джинсы с застежкой-молнией — неправильные, ее обязательно перекосит во время усадки (такие производители, как The Flat Head, Samurai, Momotaro, Japan Blue ничего об этом не знают и делают отличные джинсы на зиппере; это точно такая же аутентичная деталь классических джинсов, как и болты).

Тяжелый деним отлично сохраняет тепло зимой (тяжелый деним неплохо защищает от ветра, а в сильный мороз гораздо эффективнее сочетать термобелье и джинсы независимо от их плотности).

Качественный деним делается только из длинноволокнистого хлопка (качественным может быть деним из самого различного хлопка: из хлопка с длинным волокном хорошо получается ровный мягкий деним, из хлопка с коротким волокном лучше выходит slubby-деним с неоднородной текстурой, еще существуют миксовые варианты ничем не хуже).

Фотографии: обложка – rosinka79 - stock.adobe.com, 1 , 2 – Arnut - stock.adobe.com, 3 – JONATHAN - stock.adobe.com