Новый каталог IKEA выполнен в самых актуальных в сезоне 2017/2018 цветах по версии института цвета Pantone. Дизайнеры IKEA использовали такие оттенки, как Shaded Spruce («Тенистая ель») — это сочетание сине-зеленого напоминает густой мох и морские водоросли; Ballet Slipper («Пуанты» или «Балетная туфелька») — это бледно-розовый, иногда он переходит даже в грязно-розовый, но от этого совсем не теряет своей привлекательности; Butterum («Масляный») — в каталоге ИКЕА он воплотился в различных оттенках терракотового. И много-много синего. Чуть светлее, темнее или гуще. Очень красивый и глубокий цвет.

Я советую обратить особое внимание на текстиль. Посмотрите, как много вещей из бархата: гардины разных цветов, декоративные наволочки, пледы. Бархат сейчас на пике моды не только в дизайне, но и в прет-а-порте. Пиджаки, юбки, обувь. Поэтому, если вы хотите обновить не только гардероб, но и свой дом, не проходите мимо бархатного текстиля — это довольно экономичный способ вдохнуть новую жизнь в интерьер. Особенно актуально это делать перед зимой: бархатные вещи добавят тепла в интерьер.

Если вы хотите полностью поменять интерьер, присмотритесь, как оформлены стены: цвета, фактуры, декоративные элементы. Все подобрано с большим вкусом и стилем. Это не просто фон к мебели, а специально подобранные краски. В этом плане каталог станет ориентиром для тех, кто делает ремонт своими силами.