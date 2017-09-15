Гид The VillageДизайнеры — о том, чем хорош и плох новый каталог IKEA
Какие идеи взять на вооружение и за чем ехать в магазин
На прошлой неделе IKEA запустила масштабную рекламную кампанию «Такого дома вы не видели!» и анонсировала новый каталог на 2018 год. Главная новость — бумажного каталога, этой интерьерной библии с кучей интересных и практичных решений по обустройству дома, хранению и декору, которую счастливчики доставали из почтовых ящиков, а остальные искали в магазинах, больше не будет. IKEA окончательно и бесповоротно ушла в диджитал-пространство: теперь каталог можно просмотреть онлайн или скачать для различных устройств. The Village узнал у дизайнеров, что они думают о новом сезоне в IKEA и какие тренды стоит взять на вооружение.
Виктория Золина
дизайнер, студия Zi-Design
Новый каталог IKEA выполнен в самых актуальных в сезоне 2017/2018 цветах по версии института цвета Pantone. Дизайнеры IKEA использовали такие оттенки, как Shaded Spruce («Тенистая ель») — это сочетание сине-зеленого напоминает густой мох и морские водоросли; Ballet Slipper («Пуанты» или «Балетная туфелька») — это бледно-розовый, иногда он переходит даже в грязно-розовый, но от этого совсем не теряет своей привлекательности; Butterum («Масляный») — в каталоге ИКЕА он воплотился в различных оттенках терракотового. И много-много синего. Чуть светлее, темнее или гуще. Очень красивый и глубокий цвет.
Я советую обратить особое внимание на текстиль. Посмотрите, как много вещей из бархата: гардины разных цветов, декоративные наволочки, пледы. Бархат сейчас на пике моды не только в дизайне, но и в прет-а-порте. Пиджаки, юбки, обувь. Поэтому, если вы хотите обновить не только гардероб, но и свой дом, не проходите мимо бархатного текстиля — это довольно экономичный способ вдохнуть новую жизнь в интерьер. Особенно актуально это делать перед зимой: бархатные вещи добавят тепла в интерьер.
Если вы хотите полностью поменять интерьер, присмотритесь, как оформлены стены: цвета, фактуры, декоративные элементы. Все подобрано с большим вкусом и стилем. Это не просто фон к мебели, а специально подобранные краски. В этом плане каталог станет ориентиром для тех, кто делает ремонт своими силами.
Кресло «Страндмон»
Цена: 14 999 рублей
В тканях IKEA появились растительные принты, популярные уже не первый год в мире дизайна. Кроме кресла с листьями папоротника, в магазине можно найти наволочки и подушки с таким же принтом. Это сочетание цветов здорово освежает интерьер.
Органайзер «Мюрхеден»
Цена: 1 299 рублей
Настенный органайзер можно использовать для декора пространства. Я развешиваю на таком подборки для вдохновения, эскизы и чертежи. Вы же можете сделать себе сменную экспозицию с рисунками или фотографиями.
Светильник «Стокгольм 2017»
Цена: 5 999 рублей
Эта настольная лампа привлекает винтажным дизайном и отсылает к теме Mid-century. Хромовая поверхность будет отражать поверхности и цвет окружающего ее интерьера. Это очень интересная и достойная вещь для декора.
Руслан Кирничанский
архитектор, автор проекта «Дневник архитектора»
Каталог и новинки 2018 года шокировали — настолько это необычно, неожиданно и круто. Главное достижение новой коллекции в том, что в компании полностью ликвидировали пресловутое клише с негативным оттенком «снова мебель из „Икеи“», которое можно часто встретить в комментариях к дизайн-проектам квартир. Дизайнеры выбирают товары IKEA за лаконичный дизайн и компактные размеры. Проблема в том, что стеллажи и диваны приелись: сейчас они стоят буквально в каждой пятой квартире, и их легко опознать. Но так как аналогов, близких по качеству и доступности, просто нет, то знакомые варианты мебели повторяются в проектах разных дизайнеров.
В этом году компания предлагает максимально широкий ассортимент за свою историю — с помощью товаров IKEA можно создать интерьер в абсолютно любом стиле, не только скандинавском. Из интересных трендов я отмечу новый цвет — розовый, который встречается как в мебели, так и в декоре. Причем это не кричащий цвет одинокой Барби, а благородный дымчатый оттенок. Розовый такого качества способен вписаться в любой интерьер и не стать в нем инородным элементом. Вообще цветовая палитра в новой коллекции на порядок выше: теперь это хорошо подобранные сложные оттенки, а не простые решения. С другой стороны, цвет перестал быть универсальным, и есть риск, что он не всегда будет совпадать с задумкой интерьера.
Ольга Митник
архитектор-дизайнер, Pallage Studio
Несмотря на то что изначально продукция IKEA воспринималась как мебель со скандинавской стилистикой, простая и недорогая, компания активно разрабатывает предметы интерьера, в которых можно отследить общемировые тренды дизайна. Девиз этого года — «Такого дома вы еще не видели!» — на мой взгляд, оправдал себя на миллион процентов.
Отдельно стоит отметить то, что IKEA использует самые актуальные цвета для своих аксессуаров. Изумрудные оттенки, глубокие синие и бирюзовые цвета. Бархат. Тропические листья растительные орнаменты, богатство узоров и текстур. Пыльный розовый — воздушный, легкий, как взмах крыльев птиц. Очень девичий, но не пошлый. Оттенки горчичного в сочетании с темными тонами (осенняя зелень и свинцовый серый) и цвет денима.
Что из новинок привлекло мое внимание?
Модульный диван в соавторстве с Томом Диксоном
Очень просто и круто. Я люблю трансформируемые и многофункциональные вещи. Отлично подойдет и для квартиры, и для коммерческого интерьера. Диван, кушетка, кровать, рабочее место — все в одном.
Сейчас можно найти такие вкусные глубокие цвета и текстуры. Такие подушки будут шикарно смотреться в интерьере с большим бюджетом, и никто даже не подумает, что это IKEA. И мне кажется, что это круто.
Ретростилистика сейчас актуальна, но зачастую найти подходящие аксессуары и детали, чтобы они были стильными, но при этом подходили современному интерьеру, тяжело. Этот изящный смеситель — определенно хорошее решение.
Анна и Михаил Кошелевы
дизайнеры, студия Happy Station
Новый каталог IKEA — это всегда событие. Но одно дело — каталог, и другое — то, что есть в магазине. Видимо, в компании гонятся за ценой, из-за чего в ассортименте появляются вещи, которые по качеству и, самое удивительное, внешнему виду вполне можно встретить в разделе товаров для дома в «Ашане». Уходят из ассортимента вещи, которые были годами. Осталось совсем мало симпатичных дверных ручек, на замену металлу приходит пластик, да еще и не очень эргономичных форм. Больше нет деревянных жалюзи — только бумажные. Несколько лет назад мы вполне могли купить белые спотовые светильники: в IKEA они были хорошего качества и отлично вписывались в разные интерьеры. Да, в новом каталоге появилась парочка спотов, но до этого их не было несколько лет. Люстры или становятся почти полностью из бумаги, или неотличимы от ассортимента «Леруа Мерлен».
Сам каталог, конечно, выглядит здорово и по-прежнему показывает, как сделать дом уютным. Но в этом году IKEA сделала спецпроект с актерами театра и, видимо, дизайнерами. И вот тут плохо практически все. И «Гэтсби», переселенный из викторианского интерьера с элементами только появившегося ар-деко в хорошую ванильную гостиницу в Ярославле, и кровать с видом на шкаф у Булгакова, и психоделичные обои. А раздел «Высокий стиль — низкие расходы» не просто смущает привыкшего к белым стеночкам и минималистичным тумбам обывателя, а ошарашивает его. На мой взгляд, эта «роскошь за небольшие деньги» — худшее, что могло произойти с компанией. Поэтому, пожалуйста, верните нам ту IKEA, которую мы все любили.
Фотографии: IKEA
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