В околоинтерьерных журналах постоянно пишут о сезонных цветовых трендах от Pantone и втором дыхании интерьерных стилей прошлого столетия (например, о мебели midcentury или ретростилистике). Между тем параллельно развиваются иные тенденции — они не носят массового характера, но регулярно прослеживаются в коллекциях. Дизайнер Екатерина Елизарова рассказала The Village о нескольких подобных трендах, основанных на тактильных ощущениях в первую очередь, и выбрала по паре предметов для каждого.

Дематериализация

Тренды всегда являются отражением явлений, относительно недавно ставших частью повседневной жизни. В прошлом году мы наблюдали неожиданный всплеск интереса к технологии дополненной реальности благодаря игре Pokémon Gо и приложению Snapchat. Сегодня уже можно смело говорить о взаимопроникновении виртуального и материального миров до той степени, когда не всегда легко определить, где проходит граница между ними. Пока цифровые технологии расщепляли мир осязаемого, дизайнеры мебели и интерьера также стирали границы реальности, в результате чего сформировался новый тренд — дематериализация.

Стул Twig 4 от Nendo

ciatdesign.com

Студия Nendo пошла по стопам Сальвадора Дали и разработала стул, который словно запечатлен в процессе прорисовки художником — как будто кто-то нажал на паузу при просмотре сюрреалистичного мультфильма.

Ваза Norma для Verreum

verreum.com

На первый взгляд кажется, что эта ваза свободно левитирует над поверхностью. Но секрет фокуса раскрывается очень просто: достаточно присмотреться — и становится понятно, что интересный визуальный эффект достигается за счет прозрачного стеклянного основания.

Металлик

Металлические покрытия преображают пространство подобно кривому зеркалу: отражают окружающий мир, искажая пропорции интерьера, добавляют глубины и объема. На металлизированной поверхности происходит удивительная игра света и тени, сквозь которую будто просматривается иное, загадочное измерение. Такие предметы приглашают к активному взаимодействию — поиграть со своим причудливым двойником в зазеркалье.

Светильник Mirror Ball, Tom Dixon

tomdixon.net

Зеркальные шары — один из самых узнаваемых продуктов Тома Диксона, прообразом для них стали шары диско и космический шлем. Такой светильник легкий, но прочный; он отражает окружающий интерьер и дает мягкий свет, направленный вниз.

Табурет Wave, Dan Yeffet и Lucie Koldova

danyeffet.com

Концентрированный металлик — именно так можно описать табуреты Waves, разработанные дизайнерами Дэном Йеффетом и Люси Колдова. Ни ножек, ни спинок — только цельный кусок преломленного пространства.

Ручная работа

В цифровую эпоху автоматизированные производства получили беспрецедентный доступ к кошельку потребителя: оригинальные предметы, только вошедшие в моду, быстро попадают на конвейер, быстро находят потребителя, быстро оказываются у него дома — и практически сразу теряют свое очарование. В поисках аутентичности потребитель неизбежно приходит к осознанию ценности ручной работы. Кроме того, ручной труд — это традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, символ стабильности в мире, где стираются границы между реальным и виртуальным.

Светильник Andromeda, Matlight Milano

matlight-milano.com

Светильники Andromeda состоят из мраморного основания и двух колб — металлической и латунной. Все три элемента изготавливаются и собираются вручную мастерами итальянской фабрики.

Кресло Baron, Giorgetti

internionline.it

Дизайнер взял за основу классическую форму офисного кресла, сделал линии более плавными и избавился от углов. Каркас кресла изготавливают из цельного куска черного ореха.

Матовый черный

Горожане, уставшие от интерактивности окружающего мира, от его информационной загрязненности и шума, все чаще выбирают матовые поверхности. В отличие от глянца, матовый предмет не отражает пространства, не приумножает его суетливость — напротив, он все вбирает в себя. Особенно в этом преуспел матовый черный — настоящий цвет-интроверт, который сам формирует облик интерьера, привнося в него четкий графичный акцент.

Кресла Twins, Mut Design

archiproducts.com

По словам дизайнеров, Twins — это пара кресел-близнецов, каждое из которых обладает собственным характером. Матовый эффект достигается особой материей обивки, разработанной специально для этого проекта.

Кувшин Cloth, Nichetto Studio

nichettostudio.com

3D-печать позволила дизайнеру Луке Никетто создать обтекаемую форму, цельный сосуд, поверхность которого не прерывается ни швами, ни стыками. Матово-черный фарфор получается нескользящим, но тягучим, что добавляет ему как визуальной, так и тактильной привлекательности.

Ирония

Новое поколение потребителей не любит официоза и относится к жизни с большей непринужденностью, чем их предшественники. Им свойственны открытость к экспериментам, эмоциональным акцентам и даже к самоиронии в обустройстве личного пространства. Поэтому неудивительно, что продолжает набирать обороты соответствующий тренд в мебели и аксессуарах: fun, или просто ирония. В таком дизайне основные функции отходят на задний план, уступая место эмоциональной составляющей. Если раньше такие предметы были признаком чудаковатости их обладателя, то сегодня их можно найти уже чуть ли не в каждом доме.

Столик Bonbon, Verreum

verreum.com

Столы-конфетки. Веселые, яркие, нетривиальные, да еще и интерактивные — благодаря металлизированному покрытию.

Стул Ribbon Chair, Qeeboo

archiproducts.com

Эти стулья «из ленточек» предназначены для тех, кто не прячет сердце за толстой кожей. Они являются своего рода манифестом чувственности, поэтому требуется определенная смелость, чтобы сделать их частью своего дома.

Обложка: INTERNI