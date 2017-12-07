Гид The VillageКуда идти за подарками: 17 главных новогодних ярмарок
«Эскимо-фест», «Вкус бумаги», винтажный маркет во дворце и другие
Если идей, что подарить друзьям или знакомым, нет, отправляйтесь на рождественские ярмарки из нашего списка: в нем есть и те, что откроются всего на день, и те, что проработают до 30 декабря.
Новогодний арт-базар в The Loft Club
Когда: 1–28 декабря, 11:00–21:00
Где: Духовской пер., 17, стр. 1
До конца декабря двухэтажный шоу-рум мебельной мастерской ArtHunter превратится в большую ярмарку новогодних подарков. Здесь можно будет найти интересные предметы декора, мебель, керамику ручной работы, товары для детей и другие вещи, сделанные молодыми российскими дизайнерами, постоянными участниками больших мероприятий типа «Ламбада-маркета» или Helpers Bazar.
Фестиваль Wool Market на «Флаконе»
Когда: 9 декабря, 12:00–20:00
Где: ул. Большая Новодмитровская, 36
Очень уютный и по-настоящему зимний фестиваль, который будет интересен не только тем, кто вяжет, но и всем, кто ищет шерстяные подарки для друзей или родных. На трех этажах пространства Cube будут продавать интересные дизайнерские вещи, натуральную пряжу, керамику и домашний декор, а в кафе на первом угостят необычными десертами.
«Эскимо-фест» на «Хлебозаводе»
Когда: 9–10 декабря, 12:00–21:00
Через дорогу, на территории «Хлебозавода», стартует новогодний «Эскимо-фест». В программе — garage sale, маркет новогодних подарков с винтажными украшениями и милыми аксессуарами, творческие мастерские для детей и брауни с перцем чили и виски на фуд-корте. Тема фестиваля — жизнь в стиле диско, поэтому для гостей в пайетках и блестках будут скидки.
«Душевная Москва» на «Душевном базаре»
Когда: 10 декабря, 11:00–19:00
Где: ул. Ильинка, 4
«Душевный Bazar» — это крупнейшая ярмарка, которая объединяет около 100 благотворительных фондов и проектов: здесь можно будет не только выбрать хорошие подарки, но и помочь другим — деньгами или своим временем. На площадке «Душевной Москвы» будет огромная елка, танцевальные флешмобы, детские мастер-классы, живая музыка и куча интерактива — от спортивных состязаний до интересных квестов.
Free market & charity shop на «Хлебозаводе»
Когда: 10 декабря, 12:00–19:00
В воскресенье пройдет еще одно благотворительное мероприятие: в пространстве Moscow Flower School на территории «Хлебозавода» за символическую цену можно будет купить классные вещи местных дизайнеров. Средства, которые удастся собрать, пойдут помощь проекту Dark Horse (в приют для животных в Печатниках и в детский дом в Смоленской области). Также будет работать фримаркет — место, куда можно принести ненужные вещи в хорошем состоянии и обменять их на что-то нужное. Смысл маркета — в сокращении потребления и бережном отношении к ресурсам Земли, что важно, конечно, не только в Новый год.
Благотворительная ярмарка в культурном центре ЗИЛ
Когда: 10 декабря, 12:00–18:00
Где: ул. Восточная, 4, корп. 1
В центре ЗИЛ устраивают хороший праздник и сбор средств для детского хосписа «Дом с маяком». Дети, подопечные хосписа, целый год готовились к ярмарке вместе с родными: делали сувениры и подарки, которые можно будет купить на ярмарке. Еще в программе — научный лекторий, мастерские, бьюти-корнер и вкусная еда.
Маркет WonderSpace на «Красном Октябре»
Когда: 10 декабря, 12:00–00:00
Concept Market оккупирует в воскресенье клуб Gipsy: кроме самого маркета, где можно будет найти концептуальные вещи из разных коллекций, здесь заработает несколько тематических зон: «Фэшн», «Красота», «Стиль» и «Дети». Подробности о работе каждой есть на странице мероприятия. Еще гостей ждет рождественский пунш и легкие закуски, огромный бассейн с шариками, хорошая музыка и вечеринка, в которую маркет превратится после десяти вечера.
Итальянская рождественская ярмарка на «Хлебозаводе»
Когда: 15–17 декабря, 11:00–21:00
В пространстве «Ангар» Italian Week Festival проведет ежегодную ярмарку, где можно будет купить не только необычные подарки (например, органическую косметику или традиционные сувениры), но и вкуснейшие итальянские деликатесы к новогоднему столу. Резиденты Italian Week накормят посетителей настоящей пиццей и пастой, а еще будет национальная музыка, конкурс детских рисунков, интересные встречи и беседы на итальянском.
Фестиваль «Дуняша! Маркет» в Artplay
Когда: 15–17 декабря, 12:00–20:00
Где: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7
«Дуняша! Маркет» называют главной ярмаркой новогодних подарков: здесь можно найти одежду и украшения молодых дизайнеров, сладкие сувениры, керамику и игрушки ручной работы, предметы интерьера и стильные аксессуары. В программе феста — 15 мастер-классов, живая музыка, атмосферные декорации, бесплатные коктейли, дерево желаний и буккроссинг.
Рождественский маркет Made in Scandinavia
Когда: 16 декабря, 12:00–18:00
Где: ул. Таганская, 31/22
В Scandinavia Club на Таганке устраивают тематическую вечеринку: на ярмарке — только скандинавские бренды: яркие рюкзаки Kånken, посуда и кухонные аксессуары Moomin, Bloomingville, книги североевропейских авторов и сказочников на русском языке. А еще глёг, булочки с корицей, шведский чай и розыгрыш призов.
Happy Market в культурном центре ЗИЛ
Когда: 16–17 декабря, 12:00–20:00
Где: ул. Восточная, 4, корп. 1
Еще одна ярмарка в культурном центре ЗИЛ — на этот раз на целых два дня: резиденты маркета привезут новогодний декор, дизайнерскую одежду и украшения, натуральную косметику и посуду ручной работы, рождественские пряники, детские игрушки и многое другое. А на праздничных мастер-классах можно будет сделать новогодний венок, нарисовать открытку или сшить снеговика.
Рождественские базары «Вокзал» на «Флаконе»
Когда: 16–17 и 23–24 декабря, 11:00–21:00
Очередной маркет на «Флаконе» — от проекта «Базар „Вокзал“». Кроме самого маркета с кучей интересных вещей, подарков и сувениров, тут будет много разных активностей: Гринпис, например, устроит VR-зону, где можно будет побывать в разных уголках Земли, а еще будут лекции о кино и новогодние показы для детей и взрослых.
Принт-маркет «Вкус бумаги» на Винзаводе
Когда: 16–17 декабря, 13:00–21:00
Где: 4-й Сыромятнический пер., 6, стр. 1, Цех Белого
«Цех Белого» на Винзаводе превратится на выходные в галерею тиражного искусства: здесь выставят более 2 тысяч авторских отпечатков работ российских и зарубежных художников, мастерских и печатных студий. На тематических мастер-классах можно будет сделать открытку или первый оттиск своими руками и узнать о нюансах различных техник ручной печати.
Поп-ап-ярмарка «Ламбада-маркет» на Даниловском рынке
Когда: 16–30 декабря, 10:00–21:00
Где: ул. Мытная, 74
«Ламбада-маркет» открывает новогоднюю программу поп-ап-ярмаркой на Даниловском рынке. Целых две недели здесь можно будет найти интересные подарки, декор, украшения и предметы интерьера или подсмотреть необычные идеи для новогодних праздников. В честь открытия в субботу, 16 декабря, днем выступит музыкальное ателье Playtronica — для концерта ей как раз пригодятся фрукты и овощи с прилавков рынка.
«Винтажный маркет» во дворце на Мясницкой
Когда: 17 декабря, 12:00–20:00
Сложно придумать более подходящие декорации для нового «Винтажного маркета», чем дом Черткова — голубой особняк на Мясницкой. В этот раз в маркете будет участвовать больше 100 продавцов и коллекционеров винтажа из Москвы, Питера, Минска и других городов. Сюда нужно идти в первую очередь за нарядами для вечеринок и полной зимней экипировкой: платьями с пайетками, шелковыми кимоно, дубленками-пилотами, цветными шубами и объемными пуховиками. Еще на маркете большой отдел мужских вещей, интересная посуда и предметы интерьера из прошлого века.
Рождественский аукцион Sample в галерее «Триумф»
Когда: 18 декабря, 19:30–23:00
На очередном аукционе Sample можно будет купить (себе или в подарок) картины молодых художников и студентов «Британки», Строгановки, школы Слейда, Голдсмитс и Королевского колледжа искусств. Многие из работ уже выставлялись в галереях и музеях, но их стартовая цена остается доступной — от 2 до 20 тысяч рублей.
Новогодняя ярмарка «Ламбада-маркет» на Трехгорке
Когда: 22 декабря, 14:00–22:00, и 23–24 декабря, 12:00–22:00
Где: ул. Рочдельская, 15, стр. 24
Рождественский маркет «Ламбады» — место, где подарки можно найти абсолютно всем — от родителей и детей до любимого питомца. Цех «Надежда» на Трехгорке отдадут самым интересным брендам и дизайнерам, которые привезут одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель, декор и разные штуки для дома, игрушки, книги и пластинки. Кроме этого, на маркете будет традиционно вкусный фуд-корт с сэндвичами, бургерами, воками, пирогами и легкими напитками и хорошая музыка — организаторы обещают целых три концерта и другие сюрпризы.
Фотографии: обложка, 3, 7 – «Винтажный маркет», 1, 5 – «Ламбада-маркет», 2 – Аукцион Sample, 4 – «Дуняша! Маркет», 6 – «Вкус бумаги»
КомментарииПодписаться