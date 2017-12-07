В воскресенье пройдет еще одно благотворительное мероприятие: в пространстве Moscow Flower School на территории «Хлебозавода» за символическую цену можно будет купить классные вещи местных дизайнеров. Средства, которые удастся собрать, пойдут помощь проекту Dark Horse (в приют для животных в Печатниках и в детский дом в Смоленской области). Также будет работать фримаркет — место, куда можно принести ненужные вещи в хорошем состоянии и обменять их на что-то нужное. Смысл маркета — в сокращении потребления и бережном отношении к ресурсам Земли, что важно, конечно, не только в Новый год.