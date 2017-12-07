Гид The VillageК «сикрет Санте» и не только: Новогодние подарки до 500 рублей
Пенорони, шоперы, значки и уютные мелочи для коллег и знакомых
Хотя до Нового года еще есть время поразмышлять над подарком, корпоративы уже на носу, а значит, пришло время запасаться презентами к «сикрет Санте», сувенирами для коллег и приятными мелочами для многочисленных знакомых. Чтобы не разориться, воспользуйтесь нашей подсказкой с нескучными вариантами до 500 рублей.
Текст
Анастасия Андреева
Значки
Почти беспроигрышный мини-подарок: можно найти что-то подходящее и для коллеги, и для случайного знакомого. А можно вообще запастись сувенирами впрок и носить их в декабре с собой, чтобы точно не оказаться в неловкой ситуации, когда вам сделали подарок, а вы к этому оказались не готовы. Вариантов очень много: от значков Heart of Moscow до экземпляров из коллекций Пушкинского и Третьяковки. Тут и Родченко, и Малевич, и роботы Политеха, и старые автомобили, и разная атрибутика советского времени и 90-х годов.
Шоперы
Примерно там же стоит искать вместительные холщовые сумки, на которые многие переходят в порыве отказа от пластиковых пакетов. Экологично, практично, гендерно нейтрально и вписывается в бюджет. А если добавить 50 рублей, то можно купить и рюкзак из египетской линейки Пушкинского музея, в котором зимой удобно носить, например, коньки, поднимая себе настроение яркой расцветкой.
Аксессуары
В конце концов, и носки не такой уж банальный подарок, если это нескучные носки — например, с бело-зелеными заборами Собянина. А еще можно обратить внимание на зеркальца с картинами Сутина и Бакста, перчатки и даже зонтики (потому что, скажем честно, дождь за окном у нас зимой идет так же часто, как и снег).
Праздничная атрибутика
Свечи и украшения на елку тоже никто не отменял. Бюджетные варианты можно найти, например, на Urban Outfitters (здесь есть пицца, которую можно повесить на елку), в H&M Home и IKEA. И даже саму елку получателю можно предложить вырастить самостоятельно.
Стикеры, инструкции для тусовщиков, игрушки и прочие приятные мелочи
Если вы знаете интересы человека (а их несложно отследить по соцсетям), можно выбрать что-то более персонализированное. Фаната «Звездных войн», очередная часть которых скоро выйдет в прокат, наверняка обрадуют стикеры с любимыми героями (только убедитесь, что он не бойкотирует новые фильмы по принципиальным соображениям). Человеку, который любит отмечать буйно и с размахом, могут пригодиться книги с остроумными советами о том, как лечить похмелье, или вариантами пьяных игр для вечеринок. Робким девушкам, мечтающим о татуировке, можно вручить переводные Sasha Unisex. Поклонники конструктивизма точно оценят набор для сбора знаменитого газетного киоска Родченко. Ну а гиков почти наверняка удастся впечатлить стильной желтой консолью с двумя десятками игр прямиком из 80-х (правда, 130 рублей добавить на нее все равно придется).
Бюджетные релаксанты
Уютные и расслабляющие мелочи — тоже вариант для тех, кто в декабре не планирует разоряться на подарки. Ароматические свечи, милые пенорони, соли для ванн и другие мини-подарки для праздного домашнего отдыха — то, что пригодится после шумного веселья.
Обложка: artsmuseumshop
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