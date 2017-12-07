Значки

Почти беспроигрышный мини-подарок: можно найти что-то подходящее и для коллеги, и для случайного знакомого. А можно вообще запастись сувенирами впрок и носить их в декабре с собой, чтобы точно не оказаться в неловкой ситуации, когда вам сделали подарок, а вы к этому оказались не готовы. Вариантов очень много: от значков Heart of Moscow до экземпляров из коллекций Пушкинского и Третьяковки. Тут и Родченко, и Малевич, и роботы Политеха, и старые автомобили, и разная атрибутика советского времени и 90-х годов.