До Нового года осталось всего ничего, а это значит, что самое время купить недостающие подарки и задуматься об украшении дома. Чтобы выбор елочных игрушек не доставил лишних хлопот, The Village подобрал варианты на любой вкус, которые легко впишутся в выбранный вами стиль.