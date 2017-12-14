До Нового года осталось всего ничего, а это значит, что самое время купить недостающие подарки и задуматься об украшении дома. Чтобы выбор елочных игрушек не доставил лишних хлопот, The Village подобрал варианты на любой вкус, которые легко впишутся в выбранный вами стиль.

Текст

Ирина Евдокимова

Из дерева и бумаги

У деревянных и бумажных игрушек есть исключительная способность очаровательно выглядеть на елке и на ура сочетаться с любыми другими украшениями. К тому же они идеально подойдут тем, чьи домашние питомцы то и дело проявляют излишнюю любознательность.

Arket, 4 евро

arket

IKEA, 249 рублей

ikea

Zara Home, 599 рублей

zarahome

«Инлавка», 559 рублей

inlavka

Rich Line Home Decor, 832 рубля

wildberries

H&M, 199 рублей

hm

Zara Home, 399 рублей

zarahome

IKEA, 249 рублей

ikea

Золотые и серебристые

Все мы прекрасно понимаем, что любой праздник не праздник без сияющих украшений и множества переливающихся акцентов. Золотой, серебряный или все сразу — зависит только от вашего вкуса и других украшений в поле зрения.

Zara Home, 999 рублей

zarahome

H&M, 299 рублей

hm

Meri Meri, 590 рублей

asos

Goodwill, 393 рубля

domfarfora

H&M, 699 рублей

hm

Michael Aram, 6 534 рублей

domfarfora

Pomax, 599 рублей

leform

Michael Aram, 9 148 рублей

williams-oliver

Универсальные из стекла

Стеклянные игрушки — классика на все времена, которая может принимать множество форм и обличий. К тому же стеклянные украшения станут беспроигрышным подарком на праздник: милейший набор Bombki — лучшее тому подтверждение.

Linda Farrow, 5 086 рублей

farfetch

Klevering, 1 010 рублей

respublica

Bombki, 50 фунтов

net-a-porter

SunnyLife, 7 долларов

shopbop

Casa Stockmann, 390 рублей

stockmann

Swarowski, 2 990 рублей

tsum

Depst, 1 200 рублей

depst

Chehoma, 1 190 рублей

leform

Лаконичные

Если предпраздничное буйство красок уже успело вас утомить, возможно, стоит сделать выбор в пользу монохромных украшений. Простые линии, лаконичный дизайн и неброские цвета порадуют глаз не меньше привычных вариантов, сделав новогоднее дерево стильным и непритязательным одновременно.

IKEA, 249 рублей

ikea

H&M, 449 рублей

hm

Zara Home, 599 рублей

zarahome

Zara Home, 399 рублей

zarahome

Casa Stockmann, 390 рублей

stockmann

Depst, 1 580 рублей

depst

IKEA, 249 рублей

ikea

Goodwill, 336 рублей

domfarfora

Как в детстве

Зимние праздники не обходятся без ностальгии и приятных детских воспоминаний. Порадовать своего внутреннего ребенка или сделать душевный подарок можно с помощью таких елочных игрушек — они как в детстве, только, конечно, не такие крутые.

Williams Et Oliver, 3 336 рублей

williams-oliver

Villeroy & Boch, 1 438 рублей

porzellantreff

Hutschenreuther, 2 286 рублей

domfarfora

Villeroy & Boch, 1 438 рублей

porzellantreff

Casa Stockmann, 390 рублей

stockmann

Chehoma, 1 190 рублей

leform

Atlas Art, 4 930 рублей

tsum

SunnyLife, 7 долларов

shopbop

Обложка: ЦУМ