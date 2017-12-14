Гид The Village40 елочных игрушек для красивого Нового года
Бумажные, блестящие, стеклянные, лаконичные и из детства
До Нового года осталось всего ничего, а это значит, что самое время купить недостающие подарки и задуматься об украшении дома. Чтобы выбор елочных игрушек не доставил лишних хлопот, The Village подобрал варианты на любой вкус, которые легко впишутся в выбранный вами стиль.
Текст
Ирина Евдокимова
Из дерева и бумаги
У деревянных и бумажных игрушек есть исключительная способность очаровательно выглядеть на елке и на ура сочетаться с любыми другими украшениями. К тому же они идеально подойдут тем, чьи домашние питомцы то и дело проявляют излишнюю любознательность.
Rich Line Home Decor, 832 рубля
Золотые и серебристые
Все мы прекрасно понимаем, что любой праздник не праздник без сияющих украшений и множества переливающихся акцентов. Золотой, серебряный или все сразу — зависит только от вашего вкуса и других украшений в поле зрения.
Goodwill, 393 рубля
H&M, 699 рублей
Michael Aram, 6 534 рублей
Pomax, 599 рублей
Michael Aram, 9 148 рублей
Универсальные из стекла
Стеклянные игрушки — классика на все времена, которая может принимать множество форм и обличий. К тому же стеклянные украшения станут беспроигрышным подарком на праздник: милейший набор Bombki — лучшее тому подтверждение.
Linda Farrow, 5 086 рублей
Klevering, 1 010 рублей
Bombki, 50 фунтов
SunnyLife, 7 долларов
Лаконичные
Если предпраздничное буйство красок уже успело вас утомить, возможно, стоит сделать выбор в пользу монохромных украшений. Простые линии, лаконичный дизайн и неброские цвета порадуют глаз не меньше привычных вариантов, сделав новогоднее дерево стильным и непритязательным одновременно.
Goodwill, 336 рублей
Как в детстве
Зимние праздники не обходятся без ностальгии и приятных детских воспоминаний. Порадовать своего внутреннего ребенка или сделать душевный подарок можно с помощью таких елочных игрушек — они как в детстве, только, конечно, не такие крутые.
Williams Et Oliver, 3 336 рублей
Villeroy & Boch, 1 438 рублей
Hutschenreuther, 2 286 рублей
Villeroy & Boch, 1 438 рублей
Обложка: ЦУМ
КомментарииПодписаться