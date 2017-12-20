Свечи и ароматы

Ароматы для дома, бесспорно, делают зиму лучше: они поднимают настроение и в качестве бонуса украшают интерьер. Сделать выбор во всем многообразии сложно, но вполне реально: свеча Fornasetti обрадует даже самых искушенных, рождественские ароматы Jo Malone станут универсальным вариантом для тех, у кого все есть, а тем, кто не любит сложносочиненные ароматы, наверняка понравятся понятные композиции Demeter — например, с запахом мандарина.