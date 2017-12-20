Подарки для дома нужны и нравятся всем. Для тех, кому в предновогодней суете потребуется помощь с выбором, мы сделали подборку забавных, красивых и необходимых дома вещей, среди которых обязательно найдется что-то для каждого.

Текст

Ирина Евдокимова

Посуда

Мелочи для кухни могут сделать совместные завтраки и ужины еще приятнее, а стол — красивее. Любителям вина точно придутся по душе емкость для охлаждения бутылки и несколько оригинальных бокалов для посиделок с друзьями, а тем, кто неизменно отводит время на неспешное чаепитие, — стильный чайник Falcon.

Ланчбокс Monki — 10 фунтов
Чайник Falcon — 2 700 рублей
Кружка Arabia — 16,05 евро
Тарелка «Антон тут рядом» —  2 300 рублей
Бокалы Zara Home — 699 рублей
Чашка с блюдцем Fornasetti — 15 700 рублей

Свечи и ароматы

Ароматы для дома, бесспорно, делают зиму лучше: они поднимают настроение и в качестве бонуса украшают интерьер. Сделать выбор во всем многообразии сложно, но вполне реально: свеча Fornasetti обрадует даже самых искушенных, рождественские ароматы Jo Malone станут универсальным вариантом для тех, у кого все есть, а тем, кто не любит сложносочиненные ароматы, наверняка понравятся понятные композиции Demeter — например, с запахом мандарина.

Свеча Fornasetti — 14 103 рубля
Свеча Tom Dixon — 80 долларов
Свеча Diptyque — 3 698 рублей
Свеча Malin+Goetz — 4 900 рублей
Диффузор Jo Malone — 5 500 рублей
Диффузор Voluspa — 5 200 рублей
Свеча Flamingo — 990 рублей

Текстиль и одежда

Без теплых и тактильно приятных вещей зимой никуда. Близкому человеку можно подарить красивую пижаму или халат, достойные того, чтобы в них смело встретить Новый год, неравнодушным к мелочам — роскошные полотенца, а тем, кто вечно мерзнет, — мягкий плед, под которым можно провести выходные.

Бархатный халат H&M — 5 999 рублей
Наволочка Ferm Living — 63,75 евро
Тапочки Zara Home — 2 599 рублей
Полотенца Missoni Home — 4 560 рублей
Скатерть IKEA — 899 рублей
Плед Troubadour — 2 900 рублей
Набор носков Oysho — 999 рублей

Декор

Декоративные акценты — всегда хорошая идея для подарка, если вы имеете представление о вкусе его получателя. В наш список того, с чем невозможно промахнуться, попали необычный календарь, суккулент в горшке ручной работы и неоновая надпись на стену.

Неоновый светильник Talking Tables — 4 890 рублей
Световая панель My Cinema Lightbox — 3 812 рубля
Подставка Monki — 10 фунтов
Подсвечник By Lassen — 14 600 рублей
Светильник Talking Tables — 2 090 рублей
Суккулент в горшке Potanica — 1 500 рублей
Подушка Lazy Oaf — 2 990 рублей

Гаджеты

Новый год — время дарить долгожданные и функциональные гаджеты, которые делают жизнь немного лучше. Спасти кожу и волосы от вездесущего сухого воздуха поможет увлажнитель, а расслабиться и настроиться на нужный лад — диффузор для эфирных масел или ночник, меняющий цвет.

USB-флешка Tribe — 1 090 рублей
Часы MoMA — 48 долларов
Электрический штопор — 2 800 рублей
Лампа-ночник Xiaomi — 3 990 рублей
Звуковая зубная щетка Foreo — 10 999 рублей
Ультразвуковой диффузор для масла — 1 462 рубля
Увлажнитель воздуха Dyson — 34 990 рублей

Обложка: farfetch