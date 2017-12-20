Подарки для дома нужны и нравятся всем. Для тех, кому в предновогодней суете потребуется помощь с выбором, мы сделали подборку забавных, красивых и необходимых дома вещей, среди которых обязательно найдется что-то для каждого.
Текст
Ирина Евдокимова
Посуда
Мелочи для кухни могут сделать совместные завтраки и ужины еще приятнее, а стол — красивее. Любителям вина точно придутся по душе емкость для охлаждения бутылки и несколько оригинальных бокалов для посиделок с друзьями, а тем, кто неизменно отводит время на неспешное чаепитие, — стильный чайник Falcon.
Свечи и ароматы
Ароматы для дома, бесспорно, делают зиму лучше: они поднимают настроение и в качестве бонуса украшают интерьер. Сделать выбор во всем многообразии сложно, но вполне реально: свеча Fornasetti обрадует даже самых искушенных, рождественские ароматы Jo Malone станут универсальным вариантом для тех, у кого все есть, а тем, кто не любит сложносочиненные ароматы, наверняка понравятся понятные композиции Demeter — например, с запахом мандарина.
Текстиль и одежда
Без теплых и тактильно приятных вещей зимой никуда. Близкому человеку можно подарить красивую пижаму или халат, достойные того, чтобы в них смело встретить Новый год, неравнодушным к мелочам — роскошные полотенца, а тем, кто вечно мерзнет, — мягкий плед, под которым можно провести выходные.
Декор
Декоративные акценты — всегда хорошая идея для подарка, если вы имеете представление о вкусе его получателя. В наш список того, с чем невозможно промахнуться, попали необычный календарь, суккулент в горшке ручной работы и неоновая надпись на стену.
Гаджеты
Новый год — время дарить долгожданные и функциональные гаджеты, которые делают жизнь немного лучше. Спасти кожу и волосы от вездесущего сухого воздуха поможет увлажнитель, а расслабиться и настроиться на нужный лад — диффузор для эфирных масел или ночник, меняющий цвет.
Обложка: farfetch
КомментарииПодписаться