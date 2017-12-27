Умный дом в традиционном представлении — это центр управления кучей устройств: лампочками и розетками, роботами-пылесосами и кондиционерами, холодильниками и теплым полом. В последнее время к этому списку добавились гаджеты, которые сообщат владельцу о разных проблемах: для этого, к примеру, есть датчики протечек, дыма и угарного газа.

The Village рассказывает, что такое умная система безопасности, чем профессиональные системы отличаются от DIY-устройств и на что нужно обращать внимание при покупке.

Какими бывают системы безопасности?

Системы безопасности для дома условно можно поделить на две группы: первые поставляются охранными фирмами вместе с услугами по мониторингу, вторые можно купить и установить самостоятельно — такие системы есть как у крупных производителей (Ajax, «Мегафон» или Xiaomi), так и у китайских ноунейм-компаний.

Главное отличие в том, что в профессиональных системах акцент делается на защите от проникновения (датчики открывания дверей и движения) — от скорости и точности срабатывания устройств зависит оперативность работы охранников. В DIY-системах есть не только датчики защиты периметра, но и множество других, которые могут сообщить о протечке в ванной, возгорании, утечке газа и так далее.

Для начала стоит определиться, будете ли вы мониторить работу системы самостоятельно с помощью мобильного приложения (вызывая в экстренных случаях соседей, милицию и пожарных) или планируете поставить систему на пульт. В последнем случае логично сначала узнать, с какими системами работает выбранная вами охранная фирма, и проконсультироваться с ее специалистами.

Ajax, стартовый набор 12 990 рублей, абонентская плата зависит от охранной фирмы kerui, стартовый набор от 2700 рублей Delta, подключение от 5095 рублей, абонентская плата 1050 руб/мес

На что нужно обращать внимание при выборе?

Если вы решили установить беспроводную систему безопасности своими руками, то до покупки изучите следующие параметры:

Комплектация

Что входит в стартовый набор и какие датчики можно докупить? Есть ли у этого бренда сирены (домашняя и уличная)? К примеру, у Ajax есть 15 беспроводных устройств: датчики движения, открытия, удара и наклона, разбития стекла, протечки, дыма, роста температуры и CO, комбинированные устройства и так далее.

Масштабируемость

Можно ли дополнить систему новыми датчиками, при переезде например. Сколько всего датчиков можно подключить к хабу?

Установка

Как крепятся устройства? Нужно ли их монтировать на этапе ремонта или они легко впишутся в готовый интерьер? Как устройства вносятся в приложение (есть QR-код или необходимо вводить все вручную)?

Управление и работа

Какие каналы связи использует система? Есть ли двусторонняя связь между датчиками и хабом? Какие аккумуляторы используются в системе и сколько времени она сможет проработать без электричества? Как хаб и датчики защищены от вандалов?

Мобильное приложение

Есть ли русифицированная версия и насколько она понятна? Каким образом система сообщает владельцу о проблеме: пуш-уведомления, СМС, звонок? Как часто и каким образом обновляется ПО?

Мнение эксперта

Дамир Маджитов менеджер по продукту компании «Дельта» Чем отличаются профессиональные и DIY-системы Во-первых, все DIY-системы по большому счету строятся на основе открытого интернета, и их максимально удешевляют. Под термином «открытый интернет» мы подразумеваем, что программные файлы и прошивки зачастую находятся в открытом доступе, поэтому компоненты или всю систему целиком при желании могут взломать профессионалы. Во-вторых, обычные системы, которые продаются в крупных сетевых магазинах со строительными и отделочными материалами не направлены на то, чтобы быть надежными — чаще всего производители таких систем работают над внешней привлекательностью, а не точностью датчиков. Обычно такие системы рассчитаны только на мониторинг и рассылку разного вида предупреждений в случае опасности: СМС и звонки на телефон, оповещения в личном кабинете. Подобные системы применимы, когда имущество на объекте не представляет особой ценности и есть возможность быстро добраться до объекта. В профессиональных же системах главное — надежность, а не дизайн. Единственным, на мой взгляд, устройством, в котором удалось совместить два этих параметра, является продукция Ajax: система использует радиопротокол Jeweller, что дает большую зону покрытия и стабильность сигнала, собственную операционную систему, работающую в режиме реального времени. С ноября мы берем эти системы на обслуживание. На что обращать внимание при покупке В первую очередь мы рекомендуем всем выбрать мониторинговую компанию, а потом начать консультации по выбору оборудования уже с ее специалистами. Если у покупателя нет желания ставить систему на охрану, чтобы на тревогу выезжала группа быстрого реагирования, можно и поэкспериментировать на свой страх и риск с DIY-системами. Если хочется заняться поиском системы самостоятельно, то нужно обратить внимание на следующие моменты: Система должна быть проверенного производителя. Система должна обладать как минимум двумя или более каналами связи (например, два канала GSM либо GSM и LAN). Каждая система должна иметь надежный и качественный аккумулятор, чтобы в случае отключения электропитания она могла функционировать автономно шесть-восемь часов минимум. Важно, чтобы система обладала необходимым количеством портов (могла модернизироваться под нужды покупателя) и была возможность подключать дополнительные датчики: протечки воды, дыма и так далее. Есть ли черный список брендов Качество работы системы, безопасность и безотказность — это основные краеугольные камни. Черного списка производителей не существует. Мы устанавливаем только те системы, которые проходят тестирование в нашем отделе разработок. Прежде чем брать систему на обслуживание, мы тщательно ее тестируем: в среднем этот этап может длиться от трех до 12 месяцев. Все оборудование должно быть совместимо с нашей собственной центральной станцией мониторинга, поэтому производители делают оборудование в том числе и согласно нашим техническим требованиям. Мы тестировали и китайские системы. Да, в плане цены они привлекательны, но в плане надежности и качества, жизнестойкости они не проходят нашу систему контроля.

Фотографии: обложка, 1 — ru-store.ajax.systems, 2 — aliexpress, 3 — delta