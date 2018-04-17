Гид The VillageТумба «Калейдоскоп», кашпо «Чешуя» и стеллаж «Навигатор»
И еще 6 предметов мебели, которые можно найти на русском стенде интерьерной выставки в Милане
На прошлой неделе мы рассказывали, что дизайнеры думают о российских интерьерах и русском стиле, а уже сегодня в рамках крупнейшей интерьерной выставки Salone del Mobile в Милане откроется стенд с предметами мебели, разработанными российскими дизайнерами. За стенд отвечает «Клуб промышленных дизайнеров». Он был основан в 2014 году для поддержки и продвижения отечественного предметного дизайна; сейчас в «Клуб...» входит около 30 российских компаний, которые делают интересные и необычные вещи для дома.
The Village выбрал несколько предметов мебели, которые можно найти на русском стенде в Италии, — рассказываем, как они были придуманы и где их можно купить.
Торшер «Капила» / Capila
Дизайн: студия архитектуры и дизайна Mayna
Купить за 58 900 рублей
Этот светильник-башня меняется в зависимости от освещения: днем это графичный объект, отбрасывающий интересные тени, а с наступлением сумерек — эффектный ажурный светильник. По сути «Капила» — это конструктор, который состоит из двух основных элементов и масштабируется под пространство.
Стул Necessity
Дизайн: студия Dubidub
Купить за 7 000 рублей
Аскетичный стул из массива сделан вручную — без гвоздей или саморезов, с применением старинных технологий соединения деталей, среди которых поперечная рейка, или сковородень, и торцевая вставка, используемая византийскими мастерами при изготовлении икон.
Тумба «Эскальер» / Eskalier
Дизайн: студия OdinGeniy
Купить за 27 900 рублей
Сверху — шпон ореха, внутри — инновационный металлический материал, который использовали впервые. Тумба не только декоративная: наверху есть вместительный выдвижной ящик. При создании этой серии предметов, в которой есть и тумбы, и большой буфет, авторы проекта балансировали между сдержанной строгостью объема и естественными природными линиями.
Тумба Lightning
Дизайн: Студия Devi
Купить за 48 000 рублей
Застывшая молния или кроны деревьев зимой на фактурной поверхности — результат воздействия на древесину электрическим разрядом. Из-за технологии выжигания предсказать, каким будет предмет, нельзя — в каждом случае рисунок получается уникальным.
Стеллаж «Навигатор» / Navigator
Дизайн: мастерская Tomov Workshop
Купить за 58 000 рублей
Функциональный стеллаж из массива дуба и стали создан, по словам автора проекта, «под влиянием романтизма полетов и конструктивизма авиастроения». Его можно представить как в частном интерьере, так и в офисе большой компании: строгие линии, открытые полки — для кубков, красивых художественных альбомов или фамильного хрусталя.
Кашпо «Чешуя» / Cheshuya
Дизайн: Анна Харченко
Купить за 40 долларов
Дизайнер Анна Харченко озаботилась проблемой загрязнения окружающей среды, ростом количества свалок и отсутствием вменяемых способов переработки отходов. Так появилась коллекция «Чешуя» — личный вклад Ани в поддержку экологии: кашпо, сумки и вазы сделаны из обрезков кожи, которые возникают в процессе производства мягкой мебели.
Стеллаж Move
Дизайн: PlayPly
Заказать от 42 800 рублей
Этот стеллаж входит в игровую серию предметов мебели Move, которую ребята из проекта PlayPly разработали совместно с Романом Раухом, практикующим игрологом и методистом школы «Диалог с препятствием». То есть дети взаимодействуют с мебелью, играя с ней и придумывая разные активности, а это помогает им гармонично развиваться.
Тумба «Калейдоскоп» / Kaleidoscope
Дизайн: Олеся Симчук
Купить за 60 000 рублей
Еще один экопредмет на русском стенде — универсальная система хранения, которая по вечерам становится эффектным светильником-калейдоскопом: RGB-подсветка, расположенная внутри комода по контуру фасада, при включении создает эффект оптического наложения света.
Журнальный стол Blue Brass
Дизайн: Sila Mazhorov
Купить за 69 000 рублей
Арт-объект, похожий на гигантскую запонку, сделан из латуни, эпоксидной смолы и латунной сетки, которая образует космические лабиринты внутри столешницы. Журнальный столик также может стать эффектным светофильтром, если установить под ним источник света.
Обложка: odingeniy
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