На прошлой неделе мы рассказывали, что дизайнеры думают о российских интерьерах и русском стиле, а уже сегодня в рамках крупнейшей интерьерной выставки Salone del Mobile в Милане откроется стенд с предметами мебели, разработанными российскими дизайнерами. За стенд отвечает «Клуб промышленных дизайнеров». Он был основан в 2014 году для поддержки и продвижения отечественного предметного дизайна; сейчас в «Клуб...» входит около 30 российских компаний, которые делают интересные и необычные вещи для дома.

The Village выбрал несколько предметов мебели, которые можно найти на русском стенде в Италии, — рассказываем, как они были придуманы и где их можно купить.