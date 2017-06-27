На Кузнецком Мосту в Москве закрылся единственный в России фирменный магазин свадебных платьев Vera Wang. Об этом сообщает агентство «РБК».

Теперь они будут продаваться в мультибрендовом бутике Bridal, открывшемся весной в торговом центре «Барвиха Luxury Village». В дальнейшем сеть Bridal должна появиться в Санкт-Петербурге, а затем — стать федеральной. Кроме того, до конца 2017 года корнер со свадебными и вечерними нарядами Vera Wang появится в ЦУМе.

Эксклюзивные права на продажу одежды марки Vera Wang в России принадлежат холдингу Mercury, развивающему ЦУМ, ДЛТ и другие магазины. Контракт рассчитан на пять лет — до января 2022 года.

Vera Wang — американский люксовый бренд, названный по имени дизайнера и бывшей фигуристки Веры Вонг. Марка известна благодаря пошиву свадебных и вечерних нарядов, но выпускает и повседневную одежду. Продавать последнюю Mercury не собирается.