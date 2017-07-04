В торговом центре «Метрополис» с 6 по 16 июля пройдет Metropolis Garage Sale. Об этом The Village рассказали представители торгового центра.

Распродажа пройдет на подземном паркинге в зоне «Париж». Скидки будут достигать 70 %. Здесь можно будет купить товары со скидками брендов Versace, Zadig & Voltaire, Salvatore Ferragamo, Sonya Rikiel, Trussardi, Lui Jo и Gant.

Отдельное пространство займет зона бренда Kix Box, в которой скидки будут до 80 %. Так, здесь будут представлены флагманы уличной одежды из Европы и США — Carhartt WIP и Stussy, Fred Perry, Penfield и Poler, кроссовки Nike, а также Cheap Monday, Obey, The Hundreds, Brixton, Billionaire Boys Club.

В корнере Puma посетители смогут найти классические модели оSelect и последние экземпляры из совместных коллабораций с инфлюенсерами со скидками до 70 %. Кроме того, на Garage Sale организуют фотозону, зону с кофе от «Даблби» и десертами от Mon Bon.