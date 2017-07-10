Новый магазин концептуальных украшений «Форма & Содержание» открылся на территории «Хлебозавода». Об этом The Village сообщили представители проекта.

Пока место работает в тестовом режиме с 12:00 до 20:00. Единственный выходной — понедельник.

В ассортименте также появились новинки — украшения европейских ювелиров Vika Mayzel, Adriana Diaz и Grego Garcia, коллекции QariQris и VodaJewel, а также мужская линия колец от Ilya Roshke. Посмотреть на все украшения можно по ссылке.

Предыдущий магазин марки работал на корабле «Брюсов», который по решению суда убрали с набережной в мае 2017 года. Ранее представители магазина рассказывали, как восприняли его закрытие.