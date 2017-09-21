В электротеатре «Станиславский» 24 сентября состоится осенний маркет Vintage Marketplace Moscow, посвященный винтажной моде.

Мероприятие соберет проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тбилиси и других городов. Среди более чем 70 участников — как известные винтажные магазины, так и камерные шоу-румы и частные коллекционеры. На маркете представят тренчи, брючные костюмы, американский деним, вечерние платья, кимоно и шелковые блузки, а также посуду и предметы интерьера.

Кроме того, электротеатр выставит на продажу линейку одежды и аксессуаров, созданную по моделям костюмов спектаклей театра. Также в театральном дворе организуют фуд-корт.

Источник: представители Vintage Marketplace