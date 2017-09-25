На «Винзаводе» пройдет Authentica Beauty Market, в рамках которого будет работать поп-ап-магазин. Каждую неделю там планируют проводить различные мероприятия.

В программе 28 и 29 сентября: профессиональные уроки макияжа лица и бровей от амбасcадоров Smith & Cult Russia, авторские наборы бестселлеров Christina Fitzgerald, розыгрыш подарков и специальные предложения.

Кроме того, на мероприятии можно будет эксклюзивно приобрести линию макияжа бренда Smith & Cult.

Время работы маркета — с 12:00 до 21:00. Подробности можно узнать на странице мероприятия.

Источник: представители Authentica