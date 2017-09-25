Очередной магазин шведского бренда Monki откроется 5 октября в торговом центре «Метрополис». Он станет 12-м по счету магазином марки в России.

Monki

По словам представителей бренда, магазин станет продолжением глобальной концепции «Мира Monki» — воображаемой вселенной, которой вдохновлялись дизайнеры всех 115 точек бренда.

Все оформление выдержано в едином стиле: разноцветные примерочные, столы в форме морских ракушек, мерцающие элементы и витрина магазина.

В день открытия посетителям предложат угощения и скидку 20 % на кассе в обмен на улыбку.

Источник: пресс-служба Monki