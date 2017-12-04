Uniqlo и школа дизайна НИУ ВШЭ открыли выставку «Новая жизнь старых вещей» в «Атриуме».

В течение декабря в магазине представят лучшие работы проекта, выполненные студентами-дизайнерами вуза. Экспонаты создавались путем переработки, деконструкции и техники upcycling. В арт-проекте задействовали также одежду, собранную в рамках благотворительной программы, но негодную для дальнейшей передачи.

В рамках проекта кураторы направления «Мода» из ВШЭ Мария Смирнова и Екатерина Павелко проведут лекцию «Деконструкция, ресайклинг, уважение к вещам». Участие в лекции, которая пройдет 5 декабря в 19:00 в мобильном лектории магазина, бесплатное по предварительной регистрации.

Источник: представители проекта