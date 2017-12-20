Бренд Pinpinpin.it от проекта Heart of Moscow пополнился металлическими значками, созданными совместно с юмористическим пабликом «Страдающее средневековье».

В серию вошли иллюстрации из бестиариев, средневековых трактатов, энциклопедий и произведений искусства XIII — XVI веков.

Значки стоимостью от 300 рублей можно найти в продаже в магазинах Москвы и Петербурга, в том числе в сети «Республика», а также в Екатеринбурге и интернет-магазине бренда.

Ранее паблик «Страдающее средневековье» выпустил значки совместно с книжным магазином «Подписные издания».

Источник: представители Heart of Moscow